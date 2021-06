[P] 10 piese in tendinte pentru vara 2021!

Micile placeri de zi cu zi se schimba - unde mergem, cu cine ne vedem si mai ales ce purtam… Vine vara cu tot ce are ea mai bun de oferit, asa ca pregateste-te sa te rasfeti cu cele mai noi tendinte si piesele cheie pentru zile calde!O rochie mini cat mai colorataUneori, o rochie colorata sau cu imprimeu vesel iti poate transforma complet starea de spirit. O rochie intr-o culoare aprinsa te face instant sa te simti grozav, adauga doar un touch de ruj si esti gata sa te vezi cu fetele in parc. Alege nuantele preferate si apoi accesorii jucause in contrast, pentru look-ul perfect de luna iunie!Must have: pantaloni scurtiCu totii avem pantalonii aceia scurti din denim pentru cel mai calduros weekend al anului, dar vara asta e despre bermude cu talie inalta sau pantaloni scurti din molton, care iti vor aduce complimente pentru stil. Adica modele cu detalii cargo si bermude din denim ce par de-a dreptul imprumutate de la baieti. Poarta-le cu cu camasi din matase si cele mai feminine bluze cu print!Bluza de sportZilele in care soarele nu straluceste asa cum iti doreai sunt pentru toate combinatiile de stil cu bluza lui sport care tie iti vine perfect oversized, o fusta midi satinata si espadrile confortabile. Totul cu accesorii impletite pentru feeling de vacanta si cei mai cool ochelari de soare Camasa cu imprimeuCand simti nevoia de ceva nou, alege o camasa cu maneca scurta, in cele mai tari combinatii de culori si printuri de vacanta sau inspirate din anii ‘70. Nu uita ca roz, albastru pastel, galben pai sau lila sunt in tendinte acum!Fusta mini in culoriAlege ceva casual, dar si indraznet pentru urmatorul date night cu prietena ta cea mai buna, cu iubitul sau cu prietenii, si placerea revederii va fi dublata de complimente. Poart-o cu tricoul tau preferat cu logo si sneakers sau unul din modelel noi de pantofi pentru dama in culori pastel.Pantaloni relaxati din inIndiferent ca te pregatesti de aventuri in weekend sau ramai pe canapea cu serialul tau preferat, relaxeaza-te intr-o pereche de pantaloni confortabili, dar si stylish, din nou cu imprimeu sau tuse de culoare. Nu strica niciodata sa ai putina culoare in garderoba, dar nici confortul cu care te-ai obisnuit in ultima perioada, asa ca lasa-te inspirata de cele mai noi modele de pantaloni largi sau palazzo pentru vara 2021!