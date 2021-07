Ce-și reproșează, unii celorlalți, hotelierii de pe litoral și turiștii români: „Deviza clientul nostru, stăpânul nostru este luată mot-a-mot” versus ”costuri de Mallorca în condiții de Transnistria”

Ce le reproșează hotelierii de pe litoral turiștilor români: „Mulți dintre ei merg peste tot în costum de baie și aici mă refer mai ales la bărbați”

Ce au de spus turiștii români despre hotelieri: „costuri de Mallorca în condiții de Transnistria”

Chiar dacă mulți s-au declarat profund deranjați de lărgirea plajelor de la Mamaia , turiștii români au continuat să meargă pe litoral. Nici aglomerația sau accidentele de pe Autostrada Soarelui nu i-au speriat. Și nici măcar prețurile „fabuloase” la cazări.Așa se face că ultimul weekend a fost catalogat cel mai aglomerat din ultimii doi ani de pe litoralul românesc . Cele mai pline stațiuni au fost Mamaia, Costinești, Vama Veche și Eforie Nord. Traian Bădulescu, consultant în turism și reprezentant al Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT) , a declarat recent că, începând cu weekendul trecut, litoralul românesc a intrat în sezonul de vârf. Adică, de acum înainte, vom vedea cel mai mare puhoi de oameni pe plajă, din tot sezonul.Oficial, capacitatea de cazare în structurile clasificate (hoteluri și pensiuni) este de 150 mii, iar estimările celor de la ANAT sunt că în weekend în aceste structuri de cazare au fost între 300 mii și 350 mii de oameni. Având în vedere că se practică turismul la negru (locuințe, spații rezidențiale închiriate) numărul real al turiștilor ar putea fi de 400 mii, a spus Bădulescu.În aceste condiții, ai putea jura că între HORECA și turiștii români nu poate fi decât pace. Mai ales că primii sunt dependenți de ceilalți și invers. Cu toate acestea, în presă apar frecvent acuzații și de o parte și de alta.Ce anume au să-și reproșeze hotelierii și turiștii am vrut să aflu stând de vorbă, atât cu reprezentanți ai HORECA, cât și cu turiști care au folosit recent serviciile acestora.Vama Veche. FOTO: Gabriel Petrescu/ Xinhua News/ Profimedia„Calitatea turiștilor care vin în Costinești lasă de dorit. Pe plajă fumează, lasă chiștoace, mănâncă semințe și lasă cojile. Și nici autoritățile nu-și fac cum trebuie treaba. Dar sunt unii de proastă factură, de la sate, de etnie romă, le lipsește educația.În complexul meu n-am avut probleme, ne selectăm clienții și prin faptul că oferim servicii de calitate, dar peste drum, unde mai am vecini care închiriază oricui, sunt cu manele, cu muzică tare. Au fost chemați poliția, jandarmii. Dar, una peste alta, e bine că sunt, totuși.”, ne mărturisește proprietara unui complex hotelier din Costinești care ne-a rugat să-i păstrăm anonimitatea.O altă proprietară de hotel, de data aceasta din Eforie Sud, și-a exprimat și ea, cu dezgust în voce, nemulțumirile față de turiștii români, dar, la fel, cerându-ne în repetate rânduri să o păstrăm sub anonimat, pentru că, așa cum spunea și cea din Costinești „una peste alta, e bine că sunt, totuși”:„Ideea este că sunt foarte neglijenți, nu sunt deloc atenți la mașini, circulă pe toată strada, ca și cum ar fi a lor, sunt foarte foarte dezordonați. Când vine vara se umple toată stațiunea numai de gunoaie, nu respectă deloc natura. La fel și plajele, care devin dezastru după prima lună de vară.În principiu, (n.r.- le reproșez) că ar trebui să respecte mai mult mediul înconjurător și să fie mai atenți și să nu mai creadă că dacă vin în vacanță trebuie să și lase o urmă.”Ce-i drept, unii turiști nu doar că nu sunt atenți la mașini, dar intră cu ele direct pe plajă, deși e ilegal. Și, în plus, e evident că nu vor mai putea să iasă cu acestea de pe nisip. Un exemplu recent este cel de zilele trecute, din stațiunea Saturn, unde un bărbat de 43 de ani și-a dus și mașina la bronzat pe plajă și a fost amendat cu 10 mii de lei.Un manager de hotel din Eforie Nord ne-a spus și el că ar prefera să aibă cazați turiști cu mai mult bun-simț:„Ne-am dori să avem turiști educați, cu bun-simt și respectuoși față de hotel și de mediul înconjurător. De asemenea ne-am dori ca turiștii să înțeleagă ce înseamnă un serviciu hotelier, de multe ori se confundă cu servicii de menaj sau au obligații ieșite din comun. Deviza „clientul nostru, stăpânul nostru” este luată, de anumiți turiști, mot-a-mot.”Pe baza experiențelor neplăcute anterioare, un administrator de pensiune a făcut un „îndrumar turistic” pentru musafirii care îi vor călca pragul. Este cazul Ilincăi Teodoriu, care se ocupă de Lawanda9 din Vama Veche.Dintre recomandările de acolo menționăm: „ Ne cerem scuze anticipat că nu vom putea asigura „cazarea” unor bunuri personale, precum sticle de vin, beri, pești proaspeți, oale de ciorbă, pepeni, borcane cu miere sau bulion de casă sau alte merinde importante pentru consumul personal. În fiecare cameră există mini-frigidere care abia așteaptă să-și facă treaba.”sau „Suntem o locație în care NU se ascultă manele. Și nici derivate din repertoriul internațional. Nici la boxa mică, nici la boxa mare, nici pe telefon…. NICĂIERI, DELOC, ABSOLUT NICIODATĂ!”Și administratorii de hoteluri din Mamaia au povești interesante cu turiștii care le calcă pragul.„Unii sunt cu bune maniere, alții lasă de dorit. Acum nu-i putem cataloga pe toți la fel. Vă dau un exemplu, o turistă cazată la noi, româncă, și soțul ei, din Israel, au lăsat camera dezastruos. Au confundat vasul de toaletă cu pat, dacă înțelegeți ce vreau să spun.La plecare nota lor a fost numărul 1 pe Booking pentru că nu le-a plăcut cum era curățenia în cameră, că n-am răspuns la cerințele lor, deși noi am fost prompți.Inclusiv au dorit coș de gunoi lângă pat. Ușa n-au știut s-o folosească și a rămas prinsă într-o singură balama, dar dacă veneau și ne spuneau despre ce e vorba îi iertam, că știam că n-au stricat-o intenționat. Dar n-au venit să ne spună lucrul ăsta.Adică, n-avea nicio legătură nota cu ceea ce au lăsat ei, ne pare rău că n-au făcut poze colegele noastre cameriste să vadă cum au lăsat, să avem dovada. Oricum, procentul de oameni bine crescuți e mai mare decât ceilalți, dar există și astfel de exemple.”Despre ce lasă turiștii în urma lor în stațiune, același administrator de hotel (unde o noapte de cazare costă 400 de lei), ne-a spus:„Mizerie. Nu contează că nu e nimeni lângă ei sau că e cineva lângă ei, pur și simplu, cu coșul de gunoi lângă ei aruncă pe jos, hârtie, mucuri. Dacă le atragi atenția, deja sunt obraznici.”Faptul că turiștii românii lasă gunoaie în urma lor pe plajă și în stațiuni, este un reproș pe care-l au și alți hotelieri. Un alt administrator de hotel aflat pe o plajă din Mamaia și la care o noapte de cazare costă 500 de lei, spune:„În afară că lasă gunoaie în urma lor, nu pot spune că mă deranjează altceva anume. Dar aici cred că este vorba și despre faptul că nu sunt coșuri de gunoi amplasate acolo unde trebuie. Cred că ar trebui mai multe coșuri de gunoi, dar și ca turiștii să mai strângă după ei.Mai e deranjant și faptul că mulți dintre ei merg peste tot în costum de baie și aici mă refer mai ales la bărbați. Nu e plăcut. Înțeleg că e vară și e cald, dar slipul e doar pentru plajă.”Mamaia. FOTO: HotnewsDar nu e ca și când toți turiștii români sunt groaznici. În plus, mulți au și ei reproșurile lor la adresa industriei ospitalității de pe litoral, pe care nu o văd chiar ospitalieră.Și nu e vorba doar despre prețurile exagerate practicate pentru cazare, care de multe ori sunt mai mari decât cele din alte țări, dar și despre calitatea serviciilor.Victor A. a fost de curând în stațiunea Mamaia unde s-a cazat pentru o noapte.„Pot să înțeleg că a fost o perioadă grea pentru HoReCa. Dar toată vâlva generată în jurul lipsei de ajutor din partea statului nu justifică prețurile ridicate pentru cazare și mâncare la mare.Am fost recent în Mamaia, în zona mai liniștită și acolo unde plaja s-a extins. Am stat la un hotel (căruia nu o să îi dau numele) unde prețul pentru o noaptea de cazare a fost de aproximativ 200 de lei. Decent, însă condițiile nu au fost atât de decente.Mobilier vechi și uzat în cameră și în baie, uși vechi din lemn, iar toată clădirea în sine părea rămasă undeva în anii 1990. Nu cred că prețul închirierii justifică serviciile oferite.În ceea ce privește experiența la restaurant, aici a fost cum mă așteptam. Prețurile sunt „ca la mare”, dar nejustificat de mari pentru buzunarul unui român cu salariu mediu.HoReCa are nevoie de ajutor, dar nu unul financiar. Ci de reorganizare în jurul nevoilor actuale ale turiștilor, pentru a oferi servicii care concurează cu ceea ce românii văd și vor, de exemplu, în Grecia sau în Vest. E nevoie de o reorganizare în jurul clientului, nu în jurul profitului rapid și sigur. Altfel, ajutorul de la stat e inutil.”Andrei G. a fost și el de curând pe litoralul românesc, pentru un weekend în Vamă, pe care a plătit în jur de 1200 de lei.„Prețurile sunt EXAGERAT de mari, te rog să scrii cu caps, iar calitatea serviciilor, de orice fel, lasă enorm de dorit. Mâncarea e proastă, dar scumpă. O mănânci, că n-ai ce să faci, iar apoi stai cu emoții că poate o să faci toxiinfecție… s-a mai întâmplat.De cazare, nu mai zic. Un pat într-o cameră de 3 pe 4, în care nu poți să închizi un ochi din cauza gălăgiei și în care s-au schimbat, sper, doar așternuturile, pentru că praful sigur n-a fost șters vreodată, iar peria de la WC e probabil din sezonul 2020. Totul pentru „doar” 300 de lei pe noapte.”Părțile bune, spune el, sunt plaja și distracția, dar și el se plânge de obiceiurile românilor de a lăsa mizerie în urma lor:„Am prieteni din alte țări care vin aici și nu înțeleg cum de românii pot lăsa chiștoace și gunoi pe plajă, pentru ei e de neînțeles. Mă face și pe mine să mă gândesc uneori că plaja ar fi mai frumoasă dacă n-ar fi români pe ea.”Sandra C. a petrecut și ea o noapte în Mamaia, iar concluzia ei în ceea ce privește HoReCa de pe litoralul românesc e că... e mai bine în Bulgaria.„Mie mi-a displăcut maxim că-n Mamaia nu prea ai unde să mănânci mâncare cu adevărat bună. Prețurile sunt prea mari pentru ce oferă, iar de respectarea regulilor de distanțare nici nu mai vorbesc.Am stat o noapte și nu s-a simțit atât de rău la buzunar, dar dacă vrei să stai o săptămână la mare, o să te trezești cu costuri de Mallorca în condiții de Transnistria. Not ok. Prefer Bulgaria.”Cu siguranță că și unii și alții au partea lor de dreptate. Sigur că nu trebuie generalizat, dar chiar și așa, este evident că turismul românesc mai are încă multe de învățat.