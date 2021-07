Curs gratuit la LINK Academy în București: Pășiți în lumea programării Java

​Articol susținut de LINK Academy

Cursul gratuit de programare Java începe pe 2 august și se va desfășura în clasele LINK Academy dotate cu echipament modern (strada Academiei, nr. 28-30, et. 6, Excelsior Center). Pentru frecventarea acestui curs nu aveți nevoie de niciun fel de cunoștințe în avans, ci doar de hotărârea voastră de a asimila cele mai căutate abilități din prezent.Numărul de locuri este limitat, de aceea, trebuie să reacționați rapid și să vă înscrieți cât mai repede prin intermediul acestei pagini Java face parte din cele mai populare limbaje de programare, în primul rând datorită simplităcii și a aplicării sale pe plan larg în lumea IT.Dezvoltatorii care decid să-și construiască o carieră în Java stăpânesc foarte repede cunoștințele necesare datorită cărora pot lucra la crearea de jocuri, crearea de aplicații software, aplicații Android și multe alte proiecte IT.Diversitatea adusă de abilitățile pentru lucrul în acest limbaj de programare a făcut ca programatorii Java să fie unii dintre cei mai căutați și cei mai bine plătiți de pe piață, iar un câștig mediu în Europa pentru acești experți este de până la 1.500 EUR.Lecțiile din cadrul acestui curs gratuit se desfășoară la sediul LINK Academy din București, care este dotat după cele mai moderne standarde globale pentru educația experților IT. Pe durata cursului veți avea asigurat un calculator care vă va ușura învățarea limbajului de programare Java.Lecțiile acestui curs se vor desfășura în conformitate cu principiile LINK Academy, ceea ce înseamnă că orele se vor concentra exclusiv pe dobândirea abilităților practice, care vă vor oferi posibilitatea de a asimila în termen scurt bazele celui mai popular limbaj de programare din lumea IT.La dobândirea cunoștințelor noi, toți participanții la curs vor avea ajutor constant din partea profesorului Gabriel Guțu-Robu, expert în domeniul programării web și al programării orientate pe obiecte. Numeroși experți IT de succes au dobândit de mai mulți ani cele mai căutate abilități din prezent în cadrul acestei școli internaționale pentru pregătirea în IT.În timpul școlarizării de un an de zile la LINK Academy vă puteți pregăti pentru o carieră profitabilă în programare, design și multimedia, administrare, IT business, design 3D și CAD sau crearea aplicațiilor mobile. Pe lângă abilitățile practice, puteți obține și certificate internaționale de prestigiu , precum Microsoft, Oracle, Adobe, CompTIA, Autodesk, Cisco etc., care vă vor oferi un job sigur și foarte bine plătit în acest domeniu.Pe lângă asta, la LINK Academy aveți posibilitatea de a vă perfecționa complet gratuit cunoștințele de limbă engleză și germană pentru a lucra în străinătate, de a aplica cunoștințele în proiecte reale în cadrul serviciului DesignStudio și ProgrammingFactory, precum și de a obține o colaborare cu clienții din țară și din regiune prin intermediul Centrului pentru Dezvoltarea Carierei.Nu ratați această șansă unică de a păși complet gratuit în lumea de perspectivă a tehnologiilor informației și de a vă crea șansa pentru un job bine plătit!Având în vedere că înalta calitate a cursului și disponibilitatea celui mai modern echipament sunt întotdeauna pe primul loc, LINK Academy a limitat numărul de locuri disponibile pentru frecventarea cursului de programare Java. De aceea, trebuie să reacționați rapid și să vă înscrieți cât mai repede pentru a vă asigura locul. Înscrieți-vă gratuit aici ​Articol susținut de LINK Academy