Bode a decis încetarea împuternicirii comisarului Christian Ciocan ca director în MAI, dar el rămâne în Poliţie

„Am văzut şi eu acele imagini. Sunt câteva chestiuni care îmi sunt neclare, motiv pentru care am solicitat Poliţiei Capitalei un raport de urgenţă. Astăzi o să am acel raport şi pe baza a ceea ce mi se va raporta voi lua măsuri (...) Am văzut acele imagini din interiorul unei secţii de poliţie, ceea ce nu este un lucru uzual. Era un spaţiu administrativ, puteau să înregistreze, dar trebuie văzut de când colegi poliţişti se ocupă cu înregistrări în secţia de poliţie şi se transmit prin intermediul sindicatului, evident public. În al doilea rând trebuie lămurit ce s-a întâmplat în ziua respectivă, pentru că, pe de o parte, înţeleg, aşa cum spuneţi voi, că a încălcat (Christian Ciocan - n.r.) şapte reguli de circulaţie, pe de altă parte permisul nu i-a fost reţinut, amenda nu a fost plătită şi vreau să văd procesul verbal, a fost întocmit cu obligaţia de a preda permisul de conducere în termenul legal sau se suspendă de drept”, a spus Lucian Bode, la intrarea în sediul MAI.





„Ca urmare a raportului scris prezentat de către directorul general al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, în legătură cu situaţia expusă în spaţiul public, ministrul Afacerilor Interne a dispus încetarea împuternicirii ofiţerului de poliţie din funcţia de director al Unităţii de Politici Publice a MAI. În continuare, comisarul-şef de poliţie Ciocan Christian îşi va desfăşura activitatea în funcţia de execuţie ocupată anterior în cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române”, se arată într-un comunicat al MAI, citat de Agerpres.Ministrul Lucian Bode anunțase anterior joi că va lua o decizie în acest caz, după ce va primi un raport de la Poliţia Capitalei în legătură cu imaginile apărute în spaţiul public în care comisarul-şef Christian Ciocan, director în MAI, ar fi făcut scandal într-o secţie de poliţie Pe de altă parte, Bode s-a arătat deranjat că imaginile respective au fost filmate de către agenţii de la secţie şi difuzate prin intermediul unui sindicat.Comisarul-şef Christian Ciocan ar fi fost prins în trafic cu şapte nereguli, printre care pătrunderea pe o stradă cu "Accesul interzis", ITP expirat de trei ani, fără asigurare RCA şi fără o plăcuţă de înmatriculare, el având "un comportament scandalos" la secţia de poliţie, unde i-a ameninţat şi jignit pe agenţii care l-au amendat şi i-au suspendat permisul de conducere, a anunţat miercuri Sindicatul Europol.„Cms. şef Christian Ciocan, la acest moment împuternicit director al Unităţii de Politici Publice din MAI, a încălcat legea prin 7 fapte, care au fost constatate de către patrula de ordine publică din cadrul Secţiei 4 Poliţie. Atitudinea şi comportamentul manifestat de Ciocan au fost scandaloase, mai ales pentru poziţia pe care o ocupă, recurgând la ameninţări şi intimidări la adresa agenţilor şi chiar i-a jignit afirmând că nu cunosc legea. Ciocan a pătruns pe o stradă unde acţiona indicatorul 'Accesul interzis' şi la solicitarea agenţilor a refuzat să se legitimeze, aşteptând probabil să fie recunoscut de la televizor. Ulterior, agenţii de poliţie au constatat că autoturismul condus de Ciocan are ITP-ul expirat din anul 2018, autoturismul nu era asigurat, lipsea una din plăcuţele de înmatriculare, nu avea actele asupra sa şi a refuzat să respecte indicaţiile poliţistului. Pentru cele 7 fapte, Ciocan a fost amendat cu aproximativ 6.000 lei, iar ca măsuri complementare a fost reţinută plăcuţa cu numărul de înmatriculare şi i-a fost suspendat dreptul de a conduce pe drumurile publice pentru 30 de zile. Îi felicităm pe colegii Secţiei 4 pentru că nu au cedat presiunilor lui Ciocan, care le-a adresat o serie de jigniri, afirmând inclusiv că nu înţelege cum îşi permit nişte agenţi să îl amendeze şi să îi ţină morală”, se arată într-un mesaj postat de Europol pe Facebook.