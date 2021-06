Compania EVERGENT Investments a fost autorizată ca Fond de investiții alternative, destinat investitorilor de retail

Elementele cheie ale strategiei EVERGENT Investments, compania listată cu cea mai mare capitalizare din România, se bazează pe o alocare a resurselor care să asigure dezvoltarea sustenabilă a activității EVERGENT Investments și satisfacerea intereselor acționarilor, atât pe termen scurt, cât și pe termen lung.

EVERGENT Investments are expunere pe piața de capital din România, în principal în acțiuni listate ale companiilor din sectoarele bancar și energetic, în paralel cu implementarea unor proiecte de tip private-equity care să asigure un plus de randament pe termen lung. De asemenea, poate investi şi în fonduri de investitii, instrumente monetare și titluri de stat. Aceste investiţii gestionează optim lichidităţile temporare ale societății, mai ales în momente în care pieţele traversează momente de volatilitate ridicata. Societatea poate investi și în instrumente financiare derivate în scopul de a-și îndeplini obiectivele sale de investiții, cu încadrarea în profilul de risc mediu atât în scop de acoperire a riscurilor cât şi in scop investiţional. Principiile selectării instrumentelor financiare din portofoliul EVERGENT Investments au intotdeauna la bază obținerea de randamente superioare și gestionarea riscului asociat.