Ministrul Educației: Dacă va fi un val patru, sunt convins că nu va fi atât de agresiv încât să pună probleme unui proces de învăţământ normal

"Pierderile au fost mari şi foarte mari. După cum cred că vă amintiţi, din prima zi a mandatului meu de ministru, am declarat ca obiectiv întoarcerea la şcoală cu prezenţă fizică. Am făcut pas cu pas tot ce s-a putut face în raport cu evoluţia epidemiologică. Deci, în mod evident, sunt susţinătorul prezenţei fizice în şcoli, fără să neg avantajele pe care această perioadă le-a avut din perspectiva îmbunătăţirii abilităţilor digitale ale profesorilor, elevilor, studenţilor, dar prezenţa fizică este necesară pentru a stopa acele pierderi nu numai în plan educaţional, ci şi în plan social, comportamental pentru elevi, studenţi şi cadre didactice", a explicat Cîmpeanu citat de Agerpres Ministrul s-a declarat "optimist" în privinţa unui val patru al pandemiei de COVID-19 în ţara noastră."Permiteţi-mi să fiu optimist, am dreptul să fiu optimist şi, chiar dacă va fi un val patru, sunt convins că nu va fi la fel de agresiv, nu va fi atât de agresiv încât să pună probleme din perspectiva derulării unui proces de învăţământ normal, care, repet, să stopeze din pierderile care au fost foarte mari şi care sunt foarte dificil de recuperat. Dacă vom intra în continuare în online, aceste pierderi se vor amplifica, cu efecte pe termen lung şi cu posibilităţi de recuperare foarte reduse", a spus Sorin Cîmpeanu.El s-a arătat convins că regulile de protecţie sanitară vor fi păstrate şi respectate în continuare în şcoli."Sunt convins că se vor păstra în continuare regulile de protecţie sanitară, de la regulile de igienă, până la aerisirea spaţiilor de învăţământ, purtarea măştii de protecţie în continuare, pentru că pandemia nu s-a încheiat, iar şcolile din România au dovedit că pot respecta aceste reguli mult mai bine decât în multe alte locuri", a susţinut ministrul.Potrivit acestuia, acordarea de stimulente pentru vaccinarea anti-COVID este un subiect în discuţie la nivelul Guvernului."Până atunci, ştiu exemple de universităţi care se gândesc, pe baza autonomiei universitare, să-şi motiveze proprii studenţi pentru a se vaccina. Sunt universităţi care vor beneficia de sprijinul universităţilor de medicină şi farmacie pentru organizarea unor centre de vaccinare în campusurile universitare înainte de cazarea studenţilor pentru începerea anului universitar. Pentru elevi o să organizăm centre de vaccinare cât mai aproape de şcoli, acolo unde va fi posibil chiar şi în şcoli. Nu trebuie să uităm că pentru elevi este nevoie şi de acordul părinţilor", a menţionat Cîmpeanu.Ministrul a adăugat că un procent important de elevi din rândul celor care au terminat clasa a XII-a şi au susţinut Bacalaureatul s-au vaccinat anti-COVID pentru a nu periclita unul dintre cele mai importante examene din viaţa lor.Ministrul Educaţiei a mai indicat că nu va susţine acordarea unei zile libere pentru elevii care se imunizează contra COVID-19. "Eu nu cred că o zi de stat acasă este un stimulent şi nu voi susţine astfel de stimulente între ghilimele", a declarat Cîmpeanu.