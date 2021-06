Anunț umanitar: Roberta Dumitru a fost diagnosticată cu Anemia Fanconi, o boală genetică rară ce afectează 1 copil din 360.000 de nou-născuți

Un drum obișnuit la cumpărături îți va arăta că banii își pierd valoarea pe zi ce trece. O sticlă de suc depășește deja 1 euro, iar dacă fumezi știi prea bine că un pachet te va lăsa lejer fără echivalentul a 3 euro!





Și, dacă ești sincer(ă) cu tine, înțelegi că sunt bani duși pe apa sâmbetei. Nu te alegi practic cu nimic... Dacă ți-aș spune că poți cheltui 2€ cu folos, că acei aproape 10 lei îți pot aduce o împlinire, o bucurie care schimbă o viață, ai fi dispus să îi oferi?





2€ este costul unui SMS cu textul „Roberta” pe care dacă îl trimiți la numărul 8832 îi vei oferi unui îngeraș de 4 anișori o șansă în plus la o copilărie fericită.





Roberta Dumitru a fost diagnosticată cu Anemia Fanconi, o boală genetică rară ce afectează 1 copil din 360.000 de nou-născuți, provocând anemie, multiple anomalii congenitale și predispoziție pentru leucemie și alte cancere.





Situația fetiței a ajuns critică, iar părinții au primit recent vestea că tratamentul care ar putea-o salva îi poate fi administrat la Clinica Emsey din Turcia. Există o singură problemă – costul este exorbitant pentru familia copilei. 90.723 de euro este suma pe care trebuie s-o strângă rapid și, evident, nu au cum să facă acest lucru singuri. De aceea, ne-au cerut ajutorul și speră să facem împreună minunea de a le salva îngerașul.





Povestea Robertei





Roberta Elena este un îngeraș de 4 anişori, a cărei copilărie fericită a fost curmată brusc de o boală care nu a putut fi identificată până la acest moment. Fetiţa a fost internată pe 1 aprilie în spital, iar de atunci face “naveta” între casă şi unitatea medicală, cu sângerări şi stări de rău. Analizele micuţei au fost trimise şi în Turcia, în speranţa că aici se va stabili de ce anume suferă şi care este tratamentul potrivit.





Însă, pentru a ajunge în Turcia, familia micuţei are nevoie de o sumă mare de bani, de care familia nu dispune. Iată povestea Robertei Elena:





“Mă numesc Roberta Elena, pe 19 mai împlinesc vârsta de 4 anișori și mi-aș dori foarte mult, ca ziua mea să nu mi-o petrec în spital. Mama mea a luat decizia să-mi facă un control, deoarece în decurs de o săptămână îmi tot aparea purpură pe întregul corp. Rezultatele primelor analize recoltate, din păcate nu au fost pozitive, acestea indicând un număr extrem de redus de trombocite, mai exact 1, de altfel și o hemoglobină la fel de scăzută. Personalul laboratorului unde s-au prelevat analizele, au hotărât împreună cu personalul spitalului județean, că aveam nevoie urgent de transfuzii de sânge, astfel că în data de 01 aprilie, m-au internat în spital. Dupa 6 zile de chin, înțepături și transfuzii, am fost externată, însă bucuria mea a nu a ținut mult, căci după 2 zile, pe 08 aprilie, iar mi-a fost rău și a trebuit să revin la spital, unde am stat iar 4 zile, timp în care am fost supusă altor investigații. Povestea mea s-a repetat după alte 3 zile, pe 15 aprilie, când am prezentat febră, sângerări gingivale și genitale, semn ca iar mi-au scăzut trombocitele, care la ultima externare erau 79. Astăzi, sunt tot în spital, cu trombocitele 6 și hemoglobina 8, nu am încă un diagnostic clar, mă simt foarte slăbită…vreau să mă fac bine, vreau să merg acasă la surioara mea mai mică , care plânge după mine și după mami. Bunica a trimis rapoartele mele medicale în Turcia, la Emsey Hastanesi, unde am fost acceptată pentru a mi se face investigațiile necesare stabilirii unui diagnostic concret, dar acest lucru nu este posibil fără ajutorul vostru. Vă rog din tot suflețelul meu, ajutați-mă să pot ajunge în Turcia, ajutați-mă să redevin copilul normal de altădată”.





Dacă fiecare dintre noi trimite un SMS cu textul „Roberta” la numărul 8832, îi vom putea asigura Robertei o șansă în plus la viață, la copilărie, la dreptul de a trăi, de a crește alături de familie, de a visa și a se împlini ca adult. Un diagnostic dur nu trebuie să fie un capăt de viață, cu atât mai mult cu cât există posibilitatea de a ajuta cu costuri minime.





2€, dragii noștri, cel mult 10 lei. Merită un copil nevinovat acest sacrificiu?







Se mai poate dona orice altă sumă și în conturile Asociației „Salvează o inimă”. Roberta are nevoie de noi!





Donații se pot face:







Denumire entitate: Asociatia “SALVEAZA O INIMA”







Cod de inregistrare fiscala: 31015982







Cont (IBAN) bancar:



Cont RON: RO05BTRL00701205W82870XX







Cont Euro: RO28BTRLEURCRT00W8287001







CONT USD: RO68BTRLUSDCRT00W8287001







COD SWIFT: BTRLRO22

COD BIC: BTRL



REVOLUT: 0752.753.540



Banca Transilvania Botosani







Vă rugăm să specificați pentru transfer bancar numele pacientului DUMITRU