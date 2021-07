Cartel Alfa, după ce premierul a anunţat că avem cea mai mare creştere economică din UE: România e tot în top la rata sărăciei, sărăcia în muncă, deprivarea materială şi socială / Oare de ce le omite premierul?

- taxarea defavorabilă lucrătorilor,

- salariului minim menţinut scăzut,

- blocarea negocierilor colective,

- cheltuieli scăzute pentru serviciile publice şi protecţia socială

”Avem cea mai mare creştere economică, anunţă Florin Cîţu în stilul triumfalist cunoscut. Bun! Cine face această creştere? Eroii antreprenori. Ok! Singuri?!? Sigur cã nu, ci cu milioanele de lucrători plătiţi puţin, cu mii de ore suplimentare de muncā şi de multe ori cu sacrificiul sănătăţii sau chiar vieţii”, au scris, miercuri seară, pe Facebook, reprezentanţii Cartel Alfa.Aceştia au vorbit şi despre cum se împarte creştrea economică: ”Mai puţin către lucrători - 38% din PIB (48% fiind media UE), mai mult către capital”.”De ce se întâmplă asta?Am alăturat declaraţiei premierului câteva grafice ilustrative despre rata sărăciei, sărăcia în muncă, deprivarea materială şi socială, unde România e tot în top. Oare de ce le omite premierul?”, au mai afirmat sindicalişii, alături de grafice care susţin eclaraţiile.Sindicaliştii precizează că aceleaşi date sunt publicate tot Comisia Europeană, însă premierul nu le-a comentat.Comisia Europeană a revizuit din nou în creştere puternică prognoza privind evoluţia economiei româneşti în acest an. Potrivit noii estimări, economia României va creşte cu 7,4% în 2021 şi cu 4,9% anul viitor.Premierul Florin Cîţu a precizat că cea mai mare creştere economică din UE a fost prognozată de Comisia Europeană pentru România.”Sectorul privat a răspuns pozitiv la măsurile implementate până acum şi are încredere că ne vom ţine de toate reformele anunţate”, a adăugat prim-ministrul, potrivit News.