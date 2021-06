Te pregătești să devii student? Alege ASE!

Articol susținut de ASE

ADMITEREA la ASE este tot mai aproape!

9-16 iulie – ÎNSCRIERI la programele universitare de LICENȚĂ!

eseul motivațional;

testul de competenţă lingvistică, susținut exclusiv de către candidaţii care optează pentru un program cu predare în limbă străină sau Limbi moderne aplicate și nu au certificat de competență lingvistică, recunoscut de ASE ( detalii );

media generală de admitere, ca medie ponderată între media obţinută la examenul de bacalaureat (70%) şi media anilor de studii liceale (30%).

Procesul de admitere la ASE se va desfășura ONLINE pe platforma instituțională admitere.ase.ro încep în data deși se încheie pela. Candidații vor încărca documentele deconcurs pe platforma admitere.ase.ro Taxa de înscriere se poate plăti online, prin intermediul aplicației, în cadrul procesului de înscriere.ASE vine cu o ofertă de 35 de programe universitare de licenţă, în limbile română, engleză, franceză sau germană, pentru formele cu frecvenţă, la distanţă şi cu frecvenţă redusă. Facultățile ASE sunt: Administrarea afacerilor, cu predare în limbi străine; Administrație și Management Public; Business și Turism; Cibernetică, Statistică și Informatică Economică; Contabilitate și Informatică de Gestiune; Drept; Economie Agroalimentară și a Mediului; Economie Teoretică și Aplicată; Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori; Management; Marketing; Relații Economice Internaționale.ASE este o universitate de cercetare avansată şi educaţie, bine poziționată la nivel internaţional, fapt atestat de recentele ranking-uri de prestigiu.ASE și-a continuat trendul ascendent în prestigiosul clasament Times Higher Education Emerging Economies Universities Rankings și, a urcat în ediția 2021 pe locul 1 între universitățile românești și în segmentul 201-250 la nivel internațional.ASE este cea mai bună universitate din România în domeniul Economie și Econometrie, conform QS World University Rankings by Subject 2021.ASE are programe universitare adaptate noutăților din mediul de afaceri. Companiile partenere ale ASE oferă stagii studenţilor, iar manageri de top vin și prezintă studii de caz din practica cotidiană în cadrul cursurilor din ASE. Interesul fiecărei facultăți ASE este să fie într-un dialog permanent cu marile companii pentru a fi mereu la curent cu noile cerințe din piaţă muncii. Studenţii nostri au acces la angajatori de top, ceea ce poziţionează ASE-ul foarte bine pe piaţă muncii. Angajatorii apreciază foarte bine studiile urmate la ASE. Diploma de absolvent ASE constituie garanția unui viitor sigur și a celei mai bune inserții pe piața muncii. 85% dintre absolvenții noștri își găsesc de lucru în primele 6 luni de la terminarea facultății în domeniul studiat, având oportunitatea de a-și clădi un viitor sigur și bine plătit."Dragi candidați, vă invit, cu drag, să vă alăturați comunității de peste 22 000 de studenți ai Academiei de Studii Economice din București, liderul învățământului economic și de administrație publică din Europa de Sud-Est. Eu însumi sunt mândru să fiu absolvent al acestei universități. Tradiția și dinamica, strânsa legătură cu mediul de afaceri, oportunitățile de învățare, numeroasele burse de studii, mobilitățile internaționale, condițiile noastre bune de cazare sunt câteva dintre argumentele pentru care Universitatea din Piața Romană poate constitui o opțiune inspirată, sigură și de perspectivă pentru voi! Statutul de absolvent al ASE asigură o foarte bună inserție pe piața muncii, o viață profesională de succes și o carieră frumoasă, pe care v-o doresc din plin! Succes, dragi candidați!" -ASE oferă studenţilor numeroase burse de excelență, de performanță, de merit şi sociale. De asemenea, studenții pot beneficia de peste 550 de burse de studii în străinătate, un semestru sau un an, prin programul Erasmus. Studenții pot avea parte de o experienţă internaţională în ASE - profesori internaţionali susțin prelegeri, cursuri în cadrul programelor universitare, numeroase parteneriate pentru stagii și practică la firme de top. Studenții au la dispoziție 400 000 de volume în biblioteca ASE, spaţii moderne de învăţământ, multe facilităţi de învăţare.Viaţa socială la ASE este una dintre cele mai active din Bucureşti şi studenţii apreciază acest lucru. În ASE există trupă de teatru, de dans, cor, echipe sportive, tabere, școli de vară. În ultimul an aceste proiecte au fost suspendate din cauza pandemiei, însă cu siguranţă vom reveni la aceste activități și tinerii vor putea să simtă viaţa studenţească în adevăratul sens al cuvântului.Cu o tradiție centenară și peste 300 000 de absolvenți, Academia de Studii Economice este o universitate dinamică, într-o adaptare permanentă la cerințele economiei de piață.Pentru întrebări și informații detaliate despre Admitere și ASE, candidații au la dispoziție paginile instituționale Admitere Licență 2021 Grup oficial Admitere 202 1, Instagram ASE desfășoară întâlniri săptămânale online cu candidații, sub genericul!, miercurea, începând cu ora 17:00, la https://ase.zoom.us/j/88455955563. Candidați pot întreba tot ce îi interesează despre perspectivele profesionale oferite de ASE, Admiterea 2021, viața de student și oportunitățile de dezvoltare personală pentru absolvenții ASE, iar cadre didactice, consilieri de orientare profesională și studenți răspund cu plăcere. La dispoziția candidaților se află adresa de e- mail admitere@ase.ro și call center la 021.319 19 00/01, interior 360, 306. La intrările universității se găsesc broșuri cu detalii despre Admitere. Alege un Lider și vei deveni un Lider! # alegeASE