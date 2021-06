[P] Edenred te cheamă în echipa care reinventează timpul petrecut la birou

Poate ai auzit de Edenred, iar dacă nu, este pentru că își fac treaba bine în continuare și în afara reflectoarelor. Tichete de masă, carduri, vouchere și oferte speciale pe care angajatorul le oferă salariaților, toate sunt dezvoltate de echipa Edenred după o atentă cercetare a nevoilor sociale și de business. Lansată pe piața românească din 1998, compania are 1.7 milioane de beneficiari și 35.000 de companii client.Ca să înțelegi cum arată atmosfera din interiorul companiei e suficient să știi că “Vibe with us!” este semnătura echipei, care descrie cel mai bine ritmul, energia și pasiunea care se regăsesc aici. La Edenred angajații sunt încurajați să colaboreze și să învețe împreună, să experimenteze și să-și pună ideile în aplicare. Acest tip de mindset le oferă oamenilor posibilitatea de a crește într-un timp foarte scurt, iar companiei, oportunitatea de a genera cele mai bune experiențe pentru clienți, parteneri și utilizatorii soluțiilor Edenred. O zi la birou în echipa Edenred nu arată niciodată la fel. Pentru că biroul poate însemna sediul lor din Calea Șerban Vodă sau canapeaua din propria sufragerie; angajații pot lucra la fel de bine și de acasă. Energia și spiritul Edenred nu stau doar în simpla prezență la birou. Ce face echipa să lucreze cu plăcere este viziunea antreprenorială în sincron cu imaginația, pasiunea pentru client, respectul și căutarea simplității. Acestea sunt valorile companiei care ghidează atât direcțiile strategice pe termen lung, cât și micile decizii de zi cu zi. Poți descoperi mai multe despre valorile Edenred și poți vedea cum arată o zi din viața unui angajat aici Cum arată candidatul ideal? Experiența și vârsta contează mai puțin decât inițiativa și dorința de a inova. Mai mult, Edenred crede că puterea echipei stă în diversitate. Nu caută un set limitat de competențe, ci niveluri diferite de experiență și viziuni diverse, pentru că așa se nasc ideile creative și colaborările inovatoare. În spiritul valorilor Edenred, fiecare candidat este încurajat să vină cu propria abordare și să își descopere abilitățile de lider.În plus față de mediul de lucru prietenos și mindset-ul constructiv al echipei care mizează pe colaborare, nu pe competiție, Edenred oferă și beneficii concrete: vouchere de vacanță, tichete de masă, tichete pentru evenimente culturale, cursuri gratuite, evenimente dedicate echipei și multe altele.Pasiunea, energia și dorința de a crește pe care Edenred le cultivă nu se aplică doar în interiorul companiei, ci și dincolo de ea. Așa că angajații Edenred au posibilitatea să contribuie în mod direct la binele comunității, prin inițiativele de CSR dedicate îmbunătățirii calității vieții, conservării mediului și inițiativele comerciale cu componente sociale. În fiecare an, prin proiectul Ideal Day, 10.000 de angajați Edenred din 46 de țări celebrează prin voluntariat cauza în care cred.Dacă vrei să te alături echipei, aici poți vedea toate joburile disponibile.