Primul meci pe Arena Națională la Euro 2020. Ploaie în București. Care este prognoza meteo

Bucureștiul este aproape să intre in istorie, Austria - Macedonia de Nord fiind prima partidă care se va disputa la Euro 2020 pe Arena Națională. Meciul începe la ora 19.00, iar suporterii au acces pe stadion începând cu ora 16.00.





Cu câteva ore înaintea partidei, în Capitală continuă însă să plouă, iar meteorologii avertizează că aversele nu se vor opri. Reamintim că sâmbătă, în urma ploii torențiale, Arena Națională a fost inundată.

Meteorologii au actualizat, duminică, prognoza specială emisă pentru Bucureşti, unde până miercuri va ploua torențial, iar vremea va fi răcoroasă.





Duminică, instabilitatea atmosferică va fi accentuată și vor fi perioade cu ploi, descărcări electrice și posibil grindină. Ploile vor avea caracter torențial, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare se vor înregistra cantități de apă în medie de 15 -25 l/mp, conform meteorologilor.





Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare, mai ales asociate averselor, când vor fi posibile și vijelii. În orele amiezii, temperatura maximă va fi de 23 -24 de grade, dar va scădea rapid în timpul ploii, spre 16-18 grade. În Capitală, vremea se va menține ploioasă până miercuri.

De la ora 19.00, Arena Națională va găzdui primul meci de la Euro 2020.

Partida găzduită de Arena Națională riscă să se desfășoare în condiții departe de nivelul unui campionat european, după ce ploaia a inundat gazonul și continuă să plouă.

Răzvan Mitroi, managerul de comunicare al FRF, spune că a fost decizia UEFA de a nu fi tras acoperișul la niciuna dintre arenele pe care vor avea loc meciurile la turneul final european.

Regulile de acces pe Arena Naţională

Accesul pe Arena Națională va fi posibil de la ora 16.00. Până atunci, suporterii austrieci și macedoneni veniți la București au umplut terasele din Centrul Vechi, în pofida ploii.

Suporterii vor avea acces pe Arena Națională pe baza biletelor şi a brăţărilor de acces care confirmă respectarea regulilor sanitare anti-COVID. Pentru accesul pe stadion sunt obligatorii și biletul, și brățara. De asemenea, suporterii trebuie să aibă la ei şi actele de identitate cu care şi-au rezervat biletul.





Înainte de a intra pe Arena Națională, suporterii vor fi supuşi unui control corporal preventiv din partea agenților de pază ai firmei de securitate contractată de către organizator, pentru a evita introducerea pe stadion a unor materiale sau obiecte ce pot pune în pericol siguranţa spectatorilor, a transmis Jandarmeria București.





Regulile impuse de organizator şi de legislaţia în vigoare pentru a asista din tribune la meciurile EURO 2020 de pe Arena Naţională din Bucureşti pot fi accesate pe pagina oficială www.frf.ro , fie prin intermediul aplicaţiei EURO 2020.





Aproximativ 2.000 de jandarmi, poliţişti şi pompieri vor fi mobilizați în imediata apropiere a Arenei Naţionale, precum şi pe traseele de deplasare a suporterilor.

Bucureștiul va găzdui patru meciuri de la Euro 2020, trei în cadrul Grupei C, plus o optime de finală. Echipele Austriei, Ucrainei și Macedoniei de Nord vor juca în grupă pe Arena Națională, pe 13 iunie, 17 iunie și 21 iunie, iar meciul din optimi, între câștigătoarea Grupei F și echipa de pe loc 3 din grupele A,B sau C, se va disputa pe 28 iunie, tot pe Arena Națională.