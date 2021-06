Euro 2020: Transport în comun gratuit pentru suporteri / Ce autobuze vor circula între aeroport, centru și stadion / Restricții de circulație

Participanții la cele patru meciuri care se vor disputa la București în cadrul Campionatului European de Fotbal EURO 2020 vor beneficia de gratuitate pe mijloacele de transport public ale STB. De asemenea, voluntarii vor distribui cartele gratuite Metrorex în şapte zone din Bucureşti.

Toți cei care au bilete la meciurile campionatului EURO 2020 vor folosi transportul public local de călători în baza unui card de transport digital conectat la datele privind biletele de meci (disponibil în aplicaţia UEFA EURO 2020 ) sau în baza biletului de meci, în ziua meciului şi în ziua următoare.

De asemenea, personalul acreditat UEFA (voluntari şi reprezentanţi mass-media) va beneficia de gratuitate pe toată perioada organizării campionatului EURO 2020, în funcţie de programul de lucru, în baza legitimaţiei oficiale pentru personalul acreditat UEFA, conform STB.

Autobuze care asigură legătura între aeroport, centru și stadion

În zilele în care se vor disputa meciurile de fotbal, va fi asigurat transport special pentru suporteri, de la Aeroportul Internațional Henri Coandă către Centrul istoric al Capitalei și Arena Națională.





Linia specială expres 700

Traseu: Aeroport – centrul Capitalei – Arena Națională:

Șos. București-Ploiești, Piața Presei, Șos. Kiseleff, Piața Victoriei, Cal. Victoriei, Pod Naţiunile Unite, Palatul Parlamentului, Bd. Naţiunile Unite, Bd. Libertății, Piața Unirii, Bd. Unirii, Bd. Decebal, Şos. Mihai Bravu, Piața Iancului;

Stații: Aeroportul Internaţional Henri Coandă, Palatul CEC, Palatul Parlamentului, Piața Unirii, Piața Muncii, Piața Hurmuzachi, Piața Iancului.





Traseu: Arena Națională – centrul Capitalei – Aeroport:

Piața Iancului, Şos. Mihai Bravu, Bd. Decebal, Bd. Unirii, Piața Unirii, Bd. I. C. Brătianu, Bd. Nicolae Bălcescu, Piața Universității, Bd. Gheorghe Magheru, Piața Romană, Bd. Lascăr Catargiu, Piața Victoriei, Bd. Aviatorilor, Bd. Constantin Prezan, Arcul de Triumf, Șos. Kiseleff, Șos. București-Ploiești, DN 1, Aeroportul Internațional Henri Coandă.

Stații: Piața Iancului, Str. Vatra Luminoasă, Piața Hurmuzachi, Piața Unirii, Piața Universității, Aeroportul Internațional Henri Coandă.

Suporterii vor putea merge de la aeroport către centrul Capitalei cu autobuzele liniei expres 783, precum și cu cele ale liniei expres 700.

De asemenea, suporterii vor putea utiliza autobuzele liniei expres 780 și cursa feroviară de la aeroport la Gara de Nord, iar apoi autobuzele liniei 123, pentru a ajunge în centrul Capitalei. Din centrul Capitalei, suporterii vor putea ajunge la Arena Națională cu autobuzele liniei 104 și cu cele ale liniei expres 700, de la stația “Bd. I. C. Brătianu”, precum și cu tramvaiele liniilor 40 și 55, de la terminalul “Piața Sfânta Vineri”. De la Arena Națională, suporterii vor putea ajunge în Centrul istoric al Capitalei cu vehiculele liniilor mai sus menționate.





STB SA anunță că va suplimenta numărul de vehicule pe liniile care asigură legătura de transport între aeroport, centru și stadion și va prelungi programul de circulație în 28 iunie (atunci când meciul programat pe „Arena Națională” va începe de la ora 22:00), până la defluirea totală a spectatorilor.





Restricții de circulație

STB mai anunță că, din rațiuni de siguranță şi pentru ca spațiile de acces în stadion și arterele adiacente să nu se aglomereze (atât la intrare, cât și la ieșire), în zilele în care se vor disputa meciurile de fotbal traficul rutier va fi restricționat total pe Bd. Pierre de Coubertin, Str. Vatra Luminoasă, Str. Tony Bulandra şi Bd. Basarabia pe tronsonul cuprins între Şos. Mihai Bravu şi Bd. Chişinău. Liniile de transport din apropierea „Arenei Naționale” vor fi deviate, gradual, începând cu ora 07:00, astfel:

Linia 40 va funcţiona pe traseul de bază între „Complex Comercial Titan” şi intersecţia Bd. Basarabia/Bd. Chişinău, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Bd. Chişinău, Şos. Pantelimon, Bd. Ferdinand, Str. Traian, Cal. Călăraşi, Bd. Corneliu Coposu, terminal „Piaţa Sf. Vineri”;

Linia 86 va funcţiona pe traseul de bază între „Dridu” şi intersecţia Str. Matei Voievod/Str. Popa Nan, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Str. Popa Nan, Str. Delea Veche (Str. Budilă, Str. Ţepeş Vodă), Str. Delea Nouǎ, Str. Dristorului, Str. Baba Novac, Str. Constantin Brâncuşi, Str. Lucreţiu Pǎtrǎşcanu, până la terminalul „Bd. Basarabia”;

Linia 90 va funcţiona pe traseul de bază între „Valea Argeşului” şi intersecţia Str. Matei Voievod/Str. Popa Nan, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Str. Popa Nan, Str. Delea Veche (Str. Budilă, Str. Ţepeş Vodă), Str. Delea Nouǎ, Str. Dristorului, Str. Baba Novac, Str. Constantin Brâncuşi, Str. Lucreţiu Pǎtrǎşcanu, până la terminalul „Bd. Basarabia”;

Linia 104 va funcţiona pe traseul de bază între „Cora Pantelimon” şi intersecţia Şos. Pantelimon/Bd. Pierre de Coubertin/Şos. Iancului, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Şos. Iancului, Şos. Mihai Bravu, Bd. Decebal, apoi traseul actual;

Linia 143 va funcţiona pe traseul de bază între Bucur Obor şi intersecţia Str. Baicului/Şos. Pantelimon, apoi pe un traseu modificat pe Şos. Pantelimon, Bd. Ferdinand I, Bd. Gării Obor până la terminalul „Baicului”. Pe sensul spre Bucur Obor, autobuzele vor circula pe Bd. Gării Obor, Str. Baicului, Str. Paharnicul Turturea, Str. Dumitru Slugeru, Str. Heliade între Vii, Şos. Electronicii, Str. Baicului, Bd. Gării Obor, Bd. Ferdinand I, Şos. Pantelimon, Str. Ziduri Moşi, Şos. Colentina;

În perioada acestor restricţii de circulaţie, staţia de autobuz „Maior Coravu”, situată pe Şos. Mihai Bravu, pe sensul spre Piaţa Iancului, se suspendă.





Voluntarii vor distribui cartele pentru metrou

De asemenea, Primăria Capitalei anunță că voluntarii Volkswagen Mobility Makers UEFA EURO 2020 - coordonaţi de PMB prin CTMB şi PROEDUS - vor distribui cartele gratuite Metrorex în şapte zone, la Aeroportul Henri Coandă, la Gara de Nord şi, în zilele în care au loc meciuri (13, 17, 21, 28 iunie), în cele cinci puncte mobile de informare (INFO POINTS), organizate în Piaţa Universităţii, Unirii, Muncii, Iancului şi în Centrul Istoric.

Cartelele de metrou sunt valabile din momentul în care sunt activate doar până la sfârşitul zilei respective. Voluntarii le vor explica posesorilor de bilete că este bine să îşi activeze cartela de metrou doar în ziua meciului, pentru a putea să se deplaseze către stadion şi înapoi la hotel sau la aeroport, spune primăria.

Planificarea călătoriilor în București

Pentru planificarea facilă a călătoriilor și pentru a descoperi cele mai importante atracții turistice din București, STB SA recomandă utilizarea aplicației gratuite Info Transport București. Prin aplicație poate fi ales traseul optim, existând posibilitatea de a vedea în timp real vehiculele pe hărtă, precum și orele de sosire în stații. Aplicația poate fi descărcată din Google Play și din App Store.

Conform Primăriei Ccapitalei, sute de voluntari vor oferi servicii de orientare pentru turişti în zonele de interes: Aeroportul Henri Coandă, Gara de Nord sau centrul Capitalei. Alte sute de voluntari vor asigura asistenţă publicului şi personalului de organizare al UEFA, în perimetrul Arenei Naţionale.

Peste 60 de mii de suporteri străini sunt așteptați să vină în Capitală pentru a vedea meciurile din cadrul Euro 2020. Organizatorii spun că ar trebui să vedem avantajele pe termen lung ale faptului că Bucureștiul este unul dintre organizatori. Pe termen scurt, lucrurile sunt cum le știm: scandalul gunoaielor, lipsa toaletelor publice și un Centru Vechi care nu și-a revenit încă după criza groaznică din timpul pandemiei.





Bucureștiul va găzdui patru meciuri de la Euro 2020, trei în cadrul Grupei C, plus o optime de finală. Echipele Austriei, Ucrainei și Macedoniei de Nord vor juca în grupă pe Arena Națională, pe 13 iunie, 17 iunie și 21 iunie, iar meciul din optimi, între câștigătoarea Grupei F și echipa de pe loc 3 din grupele A,B sau C, se va disputa pe 28 iunie, tot pe Arena Națională.

