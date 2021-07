VIDEO Cadoul pe care colegii lui Dan Barna i l-au făcut de ziua sa: „Dacă era Dan Barna preşedinte nu mai venea nici pandemia / Eram imuni la sărăcie şi trăiam fericiţi în România

Imaginile cu vicepremierul Dan Barna care participă la lansarea albumului trupei Lunatic care cuprinde piesa ”Fericiţi în România” au fost publicate, sâmbătă seară, de către USR PLUS Diaspora, alături de un mesaj cu ocazia zilei lui Dan Barna, transmite News.ro”Co-preşedintele, co-şeful, vicepremierul şi înălţimea sa (la propriu, e cel mai înalt din partid) Dan Barna îşi sărbătoreşte azi ziua de naştere, iar noi USR PLUS Diaspora îi urăm La mulţi ani! şi ne bucurăm că e un om cu simţul umorului. Pentru că în politica românească umorul e cea mai rezistentă armură. În clipul de mai jos, Dan Barna & echipa de la Guvern, la concertul celor de la Lunatic, autorii nemuritorului hit şi şlagăr de campanie „Fericiţi în România”, un titlu care rămâne deviza şi scopul nostru ca partid şi oameni îndrăgostiţi de România, oriunde am fi”, a transmis USR PLUS Diaspora.Piesa cuprinde versuri ca ”Dacă era Dan Barna preşedinte nu mai venea nici pandemia / Eram imuni la sărăcie şi trăiam fericiţi în România / (...) Dacă era Dan Barna preşedinte mergau corupţii singuri la-nchisoare şi pentru toate câte ne-au făcut / Ne-ar fi cerut pe rând la toţi iertare / (...) doar Barna ar fi putut să scape România de hoţie”.La final, solistul trupei, Cătălin Constantin, a afirmat că s-a speriat puţin.”Am zis ca am vededii”, a afirmat solistul, în aplauzele publicului, inclusiv ale vicepremierului.Barna a explicat, într-un comentariu la postarea USR PLUS Diaspora, că participarea la concert fost o surpriză pe care i-au făcut-o colegii de ziua lui şi chiar a apreciat cadoul.”Dragii mei colegi de la birou au decis ca, decât să îmi cumpere un ce ştii ce obiect de pierdut prin sertar, mai bine mă invită, surpriză, la o terasă unde întâmplator, formaţia Lunatic îşi lansa, în primul lor concert ever, albumul pe care este şi piesa cu «Fericiti in Romania», în care sunt linii bune de umor pe seama mea. A fost unul dintre cele mai frumoase şi inspirate cadouri primite vreodată, iar pentru membrii formatiei a fost un moment foarte hazliu când s-au trezit cu mine în faţa scenei”, a comentat Dan Barna.”Fericiţi în România” a fost sloganul de campanie al lui Dan Barna când a candidat la alegerile prezidenţiale.