[P] glo continuă demersul de susținere a industriilor creative cu un eveniment special, singurul festival rock de pe litoralul Mării Negre: Living Rock

​glo continuă demersul de susținere a industriilor creative cu un eveniment special, singurul festival rock de pe litoralul Mării Negre: Living Rock. Acesta va avea loc în perioada 20 – 22 august, pe plaja sălbatică de la Tuzla și va include concerte ale unor trupe celebre, precum Vița de Vie, Alternosfera, Coma, byron, Grimus, Toulouse Lautrec, Rockabella, Pinholes sau Theodore (GR).







Timp de 3 zile, muzica rock va vibra cu valurile mării, iar plaja Tuzla va fi curpinsă de un vibe electrizant unde energia pozitivă, arta, muzica și valurile mării vor fi “invitații” speciali în cadrul festivalului. Odată cu înaintarea pe nisipul fin al plajei pustii, oamenii vor păși pe un tărâm al artei, unde se vor bucura de o atmosferă spectaculoasă.





Organizatorii au creat programul concertelor în funcție de momentele zilei, astfel încât spectatorii să poată să trăiască fiecare clipă pe ritmurile potrivite. Pentru cei ce abia se trezesc sau afterhours pentru cei ce încă nu s-au culcat, Robin and the Backstabbers și Dimitri’s Bats vor urca pe scenă pentru a da startul unei noi zile de sâmbătă pline de energie și distracție. După-amiezele vor deveni momente relaxante de brunch, cu concerte acustice sau electrice, conversații plăcute și atmosferă asigurată de către Toulouse Lautrec, ZMEI 3, Lucia si The Kryptonite Sparks. Serile vor include concerte electrice, ce fac plaja să vibreze până târziu după lăsarea întunericului. Atunci vor performa Vița de Vie, Alternosfera, Coma, byron, Grimus, Rockabella, Pinholes, The Mono Jacks, Urma, Jurjak, Theodore (GR), Melting Dice, Alex & The Fat Penguins. Spectatorii se vor putea lăsa pătrunși de ritm în timp ce se bucură de atmosfera electrizantă sub cerul înstelat.













glo* s-a asigurat că fanii vor putea intra în contact cu artiștii preferați, astfel că la începutul lunii a creat o zonă de interviuri unde o parte dintre aceștia au filmat o serie de mini-podcasturi. Astfel, șase grupe de câte doi artiști au intrat în van-ul glo și au răspuns la câteva întrebări extrem de interesante. Perechile de artiști care au participat la realizarea acestor podcast-uri sunt:





• Teodora Morosanu (Rockabella) & Catalin Rulea (Toulouse Lautrec)



• Dan Byron (byron) & Radu Osaciuc (Dimitri`s Bats)



• Doru Trăscău (The Mono Jacks) & Dan Georgescu (byron)



• Hefe (Coma) & Vladimir Proca (Robin and the Backstabbers)

• Lucia & Razvan Diaconu (The Kryptonite Sparks)



• Csapo Martinescu (Grimus) & Andrei Zamfir (The Mono Jacks)







În cadrul acestor podcast-uri artiștii s-au intervievat reciproc, folosind întrebări prestabilite pe care le-au extras în mod aleatoriu. Întrebările au fost formulate astfel încât să scoată la suprafață detalii picante din viețile lor despre care aceștia nu au mai vorbit până în prezent, precum cel mai nereușit concert sau povești neștiute ale carierei lor. Podcasturile realizate au îmbinat aspecte fun din industria muzicii cu viața personală a artiștilor, aducându-i un pas mai aproape de fani.















Organizatorii estimeaza 2500 de vizitatori pe zi conform prevederilor legale curente, dintre care o parte vor fi cazați în camping-ul de pe plajă. Biletele la festival se vor comercializa sub formă de abonament, iar accesul în perimetrul festivalului (inclusiv în camping) va fi permis exclusiv pe baza certificatului de vaccinare anti COVID-19 ce atestă vaccinarea inclusiv cu rapel sau, în lipsa acestuia, pe baza unui test rapid efectuat la intrarea în festival. Toate măsurile impuse de Guvernul României ce vor fi în vigoare la momentul festivalului vor fi strict respectate.







