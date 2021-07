Criosfera Pământului se micșorează într-un ritm alarmant / „Fundația” de Isaac Asimov, în curând serial / O „fosilă vie” de pe vremea dinozaurilor a fost descoperită în Pacific

​NERD ALERT

Ethan Hawke, Dave Bautista ve Kate Hudson, 'Knives Out 2' setinde görüntülendi\uD83D\uDC40 pic.twitter.com/crYqkTNfty — kültürflix (@kulturflix) June 29, 2021

Apple a dezvăluit săptămâna trecută că Fundația, viitorul său serial său sci-fi inspirat din faimoasa serie de cărți a lui Isaac Asimov, va fi lansat în luna septembrie a acestui an pe platforma sa de streaming, Apple TV, iar acum avem și ceva mai bun: un trailer care ne arată că acesta va fi un proiect ambițios cu valori de producție în linie cu cele ale The Witcher sau Game of Thrones.Serialul, anunțat pentru prima dată în 2018, îl va avea la frâie pe producătorul David S. Goyer și în roluri principale pe Lee Pace și Jared Harris (Valeri Legasov din mini-seria HBO Chernobyl). Uite ce spune Goyer despre adaptare:„Opera science-fiction profetică a lui Asimov nu a fost niciodată mai relevantă decât acum în deceniile scurse de la prima tipărire a Fundației. Am devorat Fundația în timp ce creșteam și am visat ca într-o zi să o văd pe ecran - dar un lungmetraj nu părea suficient de mare pentru a cuprinde ambiția. Mulțumită peisajului mai larg al streaming-ului și unui parteneriat valoros cu Apple și Skydance, putem să aducem seria pe ecran într-un mod pe care îl merită cu adevărat”.„Indiferent dacă ești un fan al romanelor sau doar cineva care își dorește să vadă o poveste epică fabuloasă, sunt entuziasmat să împărtășesc cu voi ceea ce am creat”, a mai spus acesta. Serialul Fundația va fi lansat de Apple pe 24 septembrie, dată la care vor fi difuzate primele 3 episoade din seria de 10, potrivit The Verge Adam Kiciński, CEO-ul dezvoltatorului polonez de jocuri CD Projekt Red, a anunțat că Cyberpunk 2077 a ajuns la un nivel „satisfăcător” de stabilitate și performanță și că ar trebui să vedem acum mai multe reparații pentru sisteme specifice din joc.Kiciński a făcut afirmația la WSE Innovation Day unde a discutat despre numeroasele actualizări și patch-uri ale jocului, declarând că „am ajuns deja la un nivel satisfăcător [de stabilitate]. Am lucrat și la performanță și suntem chiar satisfăcuți de aceasta. Bineînțeles, am reparat de asemenea bug-uri și erori și vom continua să facem asta”, conform PC Gamer Declarațiile CEO-ului Red Projekt vin după ce Sony a reintrodus Cyberpunk 2077 în PlayStation Store la sfârșitul lunii trecute (ce-i drept, însoțit de un avertisment că încă are probleme de rulare) și Microsoft a anunțat recent că va sista politica de returnare pentru clienții care au cumpărat jocul din magazinul său online și își vor banii înapoi, măsură introdusă la scurt timp după lansarea dezastruoasă a studioului polonez.FOTO: Amlan Mathur / DreamstimeIndiferent cum privești lucrurile, actorul american a avut o carieră impresionantă, jucând în unele din cele mai memorabile filme pe care le-a scos Hollywood-ul de-a lungul carierei sale care se întinde în ultima jumătate de secol.Însă în pofida faptului că și-a creat o carieră impecabilă ca actor, Jackson, acum în vârstă de 72 de ani, nu a câștigat niciun premiu Oscar pentru interpretările sale. Din fericire această scăpare va fi în sfârșit remediată anul viitor, Academia Americană a Artelor și Științelor Filmului anunțând recent câștigătorii premiilor sale onorifice din 2022: Elaine May, Liv Ullmann și Samuel L. Jackson.Premiile vor fi decernate în cadrul celei de-a 12 ediții a Balului Guvernatorilor din Statele Unite ce va avea loc în luna ianuarie a anului viitor și în cadrul căruia un alt actor fabulos, Danny Glover , va fi onorat cu Premiul Umanitar Jean Hersholt al Academiei pentru activitățile sale civice.În ceea ce-l privește pe Jackson, acesta a produs numeroase interpretări demne de Oscar în cei 50 de ani de carieră însă a fost nominalizat o singură dată la premiul Oscar, în 1994 pentru cel mai bun actor în rol secundar (Pulp Fiction), însă talentul i-a fost recunoscut de numeroase alte premii de-a lungul anilor, printre care și unul la Cannes pentru cel mai bun actor în rol principal și un premiu BAFTA, scrie CinemaBlend FOTO: IMDB stea fragilă cu 8 brațe a fost descoperită în Pacificul de Sud, aceasta având rădăcini care se întind până în Jurassic. Steaua, care are un corp cu un diametru de doar 3 centimetri și brațe cu o lungime de 8 cm, reprezintă o familie cu totul nouă a acestor rude ale stelelor de mare, una cu membri ce datează din urmă cu 180 de milioane de ani.Oamenii de știință cred că steaua fragilă trăiește la o adâncime de 360-560 de metri într-un mediu în care nu s-a schimbat prea mult de-a lungul milioanelor de ani. La această adâncime Tropicele pare un loc ideal pentru descoperirea de relicve evoluționiste sau specii supraviețuitoare ale unor grupuri de organisme foarte vechi, afirmă Tim O'Hara, curator la Muzeul Victoria din Melbourne și autorul principal al studiului care a prezentat descoperirea.„Acest lucru se datorează probabil faptului că mediile tropicale sunt foarte vechi, datând din era dinozaurilor și nu s-au schimbat foarte mult. Asta le permite unora dintre aceste 'fosile vii' să persiste până în zilele noastre”, a declarat acesta. O'Hara a descoperit steaua fragilă într-un butoi de specimene neidentificate de la Muzeul Francez de Istorie Naturală din Paris.„Încă de la prima privire am putut să-mi dau seama că aceasta este diferită față de toate celelalte stele fragile la care mă uitam”, a relatat O'Hara. După secvențierea genetică a specimenului acesta și colegii săi și-au dat seama că steaua fragilă nu este apropiat înrudită cu nicio altă specie cunoscută de echinoderme și au creat o nouă familie în care să o încadreze pe care au numit-o Ophiojuridae, anunță Live Science Specia descoperită în Pacificul de Sud, prima a familiei sale, a fost botezată Ophiojura exbodi. FOTO: University of MelbourneZeul focului și al magiei s-a confruntat cu Avengerii și alți inamici redutabili dar în curând urmează să se înfrunte cu cel mai dificil oponent de până acum: familia Simpson și cei mai puternici eroi din Springfield. Disney+ a anunțat un nou scurtmetraj animat numit The Good, The Bart, and The Loki, o referință la filmul western clasic regizat de Sergio Leone.După ce a fost izgonit din nou din Asgard, Loki va face echipă cu Bart Simpson într-un eveniment crossover care îi va omagia pe cei mai emblematici eroi și antagoniști din universul cinematografic Marvel. Tom Hiddlestone, actorul britanic care l-a interpretat pe zeu în filmele Thor și serialul Loki lansat de Disney+ luna trecută, va fi vocea personajului și în scurtmetrajul animat.The Good, The Bart, and The Loki va fi lansat pe platforma de streaming Disney+ pe 7 iulie și va fi al doilea scurtmetraj animat de la Disney ce intră în lumea din „The Simpsons”. Pentru a celebra Star Wars Day și premiera serialului său animat Star Wars: The Bad Batch , Disney+ a lansat pe 4 mai scurtmetrajul Maggie Simpson in ‘The Force Awakens From Its Nap’, relatează Variety FOTO: Disney+Și dacă tot am zis de Star Wars, a trecut ceva timp de la ultima expansiune majoră a jocului MMORPG dezvoltat de BioWare însă acum știm ce urmează, studioul canadian anunțând expansiunea Star Wars: The Old Republic - Legacy of the Sith care urmează să fie lansată în cursul acestui an.Deocamdată nu avem o dată de lansare oficială însă ținând cont că expansiunea a fost anunțată ca una aniversară pentru a celebra 10 ani de la lansarea jocului pe 20 decembrie 2011, cel mai probabil ne putem aștepta la aceasta cândva la sfârșitul anului.Anunțată într-o conferință de presă susținută de BioWare Austin, ultima expansiune va continua povestea Vechii Republici în timp ce jucătorii vor încerca să îl vâneze pe Sith-ul renegat Darth Malgus . Aceștia vor putea explora mai multe planete noi, printre care lumea acvatică Manaan și o misterioasă planetă nouă cu un vârf numit Elom, dar și rămășițele unei stații de cercetare din spațiu, scrie IGN FOTO: BioWareCriosfera globală, alcătuită din toate zonele Pământului acoperite de apă înghețată, s-a micșorat în medie cu aproximativ 87.000 km² anual între 1979 și 2016 din cauza schimbărilor climatice, potrivit unui nou studiu.Cercetarea este prima care a realizat o estimare globală a suprafeței planetei noastre acoperite de gheață, zăpadă și permafrost. Dimensiunea suprafeței acoperite de apă înghețată este la fel de importantă ca masa acesteia deoarece suprafața albă reflectă foarte eficient lumina solară, răcind planeta. Modificările în dimensiunea sau locația gheții și a zăpezii pot afecta temperaturile aerului, nivelul oceanelor și mărilor și circulația curenților oceanici.„Criosfera este unul dintre cei mai sensibili indicatori climatici și primul care demonstrează o lume în schimbare”, afirmă autorul principal Xiaoqing Peng, geograf la Universitatea Lanzhou, adăugând că „modificarea în dimensiune [a criosferei] reprezintă o schimbare globală majoră, nu una regională sau o problemă locală”.Micșorarea a avut loc preponderent în Emisfera Nordică, criosfera înregistrând aici o pierdere anuală de aproximativ 102.000 km², o suprafață aproape egală cu cea a Islandei. Aceste pierderi au fost ușor contrabalansate de creșterea din Emisfera Sudică unde suprafața acoperită de apă înghețată s-a extins cu aproximativ 14.000 km² în fiecare an, în mare parte în jurul Antarcticii.Criosfera încapsulează aproape trei sferturi din apa potabilă a Pământului iar în unele zone montane retragerea ghețarilor amenință sursele de apă ale locuitorilor din împrejurimi. Cercetătorii și-au publicat studiul în Earth’s Future, revista interdisciplinară a Uniunii Geofizice Americane, relatează SciTechDaily FOTO: Earth's Future: Se pare că actorul american Ethan Hawke a fost cooptat în distribuția filmului Knives Out 2. Deși nu a fost făcut niciun anunț oficial în acest sens, imagini apărute pe Twitter îl arată pe Hawke pe platoul de filmare alături de Dave Bautista și Kate Hudson. Edward Norton, Janelle Monae, Kathryn Hahn și Leslie Odom Jr. au fost deja confirmați pentru film, fiind așteptat ca alte nume mari de la Hollywood să fie anunțate în următoarele săptămâni, potrivit HeyUGuys Ah, și o veste bună pentru fanii Clanului Soprano: săptămâna aceasta a fost lansat primul trailer pentru viitorul lungmetraj prequel inspirat din serial. Numit The Many Saints of Newark, filmul îl va urmări pe un tânăr Anthony Soprano în timp ce crește într-una din cele mai tumultoase perioade din istoria Newark, devenind bărbat tocmai când gangsteri rivali încep să conteste hegemonia atotputernicei familii DiMeo asupra orașului, relatează The Guardian