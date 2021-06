Tutorial Cum completezi pas cu pas formularul de intrare în Grecia- PLF (Passenger Locator Form) pentru a nu avea surprize

​​Unul din motivele pentru care la intrarea în Grecia se formează cozi iar turiștii sunt nevoiți să aștepte ore în șir pentru a putea ajunge la destinație, spun autoritățile elene, este faptul că o parte din turiști nu aveau completat formularul de identificare a pasagerului - PLF (Passenger Locator Form). Documentul trebuie completat cu cel puțin 24 de ore înaintea călătoriei, dar nu cu mai mult de 7 zile. HotNews.ro vă oferă un tutorial despre cum să completați corect acest formular.







Pasul 1: intrați pe site-ul care găzduiește formularul . E nevoie să vă faceți un cont cu ajutorul unei adrese valide de e-mail și a unei parole. După ce vă logați, vă va întâmpina un ecran ca cel de mai jos:

Aici trebuie să bifați toate cele 3 căsuțe, făcând dovada că ați citit termenii și condițiile și că datele pe care le veți trimite sunt completate cu bună credință și reflectă realitatea. Apoi apăsați ”Continue”





Următorul ecran care ar trebui să vă întâmpine este cel de mai jos:



Trebuie să bifați modalitatea prin care veți ajunge în Grecia: pe cale terestră, aeriană, maritimă. Cum mulți turiși români preferă mașinile personale, am optat pentru completarea formularului din această perspectivă. Am bifat ”ground” și am continuat.





A apărut ecranul următor:



Între variantele: autobuz, tren și autoturism am bihat ultima variantă și am continuat.





M-a dus la ecranul de mai jos:



Aici am avut de completat numărul mașinii cu care voi intra în Grecia, punctul vamal prin care voi intra, dar și data intrării pe teritoriul elen. Am completat toate acestea și am apăsat pe ”Continue”





A urmat ecranul de mai jos:



Intrebat dacă sunt vaccinat complet, daca mi-am facut un test PCR negativ în ultimele 72 de ore sau dacă am avut COVID-19, am bifat prima variantă și am trecut la pasul următor.

Mi-a apărut ecranul de mai jos:



Mi se cereau datele de contact ale unei persoane din tara care poate fi contactată de autorități în caz că se întâmplă ceva. Am completat, sperâns să nu fie cazul sp se întâmple așa ceva...

Apoi am trecut la ecranul următor. Cu cine merg în Grecia. Ai varianta să mergi singur sau să mergi însoțit. Dacă bifezi că mergi însoțit, ai sub-variantele membru al familiei sau partener de călătorie. Completezi după caz.



Ce trebuie să știi despre PLF, potrivit informațiilor oficiale ale autorităților din Grecia





Toți călătorii trebuie să completeze PLF-ul, ce conține informații detaliate despre punctul de plecare și adresa unde vor sta turiștii în grecia. În caz că aceștia merg în mai multe locuri, este nevoie să precizeze cel puțin adresa pentru primele 24 de ore.

Se completează câte un PLF pentru fiecare familie

Călătorii vor primi un email de confirmare după ce completează PLF-ul.

Aceștia vor primi PLF-ul cu codul lor QR unic în primele minute ale zilei în care au programată sosirea în Grecia și vor fi notificați prin email (codul QR este furnizat via un link din emailul de confirmare)

Călătorii pot pleca la drum în ziua dinaintea sosirii în Grecia doar pe baza email-ului de confirmare, ținând cont că vor primi codul QR în timpul zborului sau drumului spre Grecia. Astfel, cei care pleacă în ziua anterioară se pot îmbarca în avion pe baza emailului de confirmare.

PLF-ul poate fi găsit și pe aplicația ”Visit Greece”, iar autoritățile elene ”recomandă insistent” ca toți vizitatorii să descarce (gratuit) aplicația ”Visit Greece” înainte de sosire.





Am completat datele cu privire la tipul de vaccin, data ultimei doze șamd. Apoi, am continuat, iar noua pagina din formular era cea privind datele personale.Aici aveti de completat datele din Cartea de Identitate sau din pașaport. Am apăsat Continue și a urmat ecranul de mai jos, destinat adresei și solicitarea vizand numărul de mobil:După ce am apăsat Continue, a apărut următorul ecran, in care trebuia să completez adresa/adresele la care voi sta pe teritoriul elen. Mi-a luat câteca minute ca sa dau de codul postal al localitatii/localitatilor in care voi sta în Grecia, dar pana la urma le-am completatAm apăsat iar pe Continue și am trecut la ecranul de mai jos:Și asta-i tot! În final ți se generează un ecran ca cel de mai jos în care ești anunțat că vei primi formularul cu codul QR pe care trebuie să îl prezinți în vamă, la ora zero a zilei declarate de intrare în Grecia.Drum bun și concediu plăcut tuturor!