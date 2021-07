IPS Teodosie, despre turiștii care merg la mare: „Am auzit că sunt oameni care merg la mare total dezbrăcați, cu tot cu copii. Mi se pare o rușine, de neacceptat”

„Dacă mergi cu bunăcuviinţă, pentru sănătate, nu e păcat. Cum să fie păcat? E un tratament. Trebuie să meargă omul cu bunăcuviinţă, să-şi ţină mintea în frâu, să privească numai unde se cuvine, să meargă în familie, să nu privească ce nu trebuie şi unde nu trebuie. Nu e păcat dacă mergi pentru sănătate, păstrezi bunacuviinţă şi nu deviezi de la moralitate. Este foarte sănătos şi bine să mergi la mare”, a mai spus Arhiepiscopul Tomisului.









Arhiepiscopul Tomisului, Înalt Prea Sfinţitul (ÎPS) Teodosie, a afirmat că nu este discriminare faptul că femeia nu are roluri importante în Biserică, aşa cum are bărbatul, deoarece aceasta este condiţia ei şi că femeia “nu poate fi perpetuu într-o rugăciune, pentru că are condiţia slăbiciunilor sale”. ”Ea a început păcatul şi iată, se află cu această neputinţă”, a mai explicat arhiepiscopul Tomisului.







Teodosie a fost recent în mijlocul unor controverse legate de unele declarații ale sale referitoare la femei. Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) nu l-a sancționat pe IPS Teodosie pentru declarațiile referitoare la femei, lăsând la latitudinea BOR să decidă dacă prelatul a adus atingere dreptului la demnitate al femeilor.