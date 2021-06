​INTERVIU EA România insights - de vorbă cu oamenii care conduc cele mai importante jocuri din portofoliul EA Sports

Articol susținut de EA Sports ​

​Jocurile pe calculator au evoluat incredibil de mult în ultimii 20 de ani. Au storyline-uri foarte bine puse la punct, grafici extraordinare, similare cu filmele de pe marile ecrane, mecanici ale personajor super interesante. Dar, dincolo de produsul final, în spatele oricărui joc, există o echipă de dezvoltare ce muncește la un titlu, uneori, și câțiva ani. Dar ce înseamnă să lucrezi la una dintre cele mai mari firme producătoare de jocuri din lume: EA Sports?

[Dan] A avea oportunitatea să îmbini o pasiune cu o carieră nu este o șansă atât de des întâlnită. A fi parte din EA și din industria de gaming, pentru mine înseamnă exact această îmbinare a utilului cu plăcutul și accesul la o fântână nesecată de informație: cum se fac de fapt jocurile, ce se întâmplă în spatele cortinei?

Ce este special în ceea ce faceți? Care este partea voastră preferată la acest job?

[Mihai] Faptul că reușim într-un timp atât de scurt, mai puțin de un an, să ducem un întreg joc de la stadiul de ideație, concept, la cel final, în care milioane de jucători se bucură de jocurile noastre, e cu adevărat special. Ca Producer, pot spune că partea mea favorită este abilitatea de a influența direcția produsului la care lucrez, știind că un număr atât de mare de fani ai jocurilor noastre vor ajunge să se joace feature-urile gândite și implementate de echipele noastre.

[Alex] Partea specială și în același timp preferată este că, în rolul Technical Director, am oportunitatea să interacționez cu o multitudine de oameni deosebiți, din toate colțurile lumii. Diversitatea, atât profesională, cât și culturală, îmi oferă energie și mă motivează.

[Mihai] Lucrez de aproape 6 ani în EA România ca Producer, primii 5 petrecându-i în cadrul echipei FIFA și recent făcând tranziția în cadrul noii echipe pentru NHL din cadrul studioului. Am trecut prin experiențe diverse în cadrul FIFA de-a lungul timpului, ajungând inclusiv să coordonez moduri de joc importante precum Career Mode. Ce merită menționat aici și se leagă de a doua parte a întrebării, EA pune foarte mult accent pe dezvoltarea oamenilor, atât prin dezvoltarea unor procese care se concentrează pe creștere, obiective și urmărirea eficientă a acestora, dar și prin numeroase programe de pregătire pe diferite arii și mentoring pe care le pune la dispoziția noastră.

[Alex] Din 2012, 9 ani plini de satisfacții alături de o echipă extraordinară. Pe vremea aceea eram un grup mic de oameni, dar ambițioși, determinați să contribuim decisiv la succesul jocului FIFA și să creăm o identitate pentru echipa de development locală. Acum, după aproape un deceniu, suntem un studio care conduce dezvoltarea unora dintre cele mai de succes proiecte din portofoliul EA. Evoluția mea a fost axată pe roluri tehnice. Am început ca programator, Team Lead și apoi Technical Director. Principalul atu al EA în creșterea oamenilor tehnici este diversitatea de proiecte și tehnologii. Mereu am fost inspirat să mă întâlnesc cu colegi din cu totul alte părți ale lumii și să descopăr moduri noi de a colabora și de a folosi creativ tehnologia. Multitudinea de oportunități de a învăța este, de asemenea, un factor decisiv în dezvoltarea mea profesională: prezentări interne, conferințe externe, traininguri, workshopuri, toate îmi oferă șansa să îmi dezvolt aptitudinile și să contribui la rândul meul la creșterea grupului local.

[Mihai] Sincer, inițial nu. Ca Producer, o bună parte din energia și motivația de care am nevoie să funcționez venea chiar din interacțiunea și prezența la birou, pentru mine personal era un context pozitiv și motivant. Am avut nevoie cam de 3-4 luni pentru a mă obișnui cu noul context și nu a fost deloc ușor - spațiul fizic în care lucrez e considerabil mai mic decât cel de la birou, mental e destul de greu în anumite momente să separi planul personal de cel de muncă, iar faptul că interacțiunea cu colegii a devenit 100% virtuală vine cu un sentiment de înstrăinare. Cu toate astea, ce am apreciat a fost gradul de implicare a managementului și al EA în a ne ajuta să funcționăm. Și nu mă refer la partea logistică, ci vreau să pun accentul pe nivelul de empatie foarte ridicat care a devenit evident în această perioadă, însoțit și de măsuri clare pentru a reduce burnout-ul oamenilor și de a se asigura că membrii echipelor reușesc să treacă cât mai bine prin această perioadă foarte dificilă.

[Alex P] Adaptarea la contextul pandemiei a fost și este una dintre cele mai mari provocări pe care le-am întâlnit pe parcursul carierei. Interacțiunea în persoană este un element important din contribuția mea la succesul echipei, atât din punct de vedere al rolului, cât și al personalității. Dar, aplicând o lentilă diferită, este în același timp și o oportunitate de a învață, de a ne dezvolta noi abilități și de a îmbunătăți procese, tehnologii, pentru a ajunge într-o poziție din care să putem folosi lucrul de acasă ca un atu în viitor.

[Mihai] Aici sunt destul de multe de spus - mobilizarea logistică remarcabilă, în care sute, dacă nu mii de echipamente, au fost ambalate și mutate către sute de locații diferite, alocarea unor bugete adiționale pentru a ajuta angajații să acopere costurile extra ce vin la pachet cu lucratul de acasă pe termen lung, dar și diferitele programe și inițiative menite să compenseze pe partea de bunăstare mentală, cum ar fi accesul la consiliere psihologică online, activități de team-building desfășurate online sau alte evenimente virtuale cu echipa.

[Alex] EA a reacționat prompt și decisiv, punând pe primul plan sănătatea și confortul fiecăruia dintre noi în această tranziție. Principalul punct a fost bunăstarea mintală a oamenilor. Astfel, prin evenimente virtuale de echipa, cu invitați surpriză din rândul personalităților din plan local și global, activități de team-building, ajustarea obiectivelor de business astfel încât să reflecte noua realitate, s-a redus din presiunea și încărcătură mentală. O altă inițiativă cu impact pozitiv a fost alocarea unui buget dedicat achiziționării de mobilier de birou și hardware personal, mulți dintre noi neavand acasă un spațiu adecvat desfășurării activității specifice biroului.

[Mihai] Cred că o pot descrie și într-un singur cuvânt - inspirație.

[Alex P] Ziua trece foarte repede înconjurat de oameni minunați, uniți de pasiunea pentru jocuri și tehnologie.





Întrebările specifice:

Alex, care este rolul tău în companie (un scurt job description, pe un limbaj comun), de unde pasiunea pentru programare și când ai făcut primii pași în lumea coding-ului?

Pasiunea pentru programare vine încă de pe băncile școlii generale când căutam orice oportunitate să ajung la un calculator. Mă simțeam ca un magician când reușeam să îl fac să transforme ce tastam în câteva linii pe ecran. E un sentiment pe care încă îl regăsesc de fiecare dată când reușim să construim ceva nou în FIFA. Pași serioși în lumea programării au fost făcuți însă în facultate, în special odată cu primele joburi că programator intern. Experiența de a lucra într-o echipă și de a construi ceva împreună e foarte importantă și accelerează dezvoltarea pe toate planurile. E principalul lucru pe care îl recomand celor care aspiră la o carieră în domeniu, fie că e vorba de jocuri video sau de alte tehnologii.

[Mihai] În cazul FIFA și NHL avem în fiecare ciclu 3 etape majore și anume pre-producția, producția și perioada de finalizare. Prima, perioada de pre-producție, este faza proiectului în care construim planul și ne concentrăm pe detalierea lui în materie de ce funcționalități noi dezvoltăm în perioada imediat următoare. Aceasta este urmată de etapa de producție, etapa în care echipele sunt concentrate pe dezvoltarea noilor adiții pe baza planurilor și a documentației stabilite inițial. Aceasta la rândul ei este urmată de perioada de 'Finaling', în care noul joc este testat intens de echipele noastre cu scopul de a găsi bug-uri ce trebuiesc reparate, cu obiectivul final de a ajunge la un nivel cât mai înalt de calitate pentru produsul ce urmează să fie lansat.

Dan, câți oameni sunt angajați la EA Sports România și care este cultura organizațională comparativ cu alte laboratoare de producție pe zona de gaming? Care sunt cele mai remarcabile lucruri în studioul EA din București (echipe, proiecte, titluri lansate etc.)?

Vom afla ce înseamnă EA Sports în România de la Alex Pascoci - Technical Director, Mihai Adamescu - Producer și Dan Vasile, Development Director.Fiind pasionat de jocuri de când mă știu, să lucrez în industria jocurilor video înseamnă o 'prelungire' a acestei pasiuni. Când adaugi și apartenența la echipa care dezvoltă o serie de produse atât de relevante precum FIFA și NHL, jocuri pe care le cunosc și le-am jucat de peste 20 de ani încoace, realizezi repede ca e unul dintre cele mai tari locuri în care ai putea lucra!Pasionat dintotdeauna de fotbal, tehnologie și jocuri video, faptul că fac parte din echipa EA reprezintă o oportunitate unică de a le îmbina și de a contribui la bucuria milioanelor de oameni care joacă FIFA.Un joc de calibrul FIFA este creat cu ajutorul populației unui mic orășel, populație care an de an reușește să inoveze și să se adapteze pieței. Din poziția de Development Director am ocazia să interacționez cu toți acești oameni și să ajut în a defini procesele și strategia de dezvoltare din punct de vedere al managementului proiectului.M-am alăturat EA România în 2015 și, încă din prima zi, am făcut parte din echipa FIFA. Am avut de-a lungul timpului norocul să pot lucra cu diverse echipe de joc, atât din țară, cât și de peste ocean, iar din 2019 sunt responsabil, împreună cu colegii mei din zona Tehnică și cea de Producție, de întregul proiect pe platformele de generație curentă. Drumul prin EA este presărat constant de posibilitatea de a învăța ceva nou și a te dezvolta, mai trebuie doar să fii curios și să îți dorești asta. În fiecare an am participat la multiple cursuri care mi-au permis să mă dezvolt și să învăț, am participat la traininguri și workshopuri, dar probabil cel mai important, am făcut parte din întregul ecosistem al EA care presupune mai mult decât atât: un sistem clar de definire a obiectivelor, un plan de dezvoltare personală, relații de mentorat și coaching și interesul autentic a tuturor celor din jur în a te ajuta.Pandemia a pus lucrurile într-o complet altă lumină și cred că EA a reacționat exemplar aici. Tot interesul a pivotat de la concentrarea pe livrabile la bunăstarea și siguranța tuturor. Nu aș putea spune că a fost o tranziție ușoară care a venit fără nici un fel de impact, dar cu siguranță ne-am adaptat la ea și continuăm să o facem. Ceea ce m-a ajutat cel mai mult în a reuși să fac față schimbării a fost suportul întregii companii în a se asigura că sănătatea, atât cea fizică, cât și cea mentală, primează în lista noastră de priorități.Am fost întâmpinați de o suită întreagă de acțiuni: de la tranziția către telemuncă, care s-a operaționalizat într-o singură zi, la livrarea de echipamente către fiecare individ și asigurarea infrastructurii necesare să suporte un astfel de model, ce nu s-ar fi putut întâmpla fără ajutorul fantastic al colegilor de la IT, acoperirea costurilor aferente practic mobilării unui birou departe de birou, deschiderea de programe noi de consiliere și bunăstare, evenimente online, inclusiv până la kit-uri DIY de făcut burgeri acasă. Dar, în același timp, și poate chiar mai important, toată organizația a arătat înțelegere față de noul model de lucru și s-a adaptat la nevoile fiecăruia prin ajustarea programului, relaxarea unor termene limită și regândirea așteptărilor.Este dificil să capturez toată emoția unei zile atât de succint. Este o mare familie, o gașcă de prieteni, un colectiv business, o formație alcătuită din cei mai buni profesioniști pe care îi poate oferi industria, alături de care îți împărtășești și râsetele și plânsetele.În rolul de Technical Director colaborez îndeaproape cu partenerii mei de pe celelalte ramuri ale organizației, Producer și Development Director, pentru a superviza dezvoltarea jocului FIFA. În particular, evaluez designul tehnic pe care echipa își propune să-l construiască, determin obiectivele de performanță și stabilitate ale jocului și, nu în ultimul rând, mă ocup de identificarea oportunităților de creștere pentru programatorii din grup.Suntem un mic orășel, care contribuie și produce cele mai importante produse de pe piața de gaming. Cred că cel mai simplu ar fi să mă folosesc de sloganul "uniți prin diversitate" - echipa EA are multe fețe și foarte variate. Diversitatea este una dintre valorile cele mai importante pentru noi și considerăm că ne permite să creăm echipe performante. Fiecare echipă, titlu și proiect este remarcabil și fiecare are în spate o poveste fascinantă, dar cu siguranță că cea mai grea amprentă și-o lasă FIFA.