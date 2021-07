Cum motivează judecătorii din Giurgiu eliberarea lui Liviu Dragnea: „S-a îndreptat şi se poate reintegra în societate. Şi-a format o atitudine corectă faţă de valorile sociale, de ordinea de drept” / Dragnea, la eliberare: „Mă consider deținut politic, am intrat nevinovat”

„Instanţa, raportând întreaga perioadă executată (...) apreciază că există premisele că timpul executat a fost suficient pentru reeducarea condamnatului şi că acesta, prin participarea la programele desfăşurate în vederea pregătirii graduale pentru liberare, şi-a format o atitudine corectă faţă de valorile sociale, faţă de ordinea de drept şi faţă de regulile de convieţuire socială, scopul preventiv şi educativ al pedepsei fiind atins”, se arată în documentul citat, informează News.ro„Instanţa, raportând întreaga perioadă executată, şi în acord cu comisia de liberări condiţionate din cadrul Penitenciarului Bucureşti-Rahova care a propus în unanimitate liberarea petentului condamnat, apreciază că există premisele că timpul executat a fost suficient pentru reeducarea condamnatului şi că acesta, prin participarea la programele desfăşurate în vederea pregătirii graduale pentru liberare, şi-a format o atitudine corectă faţă de valorile sociale, faţă de ordinea de drept şi faţă de regulile de convieţuire socială, scopul preventiv şi educativ al pedepsei fiind atins, iar funcţiile de exemplaritate şi eliminare temporară ale pedepsei fiind îndeplinite, astfel încât în viitor să se încadreze într-o viaţă normală, părăsind câmpul infracţional”, se arată în încheierea de şedinţă a Tribunalului Giurgiu, care a dispus liberarea condiţionată a fostului lider al PSD.Magistraţii reţin, în documentul citat, că „perioada de timp până la împlinirea integrală a duratei pedepsei nu este foarte mare, intervalul din pedeapsa executată de către condamnat fiind suficient pentru reeducarea sa, scopul pedepsei fiind atins”.În luarea deciziei de liberare condiţionată a lui Dragnea, judecătorii s-au raportat şi la „orientarea europeană” în acest domeniu, care este „de a reglementa acordarea liberării condiţionate ţinând cont exclusiv de conduita condamnatului pe durata executării pedepsei, pentru că numai în acest fel poate fi influenţată şi modelată mai eficient conduita condamnatului care dobândeşte astfel o motivare în plus cunoscând că o bună conduită îl aduce mai aproape de punerea în libertate”.„Acordarea sau nu a liberării ţinând seama de stări de fapt anterioare începerii executării, precum natura şi gravitatea infracţiunii comise, constituie o cauză de descurajare a persoanei condamnate în procesul de reintegrare deoarece aceasta realizează că liberarea nu depinde de conduita sa pe durata executării, ci de faptele sale anterioare, pe care oricum nu le mai poate influenţa în niciun fel”, se mai arată în documentul citat.Magistraţii se arată convinşi, în baza mai multor argumente, că Dragnea s-a îndreptat. „Faţă de toate aceste aspecte, Tribunalul şi-a format convingerea că petentul s-a îndreptat şi că se poate reintegra în societate”, concluzionează sursa citată.Fostul lider PSD a fost eliberat din închisoare în urmă cu o săptămână, după ce a ispășit 2 ani și 2 luni din pedeapsa sa de închisoare de 3 ani și 6 luni.„A fost o perioadă de 2 ani și 2 luni de chin și suferință, abuzuri și umilință. Cea mai mare parte a populației a înțeles de ce a trebuit să ajung aici. Lipsa libertății e cel mai greu lucru. Eu mă consider deținut politic pentru că am intrat nevinovat. Mi s-a cerut insistent să îmi recunosc vinovăţia, ceea ce eu nu am acceptat”, a spus Dragnea.