Florin Cîţu, despre revocarea lui Nazare: Era normal să încep cu analiza ministerului unde eu am propus ministrul

''În primul rând am făcut ce am promis. Am spus că voi face o analiză a tuturor ministerelor şi era normal să încep cu analiza ministerului unde eu am propus ministrul şi dacă nu ai curajul să îţi faci propria analiză atunci nu mai începi cu această analiză. Am făcut o analiză a acestui portofoliu, decizia am luat-o marţi. I-am spus domnului ministru (n.r. - Alexandru Nazare) să îşi dea demisia, am anunţat liderii coaliţiei. Aseară m-a anunţat că nu îşi dă demisia şi am mers mai departe cu planul de revocare. (...) Este important ca proiectele (...) să continue într-un ritm alert, pentru că este nevoie de ele pentru România. Contează cel mai mult ca echipa guvernamentală să performeze, nu este vorba despre numele unui ministru x sau y, ci despre toată echipa, iar responsabilitatea mea este ca toată echipa să performeze. Iar atunci când văd că avem undeva dificultăţi în a performa nu voi da înapoi pentru a lua decizia cea mai bună pentru români'', a spus Cîţu, potrivit Agerpres.El a reamintit că este atributul premierului să revoce miniştrii, afirmând că va continua să facă analiza ministerelor.''Eu fac analiza şi în momentul în care am o analiză voi anunţa membrii coaliţiei şi pe urmă mergem mai departe'', a menţionat premierul.