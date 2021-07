Prima floare din România, protejată la nivel european: Tuberoza de Hoghilag

Turism și flori

În prezent, la Comisia Europeană în registrul indicaţiilor geografice mai sunt doar două flori înregistrate: Azaleea de Gent din Belgia şi Trandafirul de Szoregy din Ungaria. Avantajele pentru producători în urma certificării calităţii unui produs cu IGP sunt multiple: notoritate la nivelul UE, dar și măsuri de finanţare dedicate naţionale şi europene.Tradiţia cultivării tuberozelor în acest areal are rădăcini încă din perioada interbelică, floarea fiind cultivată prima dată de către etnicii saşi. Primele dovezi sunt din anul 1963, când au început şi românii din Hoghilag să îşi procure bulbi şi să îşi înfiinţeze propriile plantaţii, după ce o lungă perioadă ei doar au întreţinut culturile saşilor.Această floare originară din Mexic se mai cultivă şi în judeţul Prahova, în zona Banatului, dar izolat şi, în general, de către florarii care au sere şi solarii proprii.La Hoghilag sunt aproximativ 40 de cultivatori de tuberoze, jumătate dintre ei cultivând planta intensiv, în scop comercial, iar cealaltă jumătate ca hobby şi în scop decorativ.Aproximativ 200.000 de tuberoze sunt cultivate pe o suprafaţă de patru hectare în acest areal, în grădini şi spaţii protejate. Producătorii îşi fac singuri materialul săditor din bulbi şi bulbili (bulbi mai mici formaţi pe lângă bulbul-mamă sau pe tulpina plantei n.r.).Tuberozele înfloresc o dată la 3 ani, iar acest lucru i-a determinat pe cultivatori să înfiinţeze trei generaţii active de cultură pe fiecare plantaţie, pentru a avea flori în fiecare an. Planta nu rezistă la condiţiile de ger şi sol îngheţat astfel că bulbii se scot în fiecare toamnă, se păstrează în condiţii de temperatură şi atmosferă controlate, căldură şi umiditate în aer, şi se replantează primăvara. Perioada de înflorire este iulie-septembrie, chiar octombrie, la tuberozele cultivate în spaţii protejate.Ce le face atât de speciale pe aceste flori în comparaţie cu tuberozele din Olanda?"În primul rând parfumul!", spun producătorii, iar acest lucru a fost confirmat de poveştile saşilor care spuneau că mirosul tuberozelor din Hoghilag poate suci minţile fetelor tinere şi de aceea nu le lăsau pe copile să se plimbe seara printre ele.De asemenea, distribuţia uniformă a florilor pe tijă, densitatea acestora, aspectul.Chiar dacă localnicii nu sunt organizaţi astfel încât să poată atrage un investitor capabil să aducă o tehnologie de extragere a preţiosului ulei de tuberoze, folosit de parfumieri celebri în parfumuri la fel de celebre, cultivatorii din Hoghilag sunt deschişi la orice este nou şi le poate aduce plus valoare.În acest an, producătorii din Hoghilag spun că vor avea o producţie foarte bună de flori, chiar dacă ritmul de creştere şi înfloritul au fost puţin întârziate din cauza condiţiilor climatice neprielnice, mai ales că tuberoza este o plantă termofilă, iubitoare de căldură.Ei îşi vând florile în general tăiate şi legate în buchete de 25 de fire, pentru evenimente, pieţe şi florării, acestea fiind folosite cu succes în orice aranjament floral. Cel mai mult însă se vând la Sărbătoarea Tuberozelor, care are loc în fiecare an între 7 şi 8 august. În 2019, în numai două zile, la Sărbătoarea Tuberozelor de la Hoghilag au fost aproximativ 8.000 de turişti.