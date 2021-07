Scăderea greutății vine de la a mânca bine și a face mișcare, nu de la dietă

Pierderea greutății a devenit o afacere mare, ceea ce dr. Michael Greger, din SUA, fondator al nutritionfacts.org și autor al bestseller-urilor „How not to die” și „How not to diet”, știe bine, scrie South China Morning Post. Fiecare lună vine cu un nou trend în privința dietei și mereu se vând pentru că nu funcționează. Industria dietei se ridică la 50 miliarde dolari în SUA și este un model de business bazat pe aceiași clienți, spune Greger.„Luați, de exemplu, postul numai cu apă. Nicio dietă nu funcționează mai bine. Este 100% eficient, dar și 100% fatal dacă te ții de el. De aceea, o dietă optimă are nevoie de elemente suplimentare pentru a asigura viabilitatea pe termen lung. De asemenea, trebuie să fie eficient și sustenabil, și să fie sigur”, spune el.Cărțile care susțineau dietele cu proteine lichide în anii 1970 s-au vândut în milioane de exemplare, dar dietele au început să omoare oameni. Siguranța înseamnă pierderea în greutate fără pierderea sănătății.Să fii atent la greutate este important din multe motive – iar estetica este cea mai puțin importantă. A avea kilograme în plus prezintă un risc crescut pentru multe boli.Un exemplu: cel mai mare studiu de cercetare referitor la prevenția diabetului în lume din ultimii 30 de ani spune că a pierde câteva kilograme aproape înjumătățește riscul apariției diabetului de tip 2.Lisa Galvin, antrenor personal și nutriționist în Hong Kong, spune că pierderea grăsimii constă în planificare, consistențp, realimst și sprijin atât în exercițiu – arderea caloriilor, cât și nutriție.Succesul și managementul sustenabil al greutății are nevoie să fie parte dintr-o strategie continuă, spune Maxi Schoenteich, osteopat, terapeut nutrițional și practicant de medicină funcțională la Stanley Wellness Centre în Hong Kong.La fel cum nu ne îmbolnăvim fără motiv - există adesea o cauză care stă la baza disfuncțiilor - în același fel corpul uman nu dezvoltă doar obezitate.„Creșterea severă în greutate este de obicei o combinație complexă de factori care merg dincolo de creșterea consumului caloric”, spune Schoenteich.„Creșterea în greutate este legată de un dezechilibru în ceea ce privește hormonii și rezistența acestora. De exemplu, leptina este un hormon de sațietate care te face să te simți plin după masă. La pacienții obezi, semnalizaea leptinei este disfuncțională, astfel încâ creierul nu le indică să nu mai mănânce”.Medicina funcțională poate face parte dintr-o abordare eficientă a pierderii în greutate, deoarece „se concentrează pe identificarea cauzei din spatele oricărei disfuncții sau boli.Pentru a susține scăderea greutății, abordarea trebuie să fie realistă, după cum își îndeamnă Galvin clienții: e vorba de echilibru. Detaliază un plan de alimentație individualizat pentru clieni, care începe cu educarea lor asupra macronutrienților – e care organismul are nevoie în cantități mari și care furnizează energie – și micronutrienți, care sunt necesari în cantități mai mici.