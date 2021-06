Curtea Constitutională: Legea Dării în plată este constituțională, mai puțin un articol. Daniel Zamfir, inițiatorul legii: Victorie uriașă pentru toți românii cu credite

Legea darii in plata ramane un subiect extrem de fierbinte

Curtea de Conturi a stabilit joi că Legea Dării în Plată este constituțională, cu excepția unui articol (art. 8, alin. 5), clarificând termenul de impreviziune. Decizia CCR a bucurat asociațiile de consumatori, dar și pe inițiatorul legii, Daniel Zamfir, care a și scris un mesaj pe Facebook: ”Astazi Curtea Constitutionala a validat noua Lege a darii in plata! A fost respinsa exceptia de neconstitutionalitate cu privire la modificarile aduse, cu exceptia actualizarii art. 8.alin(5). Pe intelesul tuturor, executatii siliti vor avea in continuare acces la lege daca indeplinesc pragurile de impreviziune stabilite de lege. Asadar, daca rata la banca a crescut cu mai mult de 50% fata de momentul semnarii contractului sau cursul de schimb a crescut cu mai mult de 52,6% fata de data incheierii contractului, debitorul poate solicita reechilibrarea contractului, iar banca e obligata sa accepte”, scrie Zamfir.





In aceste conditii, a mai adăugat parlamentarul, toti cei cu credite in CHF intra sub incidenta legii. ”Ii indemn pe toti cei care au contracte de credit, a caror rata a crescut cu mai mult de 50% sa notifice banca sa le reechilibreze contractele!”, mai precizează Daniel Zamfir.





Tehnic, CCR a admis excepția de neconstituţionalitate şi a constatat că sunt neconstituționale dispoziţiile art.8 alin.(5) tezele a doua și a treia din Legea nr.77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite.



În argumentarea soluției de admitere a excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art.8 alin.(5) tezele a doua și a treia din Legea nr.77/2016, cu modificările și completările aduse prin Legea nr.52/2020, Curtea a reținut că prezumarea absolută a impreviziunii în ipoteza în care debitorul a fost supus unei executări silite a imobilului ipotecat, dar este în continuare executat silit pentru datoria inițială și pentru accesoriile acesteia, neacoperite prin executarea silită a imobilului ipotecat, conservă elementele de neconstituționalitate reținute în Decizia nr.731/2019. În aceste condiții, Curtea a constatat că art.8 alin.(5) tezele a doua și a treia din Legea nr.77/2016 nu respectă deciziile anterioare ale Curții Constituționale (Decizia nr.623/2016 și Decizia nr.731/2019), astfel că încalcă art.147 alin.(4) din Constituție. Totodată, s-a reținut și încălcarea art.1 alin.(5) și art.44 din Constituție, prin raportare la cele stabilite în Decizia nr.731/2019.