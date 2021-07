Agențiile de turism solicită introducerea testării rapide la intrarea în țară

Asociația Națională a Agențiilor de Turism (ANAT) apreciază măsurile luate în ultima perioadă în sprijinul liberei circulații a persoanelor, mai ales în contextul sezonului vacanțelor, care se află în plină desfășurare. Observăm în același timp că, deși țara noastră are o situație epidemiologică foarte bună, datorată și campaniei de vaccinare care a funcționat foarte bine la început, situația epidemiologică din celelalte țări unde românii preferă să călătorească este una extrem de fluidă. Astfel, în curând, ne vom confrunta din nou cu situația în care multe țări vor intra pe lista galbenă a României.”Pentru a veni în sprijinul turiștilor care, din motive personale, au ales să nu se vaccineze, vă solicităm sprijinul pentru susținerea în cadrul CNSU a introducerii testării rapide ca metodă alternativă de acces pe teritoriul României, pentru a stimula atragerea de turiști străini și pentru a ne alinia cu majoritatea statelor europene care acceptă deja această metodă de testare pentru a permite accesul persoanelor nevaccinate pe teritoriile lor”, subliniază Dumitru Luca, președintele ANAT, în cadrul unei scrisori deschise trimise în atenția Prim Ministrului Florin Cîțu, a Ministrului Antrepenoriatului, Economiei și Turismului, Claudiu Năsui și a Secretarului de Stat Raed Arafat.Având în vedere faptul că listele semafor se schimbă, de regulă, la finele săptămânii, cu aplicabilitate din ziua următoare, persoanele care se află deja într-o țară care urmează să fie introdusă pe lista galbenă și au returul în prima zi de aplicare a noii liste nu au, fizic, timpul necesar pentru a se încadra în intervalul necesar realizării testarii RT-PCR, fără să mai amintim și de costurile mai mari, respectiv neplăcerile provocate de necesitatea programării și realizării unor astfel de teste în timpul vacanței.ANAT solicită Guvernului, de asemenea, să reconsidere și condițiile de acces pe teritoriul României pentru minorii sub 12 ani, pentru care nu există deocamdată disponibilă opțiunea vaccinării. România este printre statele cu cele mai dure condiții de acces pentru această categorie de cetățeni, exceptând de la testare doar copiii sub 3 ani, în vreme ce statele europene acordă diverse derogări care se situează în intervalul de vârstă 5-12 ani. Ca măsură suplimentară de siguranță, statul român poate aplica metoda folosită deja în Grecia, de testare aleatorie a turiștilor la frontieră, costurile testării fiind suportate integral de stat.