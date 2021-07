Raluca Turcan, despre evaluarea dosarelor de pensii: Suplimentarea personalului din casele de pensii este o necesitate absolută

Ministrul Muncii, Raluca Turcan, afirmă că suplimentarea, de către Guvern, a personalului din casele de pensii din judeţe este "o necesitate absolută şi o condiţie pentru ca România să îşi respecte obligaţiile asumate în PNRR", arătând că evaluează, împreună cu specialiştii, variantele disponibile pentru a rezolva această problemă.





"Suplimentarea de către Guvern a personalului din casele de pensii din judeţe este o necesitate absolută şi o condiţie pentru ca România să îşi respecte obligaţiile asumate în PNRR. Am discutat astăzi la Sibiu despre situaţia evaluărilor de până acum (realizate în proporţie de peste 12%) şi apreciez sincer efortul colegilor din Casa de Pensii de a menţine ritmul", a afirmat Raluca Turcan, luni, într-o postare pe Facebook.

Ea a menţionat că evaluează, împreună cu specialiştii, opţiunile existente pentru rezolvarea situaţiei.

"Ştiu că angajarea a încă 5 până la 9 persoane ar garanta încadrarea în termenul stabilit, la fel cum ştiu şi că situaţii asemănătoare sunt peste tot în ţară. Evaluez împreună cu specialiştii Ministerului Muncii şi ai CNPP opţiunile pe care le avem pentru a rezolva această problemă. Suntem într-un dialog continuu atât cu Ministerul Finanţelor, cât şi cu reprezentanţii Comisiei Europene pentru a găsi o soluţie rapidă", a susţinut ministrul Muncii.

Turcan a adăugat că, în paralel, se asigură că "evaluările dosarelor se fac cu seriozitate şi că au în vedere toate documentele (inclusiv adeverinţele actuale), astfel încât procesul să nu fie viciat", întrucât "ceea ce construim acum trebuie să protejeze sistemul public de pensii pe termen lung, să-l aşeze pe baze normale, clare şi categorice".

Dosare cu șină la sute de mii de pensii, peste 1 milion sunt în format digital primitiv

În primăvară, ministrul Muncii a afirmat că 250.000 de dosare de pensii din România sunt sub formă de dosar cu şină , aproximativ 1,3 milioane de dosare sunt în format digital "primitiv", iar restul până la aproximativ cinci milioane de dosare sunt în format digital "niţel mai avansat"."Subiectul pensii a fost subiect predilect de campanie electorală. Dar ajunsă în mandat, am constatat că inclusiv pe partea de pensii s-a făcut foarte puţin. Şi o să vă dau un exemplu concret pentru a înţelege: li s-a spus celor aproximativ cinci milioane de pensionari că de la 1 septembrie 2021 pensiile vor creşte cu 40%.Aproape că aţi fi crezut că e posibil să se întâmple lucrul acesta. Şi eu am crezut, vă spun cu sinceritate, dar am constatat că, pentru a putea majora toate pensiile cu 40%, ai nevoie de digitalizarea tuturor dosarelor de pensii, astfel încât ele să fie într-un format electronic şi să li se aplice o formulă de calcul ca ulterior să se întâmple recalcularea pensiilor. Şi ce să vezi: 250.000 de dosare de pensii în România arată aşa: dosar cu şină.”Cam aşa arăta sistemul de pensii în România până să începem acest proces fără precedent (de recalculare a pensiilor - n.r.)", spunea ministrul Muncii în aprilie.