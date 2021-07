UPDATE Ce au lăsat în urmă inundațiile din Alba: 300 de oameni evacuaţi, peste 120 de case şi două drumuri naţionale avariate / Cîțu promite sume fixe de bani celor afectaţi

Aproape 300 de localnici din judeţul Alba au fost evacuaţi din calea viiturilor care au lovit mai multe localităţi, iar peste 120 de case şi două drumuri naţionale au fost avariate. Autoritățile promit sprijin, premierul Florin Cîțu, care a mers în zonele inundate, spunând că oamenii ale căror gospodării au fost inundate vor primi sume fixe de bani pentru reconstrucţie.

Ministrul de Interne a anunţat că 300 de persoane au fost evacuate din calea viiturilor în Alba, peste 120 de case au fost distruse, două drumuri naţionale au fost avariate și se lucrează şi acum pentru degajarea lor.

"Am creat cadrul legal acum o lună şi ceva, prin care putem să dăm ajutoare fără a mai fi nevoie de o şedinţă de Guvern, ceea ce înseamnă că după ce primim raportul de evaluare, oamenii vor putea să primească susţinere financiară, materiale, tot ceea ce este nevoie. Sunt sume fixe, dar dacă este nevoie, se poate suplimenta. În acest moment, trebuie să ne asigurăm că oamenii pot să-şi recupereze şi să-şi repună gospodăriile cât mai repede în situaţia iniţială”, a spus Cîţu, potrivit Agerpres.El a adăugat că faptul că nu au existat victime este un lucru bun, iar oamenii s-au avertizat între ei despre pericolul inundaţiilor."Acum urmează partea mai grea, pe termen scurt, să refacem tot ce s-a stricat. În primul rând, începem cu gospodăriile oamenilor, acolo unde este nevoie, am discutat deja dacă este nevoie de apă, vom aduce containere de 1.000 de litri de apă ca să fie apă potabilă în zonă, dacă este nevoie de locuinţe, saltele, utilaje, de Armată, am vorbit cu domnul general (Nicolae Ciucă, ministrul Apărării, n.r.) pentru personal, dar şi de utilaj greu pentru a ajuta. Toate resursele vor fi puse la dispoziţie pentru a rezolva cât mai repede. În primul rând gospodăriile cetăţenilor să poată să-şi revină cât de curând la normal, apoi vom începe şi cu arterele principale”, a mai spus Cîţu, care a mers în localitatea Ocoliş împreună cu ministrul de Interne, Lucian Bode, şi cu ministrul Apărării Naţionale, Nicolae Ciucă.