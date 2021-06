MERS-CoV este la doar câteva mutații distanță de a deveni o amenințare pandemică

În lucrarea publicată în Proceedings of the National Academy of Sciences, cercetătorii descriu studierea diferitelor variante ale virusului descoperit pentru prima dată în Arabia Saudită în 2012.Testele efectuate asupra virusului arată că acesta este extrem de mortal, aproximativ 40% din primii pacienți pierzându-și viața din cauza infecției.Cercetătorii au descoperit de asemenea că majoritatea contagierilor au provenit de la dromaderi și că unele dovezi sugerează că aceștia au fost infectați de lilieci.Deși acest lucru este alarmant, focarele de MERS-CoV nu au primit multă atenție deoarece nu părea că virusul este transmisibil de la om la om.Oamenii de știință au descoperit de asemenea că de la izbucnirea focarului inițial, 80% din dromaderii testați - 70% dintre aceștia fiind din Africa - au anticorpi pentru MERS-CoV.Unul dintre misterele legate de virus este de ce acesta nu a infectat mai multe persoane în Africa, ținând cont de numărul mare de dromaderi de pe acest continent și a interacțiunilor apropiate pe care le au aceștia cu oamenii.Pentru a afla cauzele, cercetătorii au colectat mostre ale virusului din mai multe locuri din Orientul Mijlociu și Africa, încercând să găsească variante ale sale. Aceștia au grupat apoi mostrele din Africa și Orientul Mijlociu în grupuri diferite și le-au comparat cu ajutorul unor celule pulmonare umane.Cercetătorii au descoperit că variantele provenite din grupurile arabe sunt ușor transmisibile oamenilor în timp ce cele colectate în Africa nu.O examinare mai amănunțită a arătat că diferențele dintre variante țin de aminoacizii din proteina S și că modificarea genetică a aminoacizilor respectivi face și varianta africană mai infecțioasă.Oamenii de știință sugerează că motivul pentru diferența de infecțiozitate între mostrele colectate în Orientul Mijlociu și cele din Africa ține de negoțul cu dromaderi care este practic unidirecțional, animalele fiind duse din Africa în Orientul Mijlociu.Cercetătorii avertizează că dacă la un moment dat această direcție se va schimba sau un alt animal va fi infectat și devine purtător al virusului, ar putea apărea mutații care vor declanșa o pandemie mortală.