Se spune despre oamenii din tehnologie că sunt solitari. Loginro își propune să arate că sunt o comunitate

Peste un sfert din profesioniștii IT români au plecat, în ultimii 20 de ani, afară. Sunt 40.000 de specialiști în diasporă, în timp ce în România vorbim de 140.000. În fiecare an, conform studiilor noastre, există un deficit de 15.000 de specialiști în tehnologie. Mai exact, sunt 15.000 de posturi deschise pentru care companiile nu găsesc oamenii potriviți. De ce? Au plecat. Dar, conform unui survey realizat în mai 2020, unul din patru își dorește să se întoarcă. Cu el în gând, dar nu numai, a apărut LoginRo.Din discuțiile avute cu specialiștii IT români din diasporă, pandemia i-a făcut, pe unii dintre ei, să-și regândească planurile. Dorul de acasă i-a făcut să ia în considerare întoarcerea în condițiile în care piața de IT de aici este suficient de matură pentru a le valorifica experiența. LoginRo vrea să le arate nu doar că acest lucru e adevărat și că aici găsesc provocări de carieră comparabile cu orice altă țară, dar și că România a fost, în timpul în care ei erau plecați, scena unor schimbări pozitive, cu impact asupra vieții de zi cu zi.„Scopul proiectului este acela de a capitaliza talentul IT-ului românesc, de a crea o comunitate funcțională, vie, de a semnaliza corect potențialul domeniului din punctul de vedere al calității resurselor umane și nu doar al numărului de resurse. Ambiția de termen lung este cea de a contribui la așezarea solidă a României pe harta IT-ului mondial, de a hrăni curentul „brain regain” pentru România, de a îmbunătăți rating-ul de țară în lumea profesioniștilor în IT", spune Ana Giurcă, fondator Loginro.Loginro aduce în același loc oportunități de carieră selectate de la companii care dezvoltă software de calitate, informații despre poziționarea salarială, despre evoluția pieței, despre proiecte inovatoare și înglobează toate acestea în conceptul de tech lifestyle. Loginro nu este doar un agregator de joburi din tehnologie, ci propune o comunitate smart, conectată, deschisă la nou, cu un stil dinamic de viață și idei inovatoare, a oamenilor din IT din România și din afară.Mai mult, pe termen lung Loginro își propune să aibă și un impact social. Unul dintre lucrurile pe care le-am identificat în discuțiile cu ei este un spirit civic pronunțat, că își doresc să aducă o schimbare, să se implice în proiecte care contribuie la rezolvarea unor probleme stringente ale țării sau ale umanității, cum ar fi mediul, sărăcia, sistemul de sănătate și multe altele. Acest lucru va fi realizat prin “misiuni speciale”, proiecte care își propun să unească comunitatea în jurul unor cauze importante."Loginro are la bază mecanisme de atragere și engagement validate în piața de talente în IT, în ultimii 10 ani. Până în prezent, peste 20 de companii s-au alăturat proiectului, în calitate de parteneri și sponsori", adaugă Ana Giurcă.Ne bucurăm să avem alături în demersul nostru companii care cred în cauza Loginro și își doresc crearea unei comunități tech dinamice și implicate. Ni s-au alăturat ca parteneri Centrul de Inginerie Bosch din Cluj, Siemens Romania R&D, LSEG Romania, DB Global Technology și, ca sponsori, BCR, Edenred Digital Center, eMag, Fortech, Garmin, ING Tech Romania, Molson Coors GBS, msg Romania, Orange Services, Systematic.Platforma Loginro poate fi accesată la adresa: www.loginro.com . Companiile interesate să se înscrie în proiect pot trimite solicitarea la contact@loginro.com