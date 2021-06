Scandal la Timișoara între autoritățile locale și asociația care trebuie să se ocupe de evenimentele "Timișoara capitală culturală europeană"

„Regrete” privind decizia luată

Autoritățile locale fac front comun









Timișoara va deține în 2023 titlul de capitală culturală europeană.Directorul executiv al Asociaţiei Timişoara 2023, Simona Neumann, a postat pe pagina sa de Facebook o scrisoare deschisă în care acuză colaborarea cu administraţia timişoreană. Ea spune că a avut o înţelegere cu primarul Dominic Fritz pentru o demisie „amiabilă”, dar primarul nu a respectat-o, atacând-o în public în repetate rânduri.Simona Neumann mai afirmă că Asociaţia a primit abia acum prima tranşă a cotizaţiei pe acest an a Primăriei Timişora:„Asociaţia a primit abia astăzi (adică la mijlocul anului, după nenumărate adrese de solicitare a acesteia) prima tranşă a cotizaţiei la care s-a obligat Primăria pentru anul în curs conform prevederilor statutare, respectiv pentru primul trimestru, ianuarie-martie 2021.”„La acest neajuns se adaugă declaraţiile publice privind schimbarea modului de implementare a proiectului fără să existe o schemă clară indicând în ce vor consta coordonarea şi relaţiile dintre entităţile care vor finanţa şi implementa proiectul şi cum se va realiza managementul şi coordonarea unitară a acestuia, adică o organigramă clară. Astfel, a fost creată o atmosferă de nesiguranţă atat în randul partenerilor culturali cu care lucrăm, cat şi în rândul echipei operative”, adaugă directorul executiv al TM2023.„Consider că suntem profund umiliţi. De ce? Pentru ce? Există rapoarte de monitorizare ale Comisiei Europene că echipa Asociaţiei a implementat bine proiectul, rapoarte de audit că banii au fost cheltuiţi corect”, mai scrie aceasta.Preşedintele juriului care a decis ca titlul de Capitală Culturală Europeană să fie deţinut de municipiul Timişoara, Steve Green, a scris ca răspuns la postarea de pe Facebook a Simonei Neumann că regretă votul decisiv pe care l-a dat pentru ca Timișoara să câștige titlul în detrimentul Clujului.„Aşa cum arată raportul întâlnirii, comisia a fost divizată între doi candidaţi pe care să-i recomande. A fost votul meu cel care a stabilit ca titlul să ajungă la Timişoara. Am fost consternat de administrarea slabă la nivel de board şi de oraş. Acesta e doar cel mai recent exemplu. Mă face să mă întreb dacă nu am luat cumva decizia greşită şi ar fi trebuit să aleg în schimb celălalt oraş, Cluj-Napoca”, a scris Steve Green.Însă într-o scrisoare trimisă la Bruxelles de Ministerul Culturii și semnată atât de primarul Dominic Fritz cât și președintele Consiliului Județean Timiș Alin Nica autoritățile locale afirmă că proiectele aflate în curs beneficiază de finanțare, anunțând însă că și-au pierdut încrederea în Asociația TM 2023 condusă de Neumann.„Evenimente recente și acțiuni luate de actori cheie ai Asociației (...) ne-au făcut să ne regândim eforturile și angajamentele făcute până acum pentru a reda din nou încrederea în această organizație, a o reconstrui pentru a-și atinge rolul de coordonator general al Programului Cultural și pentru a aranja un ecosistem de susținere în jurul acesteia”, notează scrisoarea.„Avem acum îndoieli puternice privind capacitatea organizației de a acționa ca organism care să livreze Programul Cultural”, adaugă aceasta, subliniind că o parte din concluziile prezentate în raportul inițial trimis Comisiei Europene nu mai sunt valabile în prezent.„Am aprecia recomandările dv. privind cea mai bună cale de acțiune”, notează scrisoarea trimisă Barbarei Gessler, directorul general adjunct din cadrul directoratului pentru educație, tineret, sport și cultură al Comisiei Europene, autoritățile române cerând de asemenea amânarea cu „7-10 zile” a ședinței de monitorizare privind implementarea proiectului.Scrisoarea este semnată de ministrul culturii Bogdan Gheorghiu, primarul Dominic Fritz și președintele Consiliului Județean Timiș Alin Nica.