Cine este Ion Rădoi, liderul sindicatului de la metrou - „omul cu greva”, fost parlamentar PSD mediocru și cu un salariu de la sindicat mai mare decât al președintelui Iohannis

Ion Rădoi - lider sindical la metrou de nici arhivele presei nu mai știu când a început

Înainte, Rădoi a lucrat la Telemecanica Trafic Metrou din București și de acolo a devenit a devenit președinte la Unitatea Sindicatul Lider Metrou, dar și vicepreședinte al Blocului Național Sindical și presedinte al Convenției Nationale a Transporturilor.

Rădoi a fost adesea în centrul marilor scandaluri de la metrou, mereu în conflict cu mulți dintre miniștrii Transporturilor și amenințând adesea cu greva generală în cazul negocierilor care nu se derulau conform dorinței sindicatului.



Rădoi a intrat în conflict și cu fostul ministru PSD Lucian Șova, dar și cu pesedistul Răzvan Cuc. Cu primul a avut contre pe seama măririi salariilor cu circa 42% în anul 2018, iar cu Rpăzvan Cuc a intrat în conflict un an mai târziu pe seama problemelor tehnice din subteran.



Radoi mai nota și că are studii sociale și sindicale în Anglia, SUA și Israel.



Foto: Ion „Omul cu greva” Rădoi, la microfon, protest în fața Ministerului Transporturilor.



Cum a ajuns Ion Rădoi parlamentar și ce sprijin politic a primit: 15 luări de cuvânt în opt ani de mandat / 10 propuneri legislative, 7 respinse



Ion Rădoi a fost deputat în legislatura 2000-2004 din partea PDSR, partid devenit ulterior PSD. Cât timp a fost deputat PSD, Rădoi a avut 2 luări de cuvânt în tot mandatul de patru ani, și a avut patru propuneri legislative din care doar 2 au și devenit legi, una fiind inițiativa de modificare a Constituției care are la inițiatori nu mai puțin de 215 de deputați și senatori.



Ulterior, Rădoi a fost ales senator în circumscripţia electorală nr.19 GIURGIU pe listele Uniunii Naţionale PSD+PUR.



Cât timp a activat ca senator PSD, Rădoi a fost vicepreşedinte al Comisiei pentru muncă, familie și protecție socială.



A avut 13 luări de cuvânt în tot mandatul, 6 inițiative legislative din care doar 1 a fost promulgată ca lege. (mai exact L405/2005 Legea pentru modificarea şi completarea Legii arendării nr.16/1994, cu peste 11 inițiatori...)

Conform declarației de Avere, Ion Rădoi conduce o mașină marca Audi A6 din 1999 și are precizat că deține ceasuri și bijuterii în valoare de 6.500 de euro.

DNA și perchezițiile la casa lui Ion Rădoi. Care sunt acuzațiile



Firma sindicatului de la metrou încasa 75% din veniturile pentru spațiile comerciale și 53% din banii pe publicitatea de la metrou



„Ca să înțelegeți încă un motiv pentru supărarea domnului Rădoi, aflați că, în mandatul Corpului de Control, este trecută în mod explicit și verificarea contractelor dintre Metrorex și firma Sindomet Servcom SRL. Firma este deținută în proporție de 100% de Unitatea Sindicatul Liber Metrou (USLM), al cărui președinte este domnul Ion Rădoi”, spunea ministrul Transporturilor, Cătălin Drulă în februarie când practic s-a declanșat conflictul cu USLM-ul lui Rădoi .



Potrivit ministrului, câștigul mediu brut lunar per salariat al Metrorex, în anul 2020, era de 9.901 lei. „În propunerea de buget de venituri și cheltuieli pentru 2021, Metrorex are estimat un câștig mediu brut lunar per salariat de 12.739 lei”, spune Drulă.







Potrivitministurlui Drulă, „Sindomet Servcom SRL a avut două contracte cu Metrorex: unul pentru spațiile comerciale (expirat în 2018) prin care firma încasa 75% și Metrorex doar 25% din valorificarea acestora. Și un contract pentru spațiile de publicitate (expirat din 2019), din care Sindomet încasa 53%, iar Metrorex doar 47%”.„S-a încercat prelungirea de facto a acestor contracte, Sindomet încasând în continuare sumele, dar Metrorex refuzând să încaseze partea sa (oricum PREA MICĂ) pentru că nu mai exista contract valabil. Corpul de Control va face lumină și în această poveste”, a detaliat Drulă.Potrivit ministrului, firma Sindomet Servcom SRL a avut, în 2019, o cifră de afaceri de 7.981.344 lei și un profit de 6.197.855 lei, conform datelor publice disponibile.„Sindomet Servcom SRL mai deține și un complex turistic la Bușteni, care oferă reducere de 99% pentru angajații Metrorex, care aleg să își petreacă cele 4 zile de recuperare, printre altele, la centrul turistic din Bușteni deținut de această firmă. Reducerea de 99% este suportată de Metrorex”, spune Drulă.„Fostul deputat PSD, domnul Ion Rădoi, își simte amenințate interesele subterane. Acesta este adevăratul motiv pentru care îl deranjează că, în sfârșit, cineva se uită cu atenție la ce face cartelul pe care îl conduce”, avertizează Drulă.