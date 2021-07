VIDEO Ambuteiaj în Capitală și șoferi supărați că au stat blocați în trafic în urma ceremoniei militare de la Arcul de Triumf / De ce nu a fost programată defilarea în weekend?

Atât pe Facebook, cât și în secțiunile de comentarii de pe HotNews.ro, mai mulți șoferi și-au vărsat năduful pe ambuteiajele create în Capitală, iar mulți s-au întrebat de ce o astfel de ceremonie, care presupune restricționarea traficului pe mai multe artere, nu a fost organizată într-o zi de weekend, când circulația în București e mai redusă.







Traficul în Capitală în timpul desfășurării defilării militare de la Arcul de Triumf. Captură de pe Google Maps Traffic



„Această defilare se ține în mijlocul săptămânii de lucru pentru că militarii sunt bugetari și nu pot să lucreze sâmbătă și duminică?”, a scris utilizatorul nellino.

HotNews.ro a transmis către MApN o solicitare pentru a afla de ce defilarea de la Arcul de Triumf nu a fost organizată într-o zi de weekend, mai ales că ea nu depinde de o dată anume (precum, spre exemplu, este parada de 1 Decembrie, zi care oricum este sărbătoare legală și, implicit traficul rutier este mai mic). Până la momentul publicării acestui articol MApN nu a transmis vreun răspuns. De îndată ce vom primi o explicație oficială, vom reveni pe acest subiect.









HARTĂ - Care au fost restricțiile de circulație impuse de Poliția Rutieră:



Pentru desfășurarea ceremoniei militare de la Arcul de Triumf, traficul rutier a fost restricționat miercuri până la ora 16.00.



Restricțiile care sunt în vigoare până la ora 16.00, conform Brigăzii Rutiere a Capitalei: - închiderea alveolei în dreptul staţiei S.T.B. din Piaţa Arcul de Triumf, sensul de mers dinspre Bd. Constantin Prezan către Piaţa Presei Libere.

- restricţionarea parcării autovehiculelor pe Str. Docenţilor şi în alveola de pe Bulevardul Kiseleff în zona Monumentului Infanteriei.

În intervalul orar 06.00-14.00:

- blocarea traficului rutier pe Şos. Kiseleff şi a străzilor adiacente între Piaţa Presei Libere şi Piaţa Victoriei cu specificaţia că în pasajul din Piaţa Presei Libere se va putea permite circulaţia doar către Piaţa Montreal;

- blocarea traficului rutier pe Bd. Mareşal Constantin Prezan, între Piaţa Charles de Gaulle şi Piaţa Arcului de Triumf, precum şi străzile adiacente;

- blocarea traficului rutier pe Str. Alexandru Constantinescu, între Bd. Mărăşti şi Piaţa Arcului de Triumf;

- blocarea traficului rutier pe Bd. Mareşal Alexandru Averescu, între Bd. Mărăşti şi Piaţa Arcului de Triumf, precum şi străzile adiacente;

- blocarea traficului rutier pe Str. Docenţilor, între Str. Clucerului şi Str. Gheorghe Brătianu, precum şi străzile adiacente. În ziua de 20.07.2021, începând cu ora 20.00 până pe 21.07.2021, ora 16.00: - blocarea traficului rutier pe benzile 1 şi 2 în Piaţa Arcul de Triumf şi pe Str. Alexandru Constantinescu, pentru amplasarea/demontarea tribunei oficiale;

- întreruperea funcţionării semafoarelor din Piaţa Arcului de Triumf pe timpul desfăşurării antrenamentului general şi ceremoniei. În ziua de 20.07.2021, începând cu ora 20.00 până pe 21.07.2021, ora 16.00: Rute ocolitoare recomandate: 1. Şos. Bucureşti-Ploieşti - Piaţa Presei Libere - Piaţa Montreal - Bd. Mărăşti - Bd. Mareşal Averescu - Bd. I Mihalache - Piaţa Victoriei;

2. Şos. Bucureşti-Ploieşti - Piaţa Presei Libere - Piaţa Montreal - Bd. Mărăşti - Bd. Mareşal Averescu - Str. Turda - Podul Grant;

3. Piaţa Victoriei - Bd. Aviatorilor - Bd. Nicolae Caramfil - Bd. Aerogării - DN1;

4. Şos. Ştefan cel Mare - Str. Barbu Văcărescu - Bd. Aerogării - D.N.1.





Miercuri dimineață și spre prânz s-a circulat circulă bară la bară pe mai multe artere din centrul și nordul Capitalei, în urma restricțiilor din zona Kiseleff, pentru ceremoniile organizate cu ocazia încheierii misiunii Armatei României în Afganistan.„Da de ce nu fac ceremonia în câmp și au ales fix centrul capitalei, într-o zi în care oamenii sunt la lucru? Cum să închizi atâtea bulevarde într-o zi de muncă? Apreciez efortul militarilor participanți la misiune, dar nu la modul acesta se organizează o ceremonie (ex: puteau să facă la Casă Armatei sau într-o piață (ex: Piață Constituriei, Piață Victoriei, etc.). E un mod defectuos de a enerva șoferii inutil”, a scris utilizatorul wrumflo.„N-ai cum să produci un asemenea haos în mijlocul săptămânii pentru nimic... De ce nu a fost făcută în weekend sau într-o unitate militară, pe aeroport?! Este nepermis că primarul capitalei sau poliția să accepte asemenea idioțenie”, a comentat și utilizatorul noi2013.„Este inadmisibil să blochezi traficul în București pentru câteva [ore] doar pentru un exercițiu de imagine. Astăzi, eu și alți mii de bucureșteni am pierdut ore din viață pentru că potentații zilei au dorit să mai facă o paradă inutilă pentru a își satisface orgoliul”, a scris și userul cetateanulmodern.Și pe Facebook mai mulți șoferi s-au arătat deranjați de blocajele care s-au produs în trafic.