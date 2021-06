Turismul de lux în România - o piață sofisticată pentru cei sofisticați

Articol susținut de Nordis

100 000 de metri pătrați impecabil construiți și finisați, patru clădiri a câte 11 etaje, 712 camere de hotel și 620 apartamente rezidențiale, cel mai mare SPA de pe litoralul românesc, cu o suprafață de peste 3 200 de metri pătrați, plajă proprie de peste 10 000 de metri pătrați, 9 restaurante, baruri și cafenele, un cinematograf VIP, ballroom și centru de conferințe, o galerie comercială cu magazine premium, dar și spații de joacă pentru copii si adolescenți, centru wellnes cu 14 săli de tratament, zona de saune, piscine acoperite şi camere de SPA private, precum și o sală de fitness - așa arată în câteva cifre cel mai mare ansamblu rezidențial și hotelier de pe litoralul românesc, NORDIS MAMAIA, „crescut” în numai doi ani.





Aici au lucrat aproape 600 de constructori și costul lucrării este unul extrem de ridicat pentru piața românească: aproape 1000 euro/metru pătrat.





„Nu există facilități pe care le regăsim în marile resort-uri de lux din lumea largă, care să lipsească de la NORDIS MAMAIA”, a declarat pentru Hotnews.ro Vladimir Ciorbă, unul dintre acționarii acestui complex.





La Sinaia, perla stațiunilor montane de la noi, NORDIS construiește tot la superlativ: cel mai mare ansamblu rezidențial și hotelier din zona montană, oferind toate facilitățile unui hotel de 5 stele.





Cele 157 de camere de hotel și 69 de apartamente rezidențiale oferă o priveliște spectaculoasă peste Valea Prahovei, dar, mai mult decât atât, propun un stil de viață relaxant și rafinat. Aproape 25 de milioane de euro au cheltuit proprietarii NORDIS pentru a ridica acest complex, unic pe Valea Prahovei.





La Brașov, grupul derulează o altă investiție impresionantă: 158 camere de hotel și 43 apartamente rezidențiale, dispuse în cinci clădiri, peste 11 000 metri pătrați și o investiție de peste 31 de milioane de euro.





Grupul NORDIS a țintit de la început excelența și a ales să dezvolte numai proprietăți de lux, situate doar în cele mai vânate locuri din România: pe malul Herăstrăului, pe malul lacului Băneasa, în cartierul Primăverii sau Privighetorilor, în nordul stațiunii Mamaia, la Sinaia și la Brașov.





Este clar că Emanuel Poștoacă și Vladimir Ciorbă, acționarii NORDIS, și-au propus să cucerească segmentul de lux al României, atât în zona hotelieră, cât și în cea rezidențială.





Practic, tot ceea ce oferă orice complex turistic de prestigiu din străinătate, din Caraibe până în Thailanda, din Turcia până în insula Bali, totul se regăsește și în proprietățile NORDIS.











Povestea acestor investiții în proprietăți de lux începe, cumva neașteptat, chiar în perioada marii crize financiare și, mai cu seamă, imobiliare. Atunci când piața se prăbușea cu un zgomot asurzitor în România, atunci când prețurile pe metru pătrat se înjumătățeau, atunci când marii dezvoltatori din țară au intrat într-o „iarnă” prelungită, atunci s-a născut grupul NORDIS și ideea de a miza exclusiv pe lux.





„Când vezi că toată lumea în jurul tău construiește numai blocuri cu apartamente mici și ieftine, pentru a răspunde crizei imobiliare, ce faci? Te poziționezi exact în sensul opus al pieței, mergi și ocupi segmentul care începe să lipsească: cel de lux. Astfel, am adus pe piață ceva ce îi lipsea acesteia.





Am mirosit tendințele și le-am valorificat. Am făcut ceea ce alții nu au avut suficientă determinare să facă. Am plecat de la un raționament simplu: De exemplu, ce îi lipsește stațiunii Mamaia, centrul luxului din turismul românesc? Simplu: și mai mult lux. Am pariat pe acest argument și nu am greșit”, spune, pentru Hotnews.ro, Vladimir Ciorbă.

Din 2008 până astăzi, cei de la NORDIS au învățat cum funcționează piața, au știut să se coordoneze cu ea, să se „suie pe val”, atunci când acesta se formează și așa au progresat. A fost și o perioadă plină de evenimente, care a început exact în anul de vârf al pieței imobiliare „pe stil vechi” și care a prins revenirea lentă și diversificarea pieței.





„Atunci când construiești proprietăți de lux nu mai ești doar un simplu dezvoltator, trebuie să treci la nivelul următor și să te transformi într-un antreprenor al excelenței. Fiecare metru pătrat de construcție trebuie să fie impecabil. Nu numai perfecțiunea obiectelor contează, ai nevoie şi de ceva în plus. Și acel ceva sunt serviciile, facilitățile fără cusur care să poată menține viu un complex de pe litoralul românesc timp de 365 de zile”, aflăm de la Vladimir Ciorbă.





NORDIS MAMAIA este primul ansamblu de pe plajele noastre care își propune să fie deschis și funcțional tot anul. Aici a fost marea provocare: să transformi o destinație de vară, într-una pentru tot anul. Acest fapt poate deveni posibil într-un singur fel: oferind servicii variate şi impecabile. „Sigur că utilizarea complexului hotelier în afara sezonului estival este marea provocare pentru întreg litoralul nostru. Soluția găsită de noi are niște costuri asociate, pe care nu oricine este dispus să le plătească. Dar gândirea unui complex precum NORDIS, funcțional doar în iulie și august, este o lipsă de imaginație nepermisă în asemenea investiții”, adaugă acționarul grupului.

Ar fi putut părea un lucru comun ideea de a mai face încă un hotel de cinci stele în nordul stațiunii Mamaia. Cei de la NORDIS au avut un plan bine articulat: „Zona de nord a stațiunii Mamaia este şi va rămâne o referință pentru calitatea în turism în această țară. Excelența cere și mai multă excelență. Dacă vom asista cum Mamaia devine o stațiune obișnuită, vom pierde specificul său. Iar turismul de lux asta oferă, unicitatea, exotismul, excepționalul”, declară, cu siguranța omului pasionat de ideile proprii, Vladimir Ciorbă.





De multe ori, avem tendința să uităm cât de puțin reprezentat este turismul de lux în România. În anul 2019, de exemplu, înainte de criză, dintr-un total de 1 625 de hoteluri din țară (cu o capacitate totală de doar 200 000 locuri), hotelurile cu 5 stele au fost în număr de 38, cu doar două în plus față de anul anterior.





Din numărul total de locuri în hoteluri, 46,1% au fost în hotelurile cu 3 stele, 27,3% în hotelurile cu 4 stele, 20,7% au fost în hoteluri cu 2 stele, 4,2% în hotelurile cu 5 stele, 1,6% în hotelurile cu o stea şi 0,1% în hotelurile neclasificate pe stele. Și acesta a fost vârful turismului pentru țara noastră.





Turismul de lux este încă o nișă pentru România. Faptul că oameni precum Emanuel Poștoacă și Vladimir Ciorbă sesizează această nișă conduce la creșterea gradului de sofisticare a turismului de aici. Până la urmă, toată lumea beneficiază: românii ajung mai ușor la concedii cu standarde ridicate, personalul specializat încasează salarii mai bune, firmele de materiale de construcții vând finisaje mai scumpe, iar constructorii realizează o valoare adăugată mult mai mare.





Deși NORDIS nu este unic pe piața proprietăților de lux din stațiunile românești, are, totuși, un detaliu care le lipsește celorlalți: „Există poate și alții care au făcut lucrurile pe care le facem noi sau poate planifică. Deocamdată, însă, nimeni nu le-a dus la scara la care o facem noi. Atunci când integrezi cât mai multe facilități într-o singură proprietate, nu ai cum să nu fii deosebit. Nu vreau să comentez ce fac alții, vreau doar să spun că noi ne concentrăm să fim cei mai buni, cu o lungime de barcă înaintea celorlalți”, explică Vladimir Ciorbă rețeta succesului NORDIS.





Dacă cineva se întreba de ce NORDIS a ales tocmai litoralul și Valea Prahovei pentru dezvoltarea unor resorturi de lux, iată și explicația: acolo se concentrează turismul românesc.





Primele șapte judeţe, ierarhizate după numărul total de structuri de primire turistică existente au fost: Constanţa (934 structuri de cazare), Braşov (930), Suceava (469), Harghita (420), Mureş (337), Cluj (334) și Prahova (330).





Judeţul Constanţa a deţinut cea mai mare pondere (24,8%) în totalul camerelor existente în structurile de primire turistică (exclusiv camerele din căsuţe). Din numărul total de locuri de cazare turistică existente, judeţul Constanţa a deţinut 25,2%, judeţul Braşov 8,3%, urmate de Municipiul Bucureşti cu 6,2%, județul Bihor cu 3,8%, județul Prahova, Vâlcea și Suceava (fiecare cu câte 3,5 %) și judeţul Cluj cu 3,3%.





Pe de altă parte, nu este tocmai ușor să faci ceea ce au făcut proprietarii NORDIS. Ai nevoie de un buget consistent, de aproape 100 de milioane de euro. În plus, funcționarea la nivel de excelență a restaurantelor, barurilor, facilităților de tip SPA pe toată durata anului, costă la fel de mult. Finanțarea la un asemenea nivel nu este deloc la îndemâna oricui.





Bancherii sau alți finanțatori trebuie convinși de succesul unor astfel de proiecte. Și au fost convinși în primul rând de performanțe: 50 de milioane de euro este cifra de afaceri a grupului NORDIS, realizată cu doar 300 de angajați, nivel atins după doar 12 ani de funcționare, un record pentru afacerile în domeniu din România.





Nicio concluzie nu este mai bună decât imaginea campaniei internaționale dusă de NORDIS pentru a promova turismul de lux din România. De Ziua Națională, pe 1 decembrie 2020, în New York, Londra și Tel Aviv câte un spot cu mesajul „Trăiește propriul basm în Transilvania” a rulat pe ecranele uriașe din Times Square, Westfield și Azrieli Center.





Aceasta este România care poate să facă tot ceea ce fac și alții. Aceasta este România care poate să facă tot ceea ce își propune să facă!

Articol susținut de Nordis

Românii care zburau mii de kilometri pentru a se bucura de luxul desăvârșit, au acum șansa să găsească același fast, la doar câteva ore de șofat.