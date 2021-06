​Anunț umanitar:O fetiță de 11 ani are nevoie de ajutor medical urgent. Ea își pierde progresiv vederea din cauza unei tumori

​E perioada examenelor și cei mai mulți elevi trec prin emoții greu de descris în cuvinte. Prin emoții foarte mari trece și Anna Untură, o fată de 11 ani care a fost operată recent. Din cauza unei tumori dezvoltate pe nervul optic, vederea i s-a pierdut progresiv și i-a fost dereglat și sistemul endocrin. În lipsa intervenției chirurgicale, fata putea orbi sau dezvolta cancer.





Greul nu a trecut, căci de acum urmează ședințele de chimioterapie. Toate procedurile sunt efectuate la o clinică privată din Turcia, unde există specialiști pentru situația medicală a copilei, iar suma nu e deloc accesibilă pentru această familie cu 8 copii: 18.000 de euro... Nu suntem în cea mai bună stare financiară, de aceea avem nevoie de o susținere din partea oricui cu orice sumă de bani pentru a o ajuta pe Anișoara, ne-au scris mama și tatăl fetiței.





Nimic nu e mai de preț pentru un om decât sănătatea, în special vederea. Pentru aceasta ar lupta până la capăt și ar da totul de ar putea. Tot au dat și părinții Annei, dar nu e suficient, motiv pentru care e nevoie de sprijinul nostru.







Stă în puterea noastră, a tuturor celor care înțelegem suferința acestei fete, să schimbăm lucrurile în bine. Orice donație făcută în conturile Asociației „Salvează o inimă” poate însemna un suflet nevinovat salvat de la suferință.







Anna se roagă și contează pe omenia noastră!





Povestea micuței Anna







Anna Untură își pierde progresiv vederea din cauza unei tumori care crește pe nervul optic și îi dereglează și sistemul endocrin.





Primele simptome i-au apărut copilei pe când avea 7 ani. Un tremur puternic al mâinilor, apoi vederea din ce în ce mai slabă i-au alertat pe părinți, iar în urma unei operații, tumora a fost înlăturată parțial. Din nefericire, după doar un an, a început să crească înapoi, iar fata a dezvoltat hidrocefalie.





O clinică privată din Turcia a acceptat efectuarea unei intervenții microchirurgicale însă costurile sunt prea mari pentru această familie cu 8 copii. E vorba de 18.000 euro.





Și Anna și familia ei speră că prin donațiile unor oameni cu suflet, situația se va schimba în bine, fata va fi operată și va putea nădăjdui într-o viață normală.





Stă în puterea noastră, a tuturor celor care înțelegem suferința acestei fetițe, să schimbăm lucrurile în bine. Orice donație făcută în conturile Asociației „Salvează o inimă” poate însemna un suflet nevinovat salvat de la suferință. Ajut-o și tu pe Anna!





Donații se pot face:





Denumire entitate: Asociatia “SALVEAZA O INIMA”



Cod de inregistrare fiscala: 31015982







Cont (IBAN) bancar:



Cont RON: RO05BTRL00701205W82870XX







Cont Euro: RO28BTRLEURCRT00W8287001







CONT USD: RO68BTRLUSDCRT00W8287001





COD SWIFT: BTRLRO22







COD BIC: BTRL







REVOLUT: 0752.753.540







Banca Transilvania Botosani







Vă rugăm să specificați pentru transfer bancar numele copilului -UNTURA