DeepMind a cartografiat întregul proteom uman / Telescopul James Webb ar putea fi redenumit din cauza acuzațiilor de homofobie / Cineva a fost prea ocupat să zboare cu Jeff Bezos în spațiu

​NERD ALERT

It was never about billing (L-#RogueOne R-#Solo) or salary. It was for fun & the fans & because I❤️#EasterEggs! I misremembered my pseudonym as "Patrick Williams"-It was actually "William M. Patrick" (for my older & younger brothers) I'm not telling what the M. stands for. #Guess pic.twitter.com/AOSdsdtD5a — Mark Hamill (@HamillHimself) June 22, 2020

Agenția spațială americană analizează dacă să schimbe numele observatorului său spațial fanion după apariția unor acuzații potrivit cărora James Webb, după care a fost în mod evident numit, ar fi persecutat persoane homosexuale în timpul carierei sale în guvern.Însă alții spun că nu există încă suficiente dovezi împotriva lui Webb, care a fost administrator al NASA între 1961 și 1968, și că așteaptă rezultatul unei anchete interne a agenției. JWST, care va fi succesorul faimosului telescop spațial Hubble, este cel mai mare proiect al NASA din ultimele decenii.În luna mai, citând presupusa implicare a lui Webb în acte de discriminare, 4 astronomi proeminenți au lansat o petiție care cere schimbarea numelui telescopului, aceasta strângând 1.250 de semnături până în prezent. Istoricul-șef al NASA, Brian Odom, lucrează cu un istoric independent pentru a revizui documentele din arhiva NASA legate de acțiunile lui Webb. NASA spune că nu va lua nicio decizie până după finalizarea anchetei.Telescopul a fost denumit după James Webb în 2002, când se afla în stadiile incipiente de dezvoltare, de către fostul administrator al NASA, Sean O’Keefe. A fost o decizie unilaterală care i-a luat pe mulți prin surprindere deoarece de regulă telescoapele sunt denumite după oameni de știință. Webb, care a murit în 1992, a fost un birocrat care a deținut mai multe funcții administrative în guvernul american, conform Nature James Webb a condus NASA în deceniul care a pregătit faimosul program de aselenizare Apollo (FOTO: Flickr)Ceremoniile de deschidere a Jocurilor Olimpice adesea aduc un tribut culturii și istoriei țării gazdă iar Olimpiada de la Tokyo care tocmai a început nu a făcut excepție de la regulă, aducând însă un element cu adevărat original:Coloana sonoră a ceremoniei este practic o compilație a celei mai reprezentative muzici din istoria jocurilor video japoneze, incluzând melodii din Final Fantasy, Sonic the Hedgehog, NieR, Tales of Zestiria și altele (poți găsi lista completă aici ). Deși inedit, acest lucru nu este chiar surprinzător ținând cont că jocurile video sunt o parte integrantă a culturii japoneze iar industria de gaming este la fel de respectată local ca oricare alta, dacă nu chiar mai mult.În timpul ceremoniei de închidere a Olimpiadei de la Rio din 2016 fostul premier japonez Shinzo Abe a apărut pe scenă deghizat în Super Mario deasupra unei conducte verzi uriașe deci am putea considera că festivitatea de vineri a fost o continuare a „tradiției” respective. A părut foarte adecvat ținând cont că Tokyo ar putea fi cu ușurință descris drept capitala tocilarilor din întreaga lume, scrie Twinfinite Scenaristul și producătorul Noah Hawley (Bones, Fargo) a dezvăluit într-un interviu acordat Vanity Fair că povestea viitorului serial Alien la care lucrează pentru televiziunea americană FX, anunțat prima dată în luna decembrie a anului trecut, va avea loc pe Pământ, o premieră pentru franciză.„Poveștile Alien sunt mereu închise...Închise într-o închisoare, închise într-o navă spațială. M-am gândit că ar fi interesant să deschidem puțin lucrurile astfel încât mizele a 'Ce se întâmplă dacă nu poți ține sub control [extraterestrul]?' să fie mai imediate”, a relatat acesta, adăugând că, dacă filmele Alien au fost despre „oamenii pe care îi trimiți să facă treaba murdară”, în serialul său „veți vedea de asemenea oamenii care îi trimit”.„La un anumit nivel va fi și o poveste despre inegalitate”, a explicat producătorul american. Hawley a dezvăluit de asemenea că viitorul serial „nu este o poveste despre Ripley. Ea este unul dintre cele mai grozave personaje din toate timpurile și cred că povestea i-a fost spusă destul de perfect, nu vreau să mă bag în ea”, potrivit Deadline Filmările pentru serialul Alien vor începe în primăvara lui 2022 (FOTO: IMDB)Luna trecută o persoană a cărei identitate a fost păstrată anonimă a câștigat licitația organizată de Blue Origin pentru un loc alături de Jeff Bezos la bordul capsulei capsulei care a marcat primul zbor cu echipaj uman al companiei fondate de cel mai bogat om al planetei.Deși a plătit 28 de milioane de dolari pentru „bilet”, câștigătorul licitației și-a anulat participarea la misiunea istorică din cauza unui „conflict de program”, motivând practic că are ceva mai bun de făcut în ziua respectivă decât să zboare în spațiu!Sau poate că mai degrabă și-a dorit să își păstreze anonimitatea și să evite camerele de luat vederi? Cert este că Blue Origin l-a ales pe tânărul în vârstă de 18 ani Oliver Daemen , fiul CEO-ului companiei olandeze de investiții Somerset Capital Partners, să îi ia locul, acesta devenind tototdată cea mai tânără persoană care a ajuns vreodată în spațiu, cât și primul client plătitor al companiei lui Bezos (sau tatăl său, mai probabil).Câștigătorul licitației în schimb va zbura în spațiu cu Blue Origin la o dată ulterioară, care nu intră în conflict cu angajamentele sale pământene, potrivit unui comunicat de presă remis de companie, anunță IFL Science Echipajul primului zbor cu echipaj uman al Blue Origin: Mark Bezos, Jeff Bezos, Oliver Daemen, „Wally” Funk (FOTO: Abaca / Abaca Press / Profimedia Images)Toată lumea îl știe pe Hamill pentru interpretarea inegalabilă a lui Luke Skywalker în filmele originale Star Wars și anunțul că acesta va reveni pentru a cea mai recentă trilogie a francizei (alături de Harrison Ford și Carrie Fisher) a declanșat un entuziasm fără pereche pentru fanii SW.Însă actorul american a dezvăluit săptămâna aceasta pe Twitter că, de fapt, a avut multiple apariții cameo de voce secrete în fiecare film Star Wars lansat din 2015. Asta înseamnă că vocea sa apare pe undeva în The Force Awakens, The Last Jedi, Rise of Skywalker, Rogue One și Solo, pe lângă apariția sa în persoană în unele din filme.Hamill a făcut dezvăluirea după ce contul de Twitter Wookieepedia a postat despre rolul său ca EV-9D9 în serialul The Mandalorian. Actorul a relatat de asemenea că aparițiile sub pseudonimul William M. Patrick sunt o referință la frații săi, William și Patrick Hamill. În ceea ce privește „M.”-ul, Hamil a spus anul trecut că nu va dezvălui de la ce vine însă suntem de destul de siguri că e de la „Mark”, scrie IGN War Thunder este un joc MMO ce se descrie ca fiind „cel mai complet joc militar gratuit, cross-platform, dedicat aviației, vehiculelor blindate și navale”. Însă potrivit unui utilizator ce folosește porecla Fear_Naught, dezvoltatorii de la Gaijin Entertainment au dat cu bâta-n baltă când au recreat tancul britanic Challenger 2 „După cum am spus de câteva ori până acum, construcția este uneori dificil de văzut/arătat cu poze. Este atât de complexă în cazul [Challenger 2] încât nu îi condamn complet pe cei de la Gaijin că au reprezentat-o incorect. Tot ce încerc să fac este să scot în evidență zonele în care greșeesc”, a scris Fear_Naught, despre care se crede că este un comandant în Regimentul de tancuri regale al Marii Britanii, pe un forum oficial dedicat jocului.Pentru a-și demonstra argumentația, acesta a urcat apoi capturi de ecran modificate despre care afirma că sunt din manualul oficial al armatei britanice despre tancul Challenger 2. Însă imaginile au fost date jos de un moderator al forumului din cauza naturii secrete a lor, acesta anunțând că:„Avem confirmare scrisă [din partea Ministerului apărării] că acest document este clasificat. Prin partajarea în continuare a sa încalci Legea Secretelor de Stat după cum arată avertismentul de pe coperta documentului, o infracțiune pedepsibilă cu până la 14 ani de închisoare”. Discuția a fost închisă de moderatori, Fear_Naught a primit un avertisment și cei de la Gaijin au anunțat că nu vor face nicio modificare la designul tancului, relatează Kotaku Și când te gândești că unii cred că jocurile video sunt pentru copii! (FOTO: Captură de ecran / Gaijin Entertainment)DeepMind, compania de inteligență artificială a Google, și câțiva parteneri de cercetare au lansat o bază de date online care conține structurile 3D ale aproape fiecărei proteine din corpul uman, forma acestora fiind generată computațional cu ajutorul AlphaFold, un sistem revoluționar prezentat anul trecut. Baza de date gratuită reprezintă un avans enorm și ușurează munca a oamenilor de știință din sute de domenii și discipline, cercetătorii speculând că ar putea pune bazele unei noi faze din evoluția biologiei și medicinei. Abilitatea de a prezice computațional forma unei proteine în loc de a o determina experimental prin tehnici de laborator meticuloase și adesea scumpe îi ajută deja pe cercetători să realizeze în luni de zile ceea ce anterior ar fi durat ani.Dacă nu ești familiar cu domeniul proteomicii - cum este și normal pentru vasta majoritate a oamenilor - cel mai bun mod de a te gândi la reușita celor de la DeepMind ar fi prin raportarea la un alt efort major al comunității științifice: cel al secvențierii genomului uman. După cum probabil unii își vor aminti din anii '90 și începutul anilor 2000, acesta a fost un proiect uriaș ce a inclus numeroși cercetători și organizații din întreaga lume.Proiectul Genomului Uman, finalizat de abia anul trecut, a avut un rol cheie în diagnosticarea și înțelegerea a nenumărate afecțiuni și în dezvoltarea unor medicamente și tratamente pentru acestea. Însă a fost însă doar începutul cercetărilor în domeniu, similar cu terminarea punerii tuturor marginilor ale unui puzzle uriaș. Iar următorul mare proiect înspre care și-au îndreptat atenția oamenii de știință a fost înțelegerea proteomului uman.„Credem că această muncă reprezintă cea mai semnificativă contribuție adusă de AI până în prezent către avansarea cunoștințelor științifice și este un exemplu extraordinar cu privire la tipurile de beneficii pe care inteligența artificială le poate aduce societății”, a declarat fondatorul și CEO-ul DeepMind, Demis Hassabis, potrivit TechCrunch Harta proteomului este una dintre cele mai importante reușite obținute cu ajutorul AI (FOTO: Kheng Ho Toh / Panthermedia / Profimedia Images)Și, deși ar merita tratată mai pe larg: Warner Bros. a lansat trailerul oficial pentru Dune , noua adaptare sub formă de lungmetraj a romanului cu același nume publicat în 1965 de autorul sci-fi Frank Herbert, primul al seriei de cărți din saga Dune. Regizat de canadianul Denis Villeneuve (Sicario, Blade Runner 2049), mult așteptatul film va fi lansat pe data de 21 octombrie a acestui an și va fi prima parte a unei povești gândite în două episoade, relatează HeyUGuys Și tot la capitolul, am mai avut săptămâna aceasta două ce merită menționate: unul pentru Ultimul duel („The Last Duel”), drama istorică a legendarului regizor Ridley Scott ce va fi lansată pe 15 octombrie, și unul pentru Snake Eyes, povestea de origine a lui G.I. Joe ce urmează să apară în cinematografe pe 18 august. Le poți vedea pe ambele mai jos.