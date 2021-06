Găurile negre, acuzate de rasism la o universitate Ivy League / Coloniile pe Marte, cu un pas mai aproape de realitate / Un joc a strâns peste 375 de milioane de dolari din crowdfunding

​NERD ALERT

Prestigioasa universitate americană Cornell din Ithaca, statul New York, are un curs numit „Găurile Negre: Rasa și Cosmosul” care leagă studiile rasiale de astronomie și vine cu acuzații de rasism nu tocmai voalate. Știu, pare greu de crezut, dar uite descrierea cursului, așa cum este prezentată pe site-ul universității:„Înțelepciunea convențională ar vrea să credem că 'negrul' din găurile negre nu are nimic de-a face cu rasa. Cu siguranță nu poate exista nicio legătură între cosmos și ideea de culoare rasială. Sau poate? Teoreticieni contemporani în Studiile de Culoare (Black Studies), artiști, autori de ficțiune postulează implicit și explicit tocmai o astfel de legătură”. Cum vine asta? Ne este explicat mai departe:„Teoreticienii folosesc concepte astronomice precum 'găuri negre' și 'orizonturi de evenimente' pentru a interpreta istoria rasei în moduri creative în timp ce artiștii și muzicienii evocă culoarea prin teme și imagini cosmologice (...). Predat împreună de profesori de Literatură Comparată și Astronomie, acest curs va introduce studenții în fundamentele conceptelor astronomice prin lecturi din Studii de Culoare”.O echipă de laAvast Antivirus a descoperit un nou malware de minare crypto introdus de hackeri în copii ale unor jocuri populare ca Grand Theft Auto sau Pro Evolution Soccer care sunt apoi urcate pe site-urile de torrente pentru a infecta calculatoarele celor care le descarcă.Numit Crackonosh, malware-ul le permite hackerilor să îți acceseze datele personale și să mineze o criptomonedă numită Monero care este adesea folosită de infractori, fiind mai greu de urmărit decât alte monede digitale precum bitcoin. Avast afirmă că problema a devenit atât de mare încât acum depistează până la 800 de infecții pe zi și că un număr de cel puțin 220.000 de calculatoare din întreaga lume au fost infectate.Cel mai probabil gamerii sunt vizați fiindcă au unități de procesoare mult mai rapide și eficiente, necesare pentru a rula cele mai noi jocuri. Pe lângă încetinirea drastică a calculatorului și uzarea componentelor fizice, cel mai îngrijorător aspect este că, odată instalat, malware-ul se poate proteja de actualizările Windows și programele de securitate prin dezinstalarea software-urilor care le rulează, relatează BBC FOTO: Patriotic Alien / Alamy / Profimedia ImagesÎn funcție de persoana pe care o întrebi, Smallville este fie una dintre cele mai grozave și inventive explorări ale lui Superman, fie un serial așa și-așa care uneori a părut să se rușineze cu rădăcinile de super-erou ale personajului său principal.Însă fanii din prima categorie sunt mult mai numeroși, seria fiind fără doar și poate un succes, devenind nu doar cel mai lung serial Superman ci și cel mai longeviv serial cu super-eroi din toate timpurile cu un număr remarcabil de 10 sezoane difuzate între 2001 și 2011. Iar acum, la un deceniu după încheierea seriei, Tom Welling (Clark Kent) a dezvăluit că lucrează alături de Michael Rosenbaum (Lex Luthor) la un sequel animat care să reunească majoritatea distribuției inițiale.„Michael Rosenbaum și cu mine lucrăm la o serie animată care să aducă acele personaje înapoi la viață și să folosească pe cât de mulți membri ai distribuției originale este posibil”, i-a spus Welling unui fan pe Cameo. „Nu spune însă nimănui. Este un secret. Încă lucrăm la asta”, a adăugat actorul, citat de Den of Geek O echipă condusă de cercetătorii de la Universitatea Riverside din California a dezvoltat un catalizator care poate înlătura o substanță chimică periculoasă din apa de pe Pământ și ar putea face de asemenea solul marțial mai sigur pentru agricultură și ajuta la producerea de oxigen pentru exploratorii planetei roșii. Percloratul , un ion negativ alcătuit dintr-un atom de clor legat de 4 atomi de oxigen, apare în mod natural în unele soluri de pe Pământ și este în mod deosebit de abundent în solul marțial. Întrucât este un agent oxidant puternic, percloratul este produs și sintetic, având numeroase utilizări practice, în pofida faptului că dacă ajunge în sursele de apă provoacă dereglări ale tiroidei.În plus, substanța se acumulează în țesuturilor plantelor și cantitatea ridicată din solul marțial ar putea face hrana crescută pe planeta roșie periculoasă pentru consum, limitând potențialul coloniilor umane permanente. Percloratul din praful marțian ar putea fi de asemenea periculos și pentru exploratori.Actualele metode de înlăturare a substanței din apă sunt extrem de anevoioase, necesitând fie condiții speciale, fie un proces complex. Însă cercetatorii de la Riverside și colaboratorii lor au descoperit acum un catalizator puternic care descompune rapid și eficient percloratul în apă folosind hidrogen la temperatura camerei și fără niciun proces de ardere.„Acest catalizator este mult mai activ decât orice alt catalizator chimic de până acum și reduce cu peste 99,99% cantitatea de perclorat indiferent de concentrația inițială”, afirmă Changxu Ren, doctorand la Riverside și unul dintre cercetătorii implicați în studiu. Ren afirmă de asemenea că, în combinație cu alte procese, un sistem care folosește catalizatorul ar putea ajuta la obținerea de oxigen din percloratul procesat din solul marțian, potrivit SciTechDaily FOTO: Savagerus / DreamstimeDacă ai vrut vreodată să pictezi un peisaj realist dar ai 0 talent artistic, noua aplicație Canvas dezvoltată de Nvidia îți va permite să îți transformi visul în realitate. Cu ajutorul GauGAN, un instrument de pictat asistat de AI, aplicația Canvas le va permite utilizatorilor să picteze prin desenarea de linii și forme pe pânza virtuală.AI-ul va transforma apoi fiecare mișcare a pensulei în materialul pe care vrei să-l pictezi, ca de exemplu nori sau iarbă. Canvas folosește „materiale” în loc de culori însemnând că dacă de exemplu ai creat un corp de apă dar vrei să adaugi niște bolovani mari, aplicația îți va permite să desenezi forma bolovanului și să alegi culoarea potrivită a materialului. AI-ul va genera obiectul în timp real și va include reflexiile corespunzătoare în apă.Canvas este deocamdată în versiunea beta și include 15 materiale și 9 stiluri, aplicația fiind însă deja disponibilă pentru descărcat pe site-ul Nvidia . Din păcate Canvas poate fi folosit doar de către sistemele care rulează cu o placă grafică GeForce RTX, conform IGN FOTO: NvidiaLestat și Louis se îndreaptă spre micul ecran după ce televiziunea americană AMC a dat undă verde unui serial inspirat din cartea lui Anne Rice . Televiziunea a comandat o serie în 8 părți pe baza cărții care în mod faimos a fost adaptată în 1994 și pentru marele ecran într-un film care i-a avut pe Tom Cruise și Brad Pitt în rolurile principale.Vestea vine după ce AMC Networks a cumpărat drepturile pentru 18 dintre cărțile lui Rice anul trecut, compania intenționând să transforme colecția sa de romane, care include Cronicile Vampirilor și Vrăjitoarele din Mayfar, într-o franciză. Vestea și mai bună: producătorul Mark Johnson (Breaking Bad, Better Call Saul) va fi la cârma serialului și se pare că în general va superviza adaptarea universului creat de Anne Rice.AMC a anunțat că noul serial va fi lansat în 2022, relatează Deadline FOTO: sandimagebooks.comCloud Imperium Games a dezvăluit joi noi imagini video în care a prezentat trăsături viitoare pentru Star Citizen, jocul său de simulare în spațiu care a ajuns la peste 375 de milioane de dolari (375.196.301 în momentul scrierii acestui articol) strânși din donații pentru dezvoltarea proiectului.„Imaginează-ți un univers care combină libertatea explorării, fiorii luptei, și provocarea unică de a construi o viață în spațiu. Star Citizen pune destinul în mâinile jucătorilor, indiferent dacă îți croiești calea transportând mărfuri, explorând imensitatea spațiului, sau trăind la marginea legii, vei naviga printr-o multitudine de lumi (...) și interacționa cu o varietate de personaje”, afirmă descrierea oficială a jocului.Sună frumos, nu? Mai puțin frumos e că finalizarea jocului a suferit amânări repetate de la demararea campaniei de crowdfunding în 2012, data inițială pentru lansarea Star Citizen fiind în 2014. Cei de la Cloud Imperium au trecut ulterior la lansarea jocului pe module (ca un fel de demo) și, în pofida criticilor puternice, au reușit să strângă 75 de milioane de dolari doar în ultimele 12 luni, potrivit Twinfinite Deci uite cum arată jocul care costă de aproape 3 ori cât mega-vila Xanadu 2.0 a lui Bill Gates, evaluată la 127 de milioane de dolari (o evaluare ceva mai veche ce-i drept a celor de la Business Insider , dar nici Star Citizen nu are o dată de lansare oficială încă, după aproape 10 ani, deci probabil va mai strânge bani ceva vreme):Ah, și am avut șimișto lansate săptămâna aceasta: unul pentru Odin: Valhalla Rising, MMORPG-ul pe care Lionheart Studios îl va lansa pe 29 iunie, acesta fiind și primul trailer cu subtitrări în engleză.Al doilea, pentru The Suicide Squad, mult așteptatul film din universul super-eroilor DC care are data de lansare pe 30 iulie.: Steam a dat drumul săptămâna aceasta la promoția de discounturi de vară, sute de jocuri fiind acum disponibile pe site la prețuri semnificativ reduse sau chiar derizorii. Promoția ține doar până pe 8 iulie așa că dacă aveai ceva pe listă sau vrei să vezi cu ce ți-ai putea îmbogăți colecția de jocuri, nu pierde timpul.