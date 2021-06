Marea ofertă aniversară la LINK Academy: reducere de peste 35% + pachet BONUS pentru școlarizare gratuită pe viață

​Articol susținut de LINK Academy

Numărul celor înscriși în condiții aniversare este limitat, așadar, grăbiți-vă și rezervați-vă locul cât mai repede. Mai multe informații despre cum să beneficiați de cadoul de la LINK Academy puteți afla accesând acest link Școlarizarea la LINK Academy este destinată tuturor celor care vor să aibă succes și să dobândească cunoștințe și abilități practice care le vor asigura o carieră în IT foarte profitabilă. Cursanții LINK Academy pot alege unul dintre cele șase programe și într-un an, indiferent de nivelul anterior de cunoștințe, devin experți în domeniul de programare, administrare de rețea, IT business, design 3D și CAD și dezvoltarea aplicațiilor mobile.Programul LINK Academy este autorizat de către Departamentul de Examinări Internaționale a prestigioasei universități Cambridge, iar după școlarizare cursanții obțin certificate care le asigură angajarea pe unul dintre cele mai bine plătite posturi din zilele noastre. În funcție de dorințele și de posibilitățile cursantului, cursurile se desfășoară în două moduri: tradițional - învățând în clasă, și online - învățând la distanță , așadar, perfecționarea în IT este disponibilă și celor care, din cauza obligațiilor, nu au timp să frecventeze cursurile cu regularitate.Foștii cursanți LINK Academy au deja joburi de cea mai mare perspectivă, cu salarii mari și sigure. Și voi puteți fi la fel în doar 12 luni, tot ce trebuie să faceți este să vă înscrieți la școlarizarea de la LINK Academy Ceea ce face unică școlarizarea la LINK Academy sunt numeroasele servicii educaționale care vă ajută în realizarea carierei dorite. Astfel, experiența de muncă necesară pentru găsirea mai rapidă a unui job se poate dobândi în timpul școlarizării, prin programe gratuite, precum DesignStudio, ProgrammingFactory etc.La LINK Academy aveți posibilitatea de a vă perfecționa complet gratuit cunoștințele de limbă engleză și germană, ceea ce vă poate oferi posibilitatea de a colabora cu clienți străini și de a lucra peste tot în lume. Pe lângă asta, datorită colaborării dintre LINK Academy și Centrul pentru Dezvoltarea Carierei (CCD), aveți posibilitatea de a intra în contact cu numeroase companii regionale.Astfel, acestea sunt doar câteva dintre beneficiile suplimentare pe care le primiți complet gratuit școlarizându-vă la LINK Academy Vă reamintim că oferta aniversară la LINK Academy durează până pe 20 iunie. Dacă și voi vreți să câștigați anul viitor la cele mai bine plătite joburi din IT, acum este momentul potrivit să faceți primul pas.Numărul de locuri pentru înscrierea în condiții aniversare este limitat, așadar, nu așteptați - înscrieți-vă imediat și asigurați-vă un viitor de succes