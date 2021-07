UPDATE Refuz al CSM pentru apărarea independenței justiției după declarațiile lui Dragnea care a susținut că a fost "deținut politic"

Decizia de eliberare condiționată a fost luată de Tribunalul Giurgiu, deși două instanțe din București îi respinseră cererea. Judecătoria Sectorului 5 i-a respins în aprilie cererea de eliberare condiţionată, Dragnea a făcut contestaţie, respinsă de Tribunalul Bucureşti pe 27 mai. În motivarea deciziei de la Tribunalul Bucureşti, se arăta că "instanţa a apreciat că, din analiza coroborată a situaţiei personale a petentului, nu şi-a format convingerea că acesta a dat dovezi temeinice de îndreptare".

În paralel, Dragnea a deschis un alt proces la Curtea de Apel Bucureşti în care solicita strămutarea de la Tribunalul Bucureşti la un alt tribunal din ţară a procesului privind eliberarea sa condiţionată din închisoare. El susţinea că judecătorii de la Tribunalul Bucureşti nu pot fi imparţiali în judecarea cererii sale, deoarece au semnat o petiţie faţă de modificarea Legilor Justiţiei, pe vremea guvernării PSD.

Deşi decizia Tribunalului Bucureşti era una definitivă, Curtea de Apel Bucureşti a desfiinţat-o, iar procesul a fost mutat la Giurgiu.

La ieșirea din penitenciar, Liviu Dragnea s-a lansat într-un atac la adresa judecătorilor care l-au condamnat și a celor care s-au opus eliberării sale condiționate, el susținând că a fost "deținut politic".

"Eu mă consider deţinut politic, pentru că am intrat nevinovat. Mi s-a cerut insistent în ultimele luni ca, la instanţă, când se va judeca liberarea să îmi recunosc vinovăţia, ceea ce nu am acceptat, pentru că se dorea să se valideze acest dosar politic. Din păcate, nu există Opoziţie, PSD a devenit un partid de operetă condus de oameni laşi. Toţi sunt", a susţinut Liviu Dragnea.

În schimb, el i-a lăudat pe judecătorii de la Tribunalul Giurgiu care l-au eliberat, spunând că au avut curaj: "Cred că judecătorii din Giurgiu au avut curaj. Au rezistat la presiuni, pentru că la Tribunalul Bucureşti e destul de clar ce s-a întâmplat".

Liviu Dragnea a fost condamnat definitiv de instanţa supremă la 3 ani şi 6 luni de închisoare în 27 mai 2019, în dosarul angajărilor fictive de la Direcția pentru Protecția Copilului Teleorman.

Potrivit DNA, Floarea Alesu, director executiv al DGASPC Teleorman, în schimbul unor foloase necuvenite, a menținut ilegal în posturi două angajate - Adriana Botorogeanu şi Anisa Niculina Stoica. Cele două nu s-au prezentat la serviciu şi nici nu au prestat vreuna dintre activităţile înscrise în contractul lor de muncă semnat cu DGASPC Teleorman, desfăşurându-şi de fapt activitatea la sediul PSD Teleorman, spune DNA.





Conform procurorilor, Dragnea a determinat-o pe Stoica să se angajeze şi să fie remunerată în cadrul DGASPC Teleorman. El a mai fost acuzat că a contribuit, prin influenţa pe care o avea în calitate de preşedinte al CJ Teleorman, ca Adriana Botorogeanu şi Anisa Niculina Stoica să fie menţinute în funcţie la DGASPC Teleorman.