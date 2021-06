[P] 5 dintre cele mai ciudate lucruri vândute online

Internetul s-a schimbat mult în ultimele decenii. Încă din perioada dial-up, oamenii au fost mereu dispuși să se folosească de internet pentru a desfășura una din cele mai vechi meserii: comerțul.







Acum, ne aflăm în zilele de glorie ale shopping-ului online, iar asta înseamnă că există inclusiv categorii de produse pe care oamenii nu mai simt nevoia sa le vadă în magazin, înainte de a le cumpăra. Asta include produse precum televizoare, telefoane și laptopuri.







De la lucruri mărunte, cum ar fi gadgeturi, cosmetice sau decorațiuni pentru casă, la cumpărături importante, cum ar fi mașini sau asigurări de viață, poți găsi (aproape) orice pe internet. Și, în același timp, vor exista întotdeauna oameni care vor încerca să găsească o nouă modalitate de a câștiga bani.







În acest articol, vom descoperi împreună 5 dintre cele mai neobișnuite lucruri pe care oamenii au încercat vreodată să le vândă online. Pregătiți-vă să fiți surprinși!





Sufletul









Mai multe persoane au încercat să vândă un suflet pe internet, fie că era al lor sau al altcuiva. Conform Business Insider , cel puțin trei persoane au încercat să vândă suflete online.





Una dintre ele este Dante Knoxx, în vârstă de 24 de ani, care a încercat să-și vândă sufletul online în 2008, pentru a obține bani pentru trupa sa. Oferta inițială de 25.000,50 lire sterline includea actualizări despre sufletul său, un procent anual din veniturile sale (precum și câștigurile trupei) și o felicitare. Vânzătorul a inclus și o clauză care preciza că, dacă se răzgândea, Knoxx își putea răscumpăra sufletul pentru 100.000.000 de lire sterline.







O fantomă









Continuăm pe aceeași linie metaforică cu un utilizator care a încercat în 2003 să vândă o fantomă. MessyNessyChic menționează că prețul inițial a fost de $99, cu o descriere care menționa: „Fantomă într-un borcan! Numai solicitări serioase, fără glume. Dacă ești suficient de curajos ca să vrei acest lucru, licitează după dorința inimii tale!”.





Vânzătorul a spus că a găsit borcanul într-o parcelă a unui cimitirul abandonat în anii 1980, în timp ce folosea un detector de metale: „După ce am săpat cam jumătate de metru, lopata mea a lovit o cutie de lemn care aproape putrezise. În cutie erau 2 borcane și un jurnal vechi. Borcanele aveau niște scrieri și simboluri ciudate. În timp ce scoteam borcanele din pământ, am scăpat unul și s-a spart. O ceață neagră sau ceva a ieșit din ea. Ar fi trebuit să știu că ceva nu era în regulă atunci și să acopăr descoperirea, dar fiind tânăr și prost, nu am făcut-o."





Cea mai mare ofertă primită de vânzător a fost de $55.000, dar câștigătorul a renunțat în ultimul moment.





O balenă







Când cineva a găsit o parte a unei balene eșuate aproape de capul St. George din Newfoundland, administrația locală a decis că cea mai bună soluție ar fi să încerce să o vândă online. Sursele menționează că, înainte ca vânzătorul să apuce să finalizeze tranzacția, balena a plutit înapoi în larg.







Un șoarece într-un borcan







Iată o a doua instanță de lucruri vândute într-un borcan, de data aceasta fiind vorba de un animal. Potrivit sursei, șoarecii sunt animale de companie grozave, cu întreținere redusă. Sunt rozătoare mici, blănoase, afectuoase, a căror hrană nu costă mult și care nu necesită un angajament pe termen lung. Șoarecele putea fi cumpărat pornind de la prețul de $10. Transportul era, totuși, suplimentar.







Chupacabra







Pentru cei neinițiați în artele oculte, Chupacabra este o creatură reptiliană care consumă sânge, cu înălțimea cam de un metru și cu o afinitate specială pentru capre. Pentru cei realiști, Chupacabra este o creatură mitică la fel de reală ca Zâna Măseluță și Moș Ene. Totuși, pasionații pot achiziționa acest animal, care este certificat ca fiind „100% real”, începând de la numai $35. Dacă vă interesează acest gen de produs, o simplă căutare online vă va duce către rezultatul dorit.