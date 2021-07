Guvernul a adoptat Ordonanța privind intervențiile împotriva urșilor: Primarii vor putea să-și apere comunitatea de pericol, spune ministrul Mediului Tanczos Barna

Totodată, actul normativ aprobat astăzi asigură o bază legală pentru ca primarii să își poată apăra comunitatea de pericol în condițiile legii, fără frică.", a anunțat pe Facebook, Tanczos Barna.



La briefingul de presă, premierul Florin Cîțu a spus că în circa un an de zile ar urma să fie implementată și o strategie pe termen lung pentru controlul populației de urși."În ședința de Guvern am transmis dincolo de acest act normativ nevoia unei strategii prin care să controlăm populația de urși. Această Ordonanță este o măsură care vine pentru a rezolva o problemă pe termen scurt, dar este responsabilitatea Ministerului Mediului să vină cu această strategie de control a populației de urși pe termen lung și înțeleg de la domnul secretar de stat că avem deja un proiect și am putea avea această strategie implementată și cu măsuri în cel mult 1 an de zile.", a declarat premierul Florin Cîțu.