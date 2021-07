[P] Un zâmbet, o donație. În cadrul Campaniei ”Deschide Lay’s. Dăruiește zâmbete!”, zâmbetul tău este tranformat în donație către cauza în care crezi

Teach for Romania, i’Velo, Let’s do it, Romania! și Asociația Adi Hadean sunt cele 4 cauze pentru care fanii Lay’s își pot înregistra zâmbetul pe www.lays.ro Pentru a dărui un zâmbet trebuie să te fotografiezi ca în imagine, să încarci poza pe lays.ro și să alegi cauza pentru care zâmbești. Lay’s te încurajează să îți oferi zâmbetul pentru educația copiilor în medii defavorizate (Teach for Romania), pentru un mediu curat (Let’s do it, Romania), pentru orașe fară poluare (i’Velo) sau pentru o masă caldă (Asociația Adi Hadean).Prin campania "Deschide Lay’s. Dăruiește zâmbete!", Lay’s își propune să aducă împreună consumatorii, partenerii din retail și ONG-uri din România pentru a face lumea să zâmbească. Acum este rândul tău să zâmbești pentru o lume mai bună: poți participa pe www.lays.ro , până pe 30.09.2021 sau în cadrul Caravanei Zâmbetelor, desfășurată pe litoral în perioada 10.07-8.08.2021.Încă nu te-ai hotărât? Vezi mai jos care cauză ți se potrivește mai bine: Teach for Romania



Teach for Romania este o organizație care luptă pentru zâmbetele și educația copiilor din mediile vulnerabile ale țării. ONG-ul pregătește oameni valoroși pentru a deveni profesori la școlile de stat din zonele rurale.i'Velo adună zâmbete pe bicicletă de peste 11 ani. Pe parcursul celor 11 ani de activitate, i'Velo a convins peste 1,7 milioane de locuitori ai marilor orașe să pedaleze zâmbind pentru un scop comun: eliminarea poluării din mediul urban prin utilizarea soluțiilor de transport alternativ.Let’s Do It, Romania! este cea mai mare mișcare socială din România. În cei 11 ani de activitate, aceasta a mobilizat peste 1.900 000 de voluntari care și-au unit zâmbetele în cadrul Zilei de Curățenie Națională, dar și în cadrul altor proiecte, cu scopul de a educa și implica românii în activități ecologice.De mai bine de 6 ani, Asociația Adi Hădean promovează educația gastronomică, în special bucătăria românească și aduce zâmbete comunității prin proiecte umanitare, culinare și de nutriție.