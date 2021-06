Anunț umanitar: Ajutor pentru Alexandra Adinaev, o fetiță de trei ani care se luptă cu un tip de cancer rar și foarte agresiv

Cheltuielile implicate pentru a o salva pe Alexandra sunt de neconceput pentru o mamă cu 3 copii - 46.000€. De la debutul campaniei, am reușit să strângem aproape 16.000€, deci ar mai fi nevoie de 30.000€."Eu nu îmi permit să strâng atâția bani, mai am doi copii, doi băieți de 8, respectiv 6 ani, și trăiesc cu părinții bătrâni. Vă rog mult, ajutați-mă să-mi salvez fetița!", ne-a implorat Tatiana Adinaev.Situația în care se află această mamă este una critică. E legată de mâini și de picioare din punct de vedere financiar și disperă la gândul că ar putea-o pierde pe Alexandra. Ar fi păcat să nu îi fim alături în această grea încercare.Orice sumă virată în conturile Asociației „Salvează o inimă” e o speranță în plus de supraviețuire pentru copila de 3 anișori. Împreună putem învinge din nou cancerul și putem reda bucuria într-o familie greu încercată de suferință și sărăcie. Donează și tu pentru Alexandra Adinaev!