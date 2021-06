[P] #RebelsWithACause. INNA, ambasador glo: Prin această campanie, glo susține industriile creative și artiștii care prin arta lor pot transforma orașele și le pot da o nouă viață

Provocarea este acceptată în mediul online, dar ajunge chiar şi în stradă, pe zidurile Bucureştiului. Astfel, atât locuitorii oraşului, cât şi turiştii, vor putea explora zone mai colorate şi mai pline de viaţă.Alături de brand se află şi patru artişti celebri: INNA, Macanache, Speak si Cătălin Bordea. EI au îmbrățișat misiunea brandului glo și au dus-o mai departe. Ne povestește despre proiect INNA, un artist complex și complet, care a intrat cu entuziasm în gașca #RebelsWithACause.INNA atunci când nu o vede nimeni este Alexandra :) Un om cu pasiuni, căreia îi place să stea aproape de oameni, de familie, prieteni, un om căruia îi place să călătorească, să se bucure de locuri noi, experiențe intense. Sunt un om care iubește muzica și care dorește să ofere fericire prin muzica ei.Încerc să mă descopăr cu fiecare etapă din cariera mea artistică și să îi implic și pe fanii mei, să implic publicul în acest proces de dezvoltare și de dezvăluire. În perioada următoare, mă pregătesc de lansarea unui nou album, adică urmează multă muzică pe care vreau să o împărtășesc, videoclipuri, dar și alte proiecte la care lucrez de ceva timp. Simt că este o perioadă intensă pentru mine, cu multe lucruri de făcut, dar chiar mă bucur de fiecare moment!Îmi plac mult creativitatea, dinamismul, îmi place că glo nu stă niciodată în niște tipare clasice și că îndrăznește mereu. Iar cu această campanie hyper+ #RebelsWithACause, glo se concentrează pe susținerea industriilor creative, a artiștilor care prin arta lor pot transforma orașele și le pot da o nouă viață.Cel mai mult mi se potrivește device-ul negru, este preferatul meu, este cool și mă însoțește peste tot prin călătoriile mele.Cred că ușor ușor, prin integrarea în viața noastră de zi cu zi prin orașe, expoziții, prin social media, ajungem să fim tot mai conștienți de diversele manifestări ale artei și să le înțelegem, acceptăm în viețile noastre. Vreau să cred că acest lucru se va întâmpla din ce în ce mai mult de acum încolo și că, deși multe zone ale artei vor rămâne în continuare nișate, vor beneficia de o atenție mai mare.Este unul dintre elementele care mi-a plăcut încă de când am auzit de campanie. Îmi place mult să mă plimb prin București, de multe ori pe skateboard, în ultimul an parcă m-am conectat și mai mult la oraș, având în vedere că am călătorit mult mai puțin, așa că m-am bucurat că împreună, prin această campanie, putem contribui la înfrumusețarea orașului.De-a lungul anilor, am încercat mereu să implic în proiectele mele artiști din diferite domenii, în funcție de proiecte, de videoclipuri. Așa că o voi face și de acum încolo cu atât mai mult.Îmi place că este despre artă, despre cum arta poate să contribuie la orașe mai frumoase, la orașe mai pline de viață, la o lume cu mai multă creativitate. I love being a rebel with a cause!Viitorul hyper+ este creativ, dinamic, este plin de surprize, de culoare și de artă.(18+) glo™ este un produs cu potențial de risc redus destinat consumatorilor adulți de produse din tutun sau nicotină.