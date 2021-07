Mărturia fiului bărbatului atacat de urs în Harghita: „S-a întâmplat la 50 de metri de la gardul curții. L-am auzit urlând cu disperare. Era mușcat tot de față”

Cristian Avarvarei, fiul victimei atacată sâmbătă de urs, a povestit pentru Informația Harghitei cum a avut loc atacul. Acesta lucra în atelier când a auzit țipetele tatălui: „S-a întâmplat la 150 de metri de casă și la 50 de metri de la gardul curții, și zic mult. (…) L-am auzit urlând cu disperare. Era mușcat tot de față, mai ales partea stângă a capului, de picior și de mână. Eu l-am adus de vale”.





Acesta spune că și-a dat seama după strigăte că nu putea să fie vorba decât de atacul unui urs urs. ”Am 37 de ani, m-am născut și am crescut aici, cunosc pădurile acestea la metru pătrat, dar încă nu am văzut urs niciodată așa de aproape de casă, nici în pădurile din jur. Am auzit să fie probleme de partea cealaltă a Ceahlăului, în Neamț, oamenii de acolo povestesc că urșii le-au luat porcii din coteț, păsările din curți, dar aici nu am avut probleme cu ei până acum”, continuă Cristian Avarvarei.





Un bărbat a fost atacat de urs sâmbătă dimineață în comuna Tulgheş, pentru transportarea sa la spital fiind solicitat elicopterul SMURD, de la Târgu Mureş.

Este vorba de un bărbat de 65 de ani, care a fost atacat chiar lângă locuință, a precizat Peter Szilard, managerul serviciului de ambulanță Harghita.

Bărbatul era ieșit să culeagă niște ciuperci, a început să strige, iar aparținătorii l-au auzit, a spus acesta.



