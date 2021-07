O fetiță de 5 ani a dispărut joi ani dintr-un sat din Buzău. Copila, care are dizabilități de dezvoltare, a fost căutată toată noaptea de forțele de ordine și de voluntari

Fetita disparuta in Buzau





În total, vineri dimineaţă, căutările sunt continuate de 140 de persoane, inclusiv voluntari care au venit în judeţul Buzău de la Braşov. Verificări au fost făcute pe tot parcursul nopţii atât în zona în care se află casa familiei fetei, dar şi pe cursul râului Buzău, care se află la aproximativ 50 de metri de locuinţă.

”Căutarile au fost permanente, constante pe tot timpul nopţii, începând cu ora 6 se face treptat reîmprospătarea forţelor din teren cu aflux de efective din cadrul rezervelor de intervenţie. Poliţiştii, jandarmii, pompierii care au desfăşurat căutări pe tot timpul nopţii au acţionat in condiţii dificile, in zonă neiluminată, cu vegetaţie înaltă. Astfel urmărim reîmprospătarea fortei de interventie, in vederea unui randament optim, întrucât vom continua căutarile până la elucidarea tuturor imprejurărilor acestui caz.”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Buzău, Ane Mari Vrapciu.

Inclusiv câini de urmă au fost folosiţi la căutările din ultimele ore, însă până acum, copila nu a fost găsită.

”Efectivelor li s-au alăturat şi pe timpul noptii, şi în această dimineaţă, în etape succesive, mai mulţi voluntari, rude, localnici, dar şi oameni din zone mai îndepărtate, chiar si alte judeţe, care au aflat de dispariţie prin intermediul mass-media. Având în vedere specificul zonei şi riscurile conexe, si anume faptul că locuinţa familiei este la doar 50 metri de cursul râului Buzău, luăm în continuare în calcul posibilitatea înecului, aşa ca s-a luat legatura cu judeţele invecinate aflate în aval pe râul Buzău, pentru a demara la rândul lor verificări pe cursul apei.”, a mai declarat Vrapciu.

Poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Buzău au fost sesizaţi, joi seară, în legătură cu dispariţia minorei Scarlat Raisa Florentina, de 5 ani şi 7 luni. Aceasta a plecat de acasă, din comuna Săgeata, sat Găvăneşti, în jurul orei 21.30, şi nu a mai revenit.













Fetiţa este diagnosticată cu dizabilităţi de dezvoltare şi nu răspunde când este strigată pe nume, notează news.ro. Aceasta are un metru înălţime, aproximativ 22 kg, păr şaten, lung, ochi caprui, ten alb. ”La momentul dispariţiei, ninora era îmbrăcată cu pantaloni scurţi de culoare roşie, fără articol vestimentar în partea de sus a corpului, desculţă”, conform Poliţiei