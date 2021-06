Oana Gheorghiu: Înființarea Agenției Naționale pentru Infrastructură în Sănătate ar fi un mare câștig. Vom putea avea cu adevărat spitale la standardele lumii civilizate

Argumentele sale vin în contextul declarațiilor contradictorii ale premierului Florin Cîțu și ale ministrului Sănătății. În timp ce premierul afirmă că nu s-a ajuns la un acord în coaliţie, Mihăilă susţine că proiectul face parte din Programul de guvernare, negociat în coaliţie. Înfiinţarea Agenţiei este contestată, însă, chiar din interiorul USR PLUS.”Am văzut în ultimele zile păreri pro și contra înființării Agenției pentru Infrastructură în Sănătate,iar proiectul nostru a fost invocat de ambele părți, ca argument, fie pro, fie contra”, a scris Oana Gheorghiu pe Facebook invocând dificultățile pe care le-a întâmpinat proiectul spitalului privat demarat împreună cu Carmen Uscatu.”Ministerul Sănătății este una dintre instituțiile publice cele mai birocratice, închistate, învechite și cu grad mare de toxicitate. Miniștrii se tot schimbă, 99% din staf ramâne pe loc. De ani sau zeci de ani. În plus, în ciuda a ceea ce se crede, personalul ministerului sănătății este subdimensionat și pestriț, unii competenți, mulți nu, unii onești, alții nu. Să speri că o astfel de structură, (care, să fim realiști, chiar și cu un ministru determinat, onest și pragmatic, nu poate fi reformată nici în 6 luni, nici ntr-un an sau doi) care n-a reușit mai nimic în ultimii 30 de ani, care nu a implementat niciun proiect de anvergură pe fonduri europene și nu a reușit să oprească tunuri importante date în sănătate, ar putea să gestioneze eficient, responsabil și onest proiecte de zeci de miliarde de euro e naivitate pură.Așa că da, credem că înființarea unei Agenții în care să lucreze EXCLUSIV profesioniști ar fi un mare câștig. E nevoie de profesionalism în gestionarea celor 3 proiecte de spitale regionale, altfel riscăm să avem încă niște clădiri proaste pe bani mulți”, mai argumentează ea.În același timp, admite că există și riscuri.”Există și riscuri pentru agenția asta? Sigur, politizarea e riscul cel mai mare. Dar cred că e momentul ca partidele aflate la putere, de fapt toate partidele din țara asta, să facă acel pact pentru sănătate și să-și ia mâinile politice de pe construcția de spitale. Să accepte măcar o data ca interesul public să fie deasupra interesului de partid. Daca această agenție va lucra exclusiv cu experți și specialiști vom putea avea cu adevărat spitale la standardele lumii civilizate. Altfel vom avea din nou niște adaptări la stilul „merge și așa”, cu beneficii pentru buzunarul unora.În lipsa unui corp de profesioniști, care să asigure managementul infrastructurii în sănătate, alternativele ar fi Ministerul Sănătății (total greșit, după părerea mea) sau autoritățile locale, ceea ce ar fi cu adevărat catastrofal. Uitați-vă ce au reușit autoritățile locale în pandemie : „spitalele” din Lețcani și Pipera sunt elocvente. Gândiți-vă cum ar fi ca Iașiul și Doljul să pună mâna pe regionale și miliardele aferente”.Oana Gheorghiu mai spune că este nevoie de profesionalizarea instituțiilor publice. ”Dar asta se va întâmpla pe termen lung și doar dacă un prim-ministru va avea curajul să înceapă un astfel de proces pe bune, nu doar declarativ. Până atunci, părerea mea e că mai bine faci o instituție de la zero și o croiești corect, cu reguli, criterii și proceduri care să nu lase loc jocurilor politice sau financiare.Nu e ușor, dar nici imposibil”.