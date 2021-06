Senator USR: Legea privind terenurile de la Romexpo, încercare de a devaliza statul cu jumătate de miliard de euro. O încercare de a face o "Belină"

Liderul grupului parlamentar USR PLUS din Senat, Radu Mihail, a calificat, luni, drept o încercare "absolut inacceptabilă" de "a devaliza statul român cu o jumătate de miliard de euro" legea care prevede transmiterea cu titlu gratuit Camerei de Comerț a terenului de 46 hectare de la Romexpo. Astfel, Camera de Comerț ar putea să se asocieze cu dezvoltatorii Iulius Mall și să construiască 14 turnuri în curtea Romexpo.

Legea a fost retrimisă Parlamentului pentru reexaminare de către președintele Klaus Iohannis și se află în dezbatere la Senat, fiind și unul dintre subiectele de pe agenda de luni seară a coaliției de guvernare.

"(...) Iniţiativa legislativă care spune că statul român ar trebui să cedeze gratis 46 de hectare în nordul Bucureştiului, de mare calitate şi de mare valoare imobiliară, împreună cu toate bunurile folosite în prezent de Camera de Comerţ şi Industrie a României în toată ţara, este pentru noi o încercare inacceptabilă de a văduvi practic românii de o valoare care trebuie folosită altfel. Mi se pare absolut inacceptabil ca românii să nu beneficieze de un bun de o astfel de valoare. Gândiţi-vă ce se poate face cu 300 - 500 de milioane de euro", a afirmat senatorul USR PLUS.

În opinia sa, Guvernul este cel care ar trebui să găsească o soluţie la acest proiect legislativ, care "diluează enorm" responsabilitatea.

"Este ceea ce noi numim în limbaj parlamentar o încercare de a face o 'Belină'. În loc să meargă normal către Guvern, care să găsească o soluţie, se vine cu o propunere legislativă care diluează enorm responsabilitatea şi doamna Scîntei, care împinge exagerat această propunere, cred că ştie că nimeni în Guvernul României nu ar semna, nu ar aviza un astfel de transfer de societate de la statul român către cineva, nu ştim cine. (...) Suntem într-o situaţie inedită şi presiunile de astăzi, din Biroul permanent, sperăm să rezistăm acestor încercări de a da peste cap procesul doar pentru a ne asigura că bunurile statului român pleacă în mâinile cuiva", a mai spus Radu Mihail.

Senatoarea USR PLUS Silvia Dinică a acuzat, vineri, că sunt făcute presiuni pentru a adoptarea rapidă a proiectului de lege prin care statul cedează un teren din Bucureşti care valorează sute de milioane euro. Ea a precizat că a propus o dezbatere şi o consultare a Consiliului Concurenţei, însă senatoarea PNL Iuliana Scântei „a depus la Biroul Permanent al Senatului o adresă prin care mă acuză de blocarea activităţii Senatului pentru că nu am dat raport legii şi, mai mult, cere scoaterea Comisiei Economice de la raportul pe această lege, pe motiv că această comisie nu are competenţa necesară pe subiect”.





În replică, preşedinta comisiei juridice, senatoarea PNL Iuliana Scântei a respins duminică acuzaţiile aduse de către senatoarea USR PLUS Silvia Dinică potrivit cărora ar face presiune în favoarea unor grupuri de interese imobiliare în cazul legii privind transferul cu titlu gratuit al unor terenuri către Camera de Comerţ, cunoscută publicului ca Legea „Romexpo”.





„Silvia Dinică anunţă că a invitat la masa discuţiilor din Parlament oameni de afaceri cu interese directe în proiectul RomExpo. Personal, am respins orice intervenţie din partea unor grupuri de interese imobiliare care au dorit să participe la dezbaterile din Comisia juridică, întrucât consider că garantarea proprietăţii statului asupra acestor terenuri este obligatorie şi nu poate face obiectul unor negocieri”, mai spune Scântei.

Pe 31 martie, președintele Klaus Iohannis a trimis Parlamentului spre reexaminare Legea pentru modificarea și completarea Legii camerelor de comerț din România nr. 335/2007. Actul normativ prevede transmiterea cu titlu gratuit Camerei de Comerț și Industrie a României a terenului de 46 hectare de la Romexpo . Astfel, Camera de Comerț ar putea să se asocieze cu dezvoltatorii Iulius Mall și să construiască 14 turnuri în curtea Romexpo.