Descoperire șocantă despre „super-bacterii” / Roverul Curiosity aduce vești proaste despre posibila viață de pe Marte / Vocea lui Anthony Bourdain, readusă la viață să vorbească într-un nou documentar

NERD ALERT

Morgan Neville, producătorul executiv al Roadrunner - un nou documentar despre viața și moartea tragică a lui Bourdain -, a folosit tehnologia AI pentru a recrea digital vocea bucătarului și prezentatorului american de televiziune, utilizând apoi un software ca să sintetizeze trei replici ale acestuia pentru viitorul documentar.Neville a făcut dezvăluirea într-un interviu acordat The New Yorker după ce jurnalista Helen Rosner l-a întrebat cum a obținut o înregistrare audio cu Bourdain citind un email privat pe care i-l trimisese unui prieten. Producătorul a relatat că a luat legătura cu o companie AI și i-a furnizat zeci de ore cu înregistrări în care vorbea Bourdain.Doritorii nu duc lipsă de companii care pot realiza o astfel de clonare a vocii cu ajutorul AI și chiar există o industrie înfloritoare care poate genera voci specifice pentru personaje din jocurile video. Dar dacă este etic să clonezi vocea unei persoane moarte pentru a spune ceva rămâne un subiect controversat, lucru care nu îl îngrijorează însă pe Neville.„Putem avea o comisie privind etica în documentare despre asta mai târziu”, a declarat producătorul pentru The New Yorker. Bourdain afirma în emailul în cauză că „(...) iar viața mea e cam vraiște acum. Tu ai succes, eu am succes, și mă întreb: Tu ești fericit?”. Poți auzi replica generată de AI în trailerul documentarului în jurul minutului 1:30, relatează The Verge Actorul spaniol va completa distribuția viitorului film care îi include deja pe Mads Mikkelsen, Phoebe Waller-Bridge, Boyd Holbrook, Shaunette Renée Wilson, Thomas Kretschmann și, bineînțeles, Harrison Ford, care va reveni într-unul din rolurile care l-au consacrat, cel al arheologului temerar.Filmul de aventură, pentru care au început filmările în luna iunie la studiourile Pinewood din apropierea Londrei, va fi primul titlu al francizei Indiana Jones care va fi produs sub egida Disney. Deși deocamdată detaliile despre rolul pe care îl va interpreta Banderas și noua aventură a lui Indy sunt ținute secrete, filmul are deja o dată de lansare oficială: 29 iulie 2022. James Mangold , nominalizat la premiul Oscar pentru peliculele sale Logan și Ford v Ferrari , va ocupa scaunul regizoral în timp ce Steven Spielberg, care a regizat primele 4 filme Indiana Jones, va fi unul dintre producătorii lungmetrajului. Indiana Jones V a fost anunțat ca fiind ultimul film al faimoasei francize lansate în 1981 cu Raiders of the Lost Ark, scrie Deadline Ford și Banderas s-au mai întâlnit pe platoul de filmare al The Expendables 3 (FOTO: Captura video). Ubisoft a anunțat pe 7 iulie Infinity, viitorul titlu al aclamatei sale francize de jocuri, dezvăluind că acesta va marca totodată o nouă strategie de a pune capăt rotației de studiouri care a permis până acum dezvoltatorului să lanseze un joc Assassin’s Creed aproape anual.Ubisoft a prezentat conceptul din spatele proiectului Infinity într-un comunicat de presă: „am dorit să împărtășim niște actualizări cheie cu privire la mințile talentate și creative care vor lucra acum într-o structură colaborativă între Ubisoft Montreal și Ubisoft Quebec care va ghida, crește, evolua și defini viitorul general al Assassin’s Creed ce va include un proiect viitor important, aflat în stadiile incipiente de dezvoltare, numit Assassin’s Creed Infinity”.Înainte ca Ubisoft să facă anunțul jurnalistul Jason Schrierer de la Bloomberg a a dezvăluit pe surse că Assassin’s Creed Infinity va fi un joc „live-service” care va pune capăt lansărilor semianuale din partea Ubisoft. În schimb, Infinity va deveni o platformă actualizată constant care va introduce cu regularitate noi locații, relatează Twinfinite Assassin’s Creed este una dintre cele mai de succes francize ale Ubisoft (FOTO: Ubisoft)Cercetătorii de la Facultatea de Medicină a Universității Pittsburgh au descoperit în premieră că bacteriofagii , virusurile minuscule care atacă bacteriile, au un rol cheie în declanșarea evoluției bacteriene rapide și apariția bacteriilor rezistente la tratamente.Cercetătorii au arătat în studiul publicat vineri în revista Science Advances că, în contradicție cu teoria larg acceptată în domeniul microbiologiei evolutive, procesul de adaptare și diversificare în coloniile bacteriene nu începe de la o populație clonală omogenă și au fost șocați să descopere că majoritatea adaptărilor timpurii nu se datorează unor mutații aleatorii.În schimb, aceștia au descoperit că bacteriofagii, la care în mod normal ne gândim ca paraziți ai bacteriilor, au fost cei care au dat tulpinilor câștigătoare un avantaj evoluționist timpuriu. „În esență un parazit devine o armă”, afirmă Vaughn Cooper, profesor de microbiologie și genetică moleculară la Universitatea Pittsburgh și autor principal al studiului.„Bacteriofagii le-au conferit învingătorilor mijloacele de a câștiga. Ceea ce a ucis bacteriile mai sensibile le-a oferit un avantaj celorlalte”, explică acesta. Noul studiu arată de asemenea că evoluția bacteriilor și a bacteriofagilor merg mână în mână, mai ales în stadiile incipiente ale infecției bacteriene, potrivit Phys.org Descoperirea ar putea avea ramificații uriașe în lupta împotriva „super-bacteriilor” (FOTO: Flickr)După ce a petrecut ani de zile reunindu-i pe cei mai buni super-eroi din Universul DC și, cel mai recent, aruncând în aer Las Vegasul, regizorul american se va îndrepta spre „frontiera finală”. Snyder se va întoarce la Netflix pentru a regiza Rebel Moon, povestea unei colonii pașnice de la marginea galaxiei atacată de armatele unui tiran numit Balisarius.Pentru a ține piept amenințării, colonia trimite o femeie tânără să strângă războinici de pe planetele învecinate ca să înfrunte invadatorii într-o bătălie finală. Dacă povestea îți sună familiară și numele tiranului îți amintește de 300 , filmul lui Snyder despre ultima redută a spartanilor la Termopile, ei bine, regizorul american l-a cooptat pe scenaristul Kurt Johnstad, cu care a colaborat și la filmul din 2006, să scrie Rebel Moon alături de el.Rebel Moon a fost inițial un proiect pe care Snyder l-a prezentat celor de la Lucasfilm în 2012, înainte ca Disney să cumpere studioul fondat de George Lucas, ca un film spin-off Star Wars a cărei acțiune să urmeze Return of the Jedi. Deși proiectul nu s-a mai materializat, regizorul american a confirmat în luna mai a acestui an că rescrie scenariul pentru un film original, conform The Hollywood Reporter Zack Snyder la lansarea ultimului său film, Army of the Dead (Foto: Amy Sussman / Getty Images / Profimedia)Un nou studiu realizat de NASA arată că dovezile privind potențiala viață bacteriană de pe planeta roșie ar putea să fi fost șterse în unele locuri, descoperirea surprinzătoare fiind făcută de Curiosity în timp ce acesta investiga roci sedimentare bogate în lut din jurul Craterului Gale, locul în care a amartizat.Craterul Gale este un fost lac format când un asteroid a lovit Marte în urmă cu 3,6 miliarde de ani iar lutul este un indicator bun pentru posibile dovezi ale vieții deoarece de regulă se formează prin descompunerea mineralelor în contact cu apa - un ingredient cheie al vieții. El este de asemenea un material excelent pentru păstrarea fosilelor bacteriene.Însă când Curiosity a prelevat două mostre de argilă străveche, o rocă sedimentară ce conține lut, din zone ale lacului secat datate ca având o vechime de 3,5 miliarde de ani (și colectate la doar 400 de metri distanță una de cealaltă), cercetătorii au descoperit că acestea conțin doar jumătate din cantitatea de minerale argiloase la care se așteptau.În schimb aceștia au descoperit că mostrele conțin o cantitate mai mare de oxizi de fier, compușii care dau planetei roșii culoarea sa ruginie distinctivă. Echipa crede că vinovată pentru această dispariție geologică este saramura - o soluție saturată sau în apropierea stării de saturației de diverse săruri în apă - care s-ar fi scurs în sedimente, destabilizându-le și ștergând complet zone întregi de înregistrări geologice și, posibil, biologice.„Obișnuiam să credem că aceste straturi de minerale argiloase de pe fundul lacului din Craterul Gale au rămas la fel, conservând timp de miliarde de ani momentul din timp în care s-au format”, afirmă Tom Bristow, autorul principal al studiului. „Însă ulterior aceste minerale au fost descompuse de saramuri în unele locuri - esențialmente resetând înregistrările geologice”, explică acesta, citat de Live Science Roverul Curiosity a amartizat pe 6 august 2012 în interiorul Craterului Gale (FOTO: NASA)Să le luăm pe rând: Netflix a dezvăluit în sfârșit un prim trailer pentru al doilea sezon al serialul său despre aventurile lui Geralt din Rivia. Cu o dată de lansare anunțată pe 17 decembrie, sezonul 2 al The Witcher se pare că se va axa în jurul relației dintre Geralt și Ciri și va explora locuri faimoase din seria de cărți ale autorului polonez Andrzej Sapkowski, adaptate într-o franciză de jocuri și mai faimoasă de CD Projekt, precum Kaer Morhen, scrie IGN Gigantul american de streaming a anunțat de asemenea data de lansare a viitorului său film animat The Witcher: Nightmare of the Wolf care va spune povestea mentorului și prietenului lui Geralt, Vesemir. Filmul, care are parte și de un nou trailer scurt, va fi lansat de Netflix pe 23 august, potrivit Polygon CD Projekt a anunțat că va lansa anul acestapentru jocul The Witcher 3: Wild Hunt . DLC-ul va fi inclus în cea mai nouă actualizare ce vizează să îmbunătățească performanțele jocului și alte expansiunilor sale pe sistemele de ultimă generație. Din păcate se pare că DLC-ul nu va include și locații sau misiuni noi ci doar obiecte ca săbii, armuri etc. ce au fost introduse în serialul de pe Netflix, potrivit PC Gamer Studioul polonez de jocuri a anunțat de asemenea că a lansat o campanie de pre-lansare pe Kickstarter pentru The Witcher Ronin, o viitoare carte manga are va spune o poveste „Elseworld”, fără legătură cu firul narativ din jocuri. Altfel spus, nu va fi o poveste în care Geralt va fi teleportat magic în Japonia, conform IGN Urmează să-l vedem oare pe Geralt ca samurai? (FOTO: CD Projekt Red)Am avut și o veste mai nefericită săptămâna aceasta de la Netflix, compania americană de streaming anunțând că va anula Cursed , serialul său fantasy ce reinterpretează legenda regelui Arthur, după doar un sezon, anunță Deadline