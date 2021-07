VIDEO Liviu Dragnea, la DNA. Scandal între susținătorii și contestatarii fostului lider al PSD UPDATE

Liviu Dragnea, eliberat condiționat din penitenciar în 15 iulie, a fost luni la DNA, unde, conform unor surse judiciare, a fost chemat pentru a-i fi comunicată menținerea sechestrului asigurător în dosarul Tel Drum. Înainte, dar și după sosirea fostului lider al PSD și la plecarea acestuia a avut loc un scandal între susținători și contestatari ai lui Dragnea, care au venit în fața sediului DNA.

La sosirea lui Dragnea la DNA, s-a creat o busculadă, susținătorii fostului lider al PSD îmbrâncindu-se cu jandarmii.

Conform unor surse judiciare, fostul lider al PSD a fost chemat la DNA pentru ca procurorii să-i comunice menținerea sechestrului asigurător în dosarul Tel Drum.

Fostul lider PSD a fost eliberat din închisoare în 15 iulie, după ce a ispășit 2 ani și 2 luni din pedeapsa sa de închisoare de 3 ani și 6 luni. Decizia de eliberare condiționată a fost luată de Tribunalul Giurgiu.





"A fost o perioadă de 2 ani și 2 luni de chin și suferință, abuzuri și umilință. Cea mai mare parte a populației a înțeles de ce a trebuit să ajung aici. Lipsa libertății e cel mai greu lucru. Eu mă consider deținut politic pentru că am intrat nevinovat. Mi s-a cerut insistent să îmi recunosc vinovăţia, ceea ce eu nu am acceptat”, a susținut Dragnea la ieșirea din închisoare.





Ce dosare mai are fostul lider al PSD

Liviu Dragnea, urmărit penal în dosarul Teldrum, vechi de patru ani





Liviu Dragnea este urmărit penal în dosarul Tel Drum. DNA a anunțat în noiembrie 2017 că a început urmărirea penală împotriva lui Dragnea și a șefilor de la Tel Drum pentru constituirea unui grup infracțional organizat, abuz în serviciu și infracţiuni privind deturnarea de fonduri europene, în legătură cu favorizarea companiei în privința acordării de contracte pentru reabilitarea de drumuri județene cu fonduri europene. DNA preciza că dosarul s-a constituit în urma unei sesizări a OLAF.





Procurorii spun că, în calitate de președinte al Consiliului Județean Teleorman, Liviu Dragnea ar fi înființat în 2001 un grup infracțional organizat "care acționează și în prezent", format din funcționari ai instituțiilor din administrația publică și oameni de afaceri. DNA menționa că acest grup infracțional organizat ar fi furnizat fonduri pentru PSD, prin donații ale membrilor.





Urmărirea penală în dosarul Tel Drum a fost suspendată însă în perioada stării de urgență. Șeful DNA, Crin Bologa, spunea că nu va mai avansa un termen pentru finalizarea cazului și că la DNA sunt "cu sutele" dosare mai vechi de 5 ani.





În luna mai 2021, seful DNA, Crin Bologa, a declarat, într-un interviu pentru G4Media.ro, că speră ca procurorul de caz să dea o soluție în dosarul Teldrum ”cât de curând”, estimând că ar putea fi o chestiune de luni. Bologa mai spune că doarul a întârziat și din cauză că inculpații au solicitat audierea tuturor înregistrărilor din dosar, fiind vorba de sute de ore de interceptări, dar că acum procurorul de caz analizează probele și urmează să pronunțe ”cât de curând” o soluție.





Fostul șef al PSD, trimis în judecată în dosarul vizitei în SUA





Direcția Națională Anticorupție a anunțat pe 14 ianuarie 2021 începerea urmăririi penale a fostului lider PSD Liviu Dragnea, pentru trafic de influență și folosirea influenței în scopul obținerii de foloase necuvenite, în dosarul vizitei pe care a făcut-o în Statele Unite în 2017, la ceremoniile de instalare a lui Donald Trump la casa Albă. În același dosar este urmărit penal și consulul general al României la Bonn, Gheorghe Dimitrescu, fost consilier al lui Florin Iordache.





Pe 17 mai 2021, DNA a anunțat trimiterea în judecată a lui Liviu Dragnea în dosarul vizitei în SUA.

În perioada ianuarie 2017 - mai 2017, Liviu Dragnea ar fi primit de la unul dintre oamenii de afaceri, pentru el și pentru partid:

asigurarea accesului la evenimentele din cadrul Ceremoniei de învestire a președintelui SUA, din perioada 17 - 21 ianuarie 2017, desfășurate la Washington D.C (S.U.A), în baza unui pachet de beneficii în valoare de 250.000 dolari, acces obținut prin intermediul unui om politic și de afaceri american, vicepreședinte al Comitetului Prezidențial de Inaugurare,

asigurarea, cu ajutorul celorlalți doi oameni de afaceri, a unor servicii de lobby și consultanță politică în valoare de 30.000 USD, în favoarea partidului din care făcea parte. Banii respectivi ar fi fost plătiți, în luna mai 2017, de o societate offshore cu sediul în insulele Virgine Britanice și conturi bancare în Cipru, (controlată de omul de afaceri român cu ajutorul celorlalți doi oameni de afaceri).

De asemenea, Dragnea ar mai fi acceptat de la același om de afaceri promisiunea unor foloase nepatrimoniale necuvenite constând în participarea, în perioada mai - iunie 2017, la două întâlniri (în final neconcretizate) cu înalți oficiali din SUA.

În acest context, el ar fi traficat, în favoarea omului de afaceri român, influența reală pe care o avea față de prim-ministrul și alți membri ai Guvernului României, promițându-i că îi va determina pe aceștia să îi asigure interesele de afaceri, în special din domeniul militar și al intelligence, pe care respectivul le avea în România.

În perioada mai - octombrie 2017, Dragnea și-ar fi folosit autoritatea și influența ce decurg din calitatea de președinte al unui partid politic față de Gheorghe Dimitrescu, precum și față de alte două persoane, în scopul de a obține, în aceeași perioadă de timp, foloase necuvenite pentru sine și pentru partid, cu încălcarea dispozițiilor Legii nr. 334/2006 privind finanțarea partidelor politice, constând în servicii de lobby în valoare de 100.000 USD (din care 45.000 de euro ar fi fost achitați de inculpatul Dimitrescu Gheorghe). Serviciile respective ar fi fost prestate de o societate americană de lobby, pentru stabilirea și perfectarea unor vizite ale lui Dragnea Nicolae-Liviu cu înalți oficiali americani.

În schimbul foloaselor primite de la Gheorghe Dimitrescu, în perioada iunie - iulie 2017, Dragnea ar fi traficat în favoarea acestuia, influența reală pe care o avea asupra ministrului afacerilor externe, promițând că îl va determina pe înaltul demnitar să îl desemneze pe primul în funcția de consul general al României la Bonn, lucru care s-a și întâmplat.

În acest dosar au fost dispuse măsuri asigurătorii asupra mai multor bunuri imobile ale fostului lider PSD, mai spune DNA.

La momentul vizitei sale în SUA, în ianuarie 2017, Liviu Dragnea a postat pe pagina sa de Facebook câteva fotografii de la un eveniment pe care îl descria drept "cină în format restrâns", la care a participat împreună cu premierul Sorin Grindeanu și unde s-a aflat și Donald Trump. Dragnea spunea că a avut "un dialog cald și deschis" cu Trump, căruia i-a transmis "dorința nostra de a duce parteneriatul strategic" româno-american la un alt nivel, iar președintele ales i-ar fi răspuns că "vom face ca acest lucru să se întâmple. România este importantă pentru noi".