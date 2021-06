Detaliile din ancheta asasinatului de la Arad, la secret. Bode: Mi-aş dori să vă pot anunţa că i-am identificat pe autori

„De ce procurorul de caz nu poate da elemente din anchetă, eu înţeleg perfect şi are în acest moment libertatea să decidă când va da elemente din această anchetă, pentru că nu spune că nu vrea să spună, ci pentru că orice ar spune, în opinia mea, ar divulga anumite ipoteze, anumite piste de lucru, ceea ce ar fi infracţiune”, a mai afirmat ministrul de Interne.





Lucian Bode: Nu e nimic anormal sau spectaculos că şeful Poliţiei Române a fost trimis la Arad să coordoneze ancheta



Lucian Bode a fost întrebat, miercuri, despre ancheta în cazul asasinatului de la Arad, relatează News.ro. „Mi-aş dori la fel de mult ca şi voi să pot să spun ce se întâmplă acolo şi să vă pot anunţa la un moment dat că i-am identificat şi îi aducem în faţa instanţei pe autori”, a răspuns ministrul.Acesta a precizat că ancheta continuă.Întrebat dacă-şi menţine declaraţia că România este o ţară sigură, deşi nu există niciun fel de date cu privire la asasinat, la mai mult de două săptămâni de la incident, Bode a declarat: „Reafirm ceea ce am spus (...) România este o ţară sigură. Am argumentat şi atunci şi repet: vorbim despre un incident, de o tragedie care s-a petrecut în ultimii 30 de ani care a avut acastă finalitate. Au mai fost astfel de încercări, de tentative de omor, cu acest mod de operare care, din fericire, nu au fost duse la capăt. Când vorbim despre un incident care nu are legătură cu un lanţ de evenimente smilare, care nu ne duce la o ipoteză că ar urma, Doamne fereşte, şi altele, eu afirm cu toată responsabilitatea că România este o ţară sigură”.În plus, Bode a explicat că procurorul de caz nu face declaraţii pentru că nu poate divulga date din anchetă.Bode a comentat, râspunzând unei întrebări, de ce a fost trimis la Arad şeful Poliţiei Române: „În ziua în care s-a petrecut tragedia, 29 mai, am trimis de urgenţă un elicopter IGAv, mai mlţi şefi de structuri în frunte cu adjunctul IGPR, domnul Miriţescu. Acesta a coordonat ancheta şi a coordonat structurile Poliţiei Române acolo. Domnul Miriţescu s-a întors la IGPR şi, într-o întâlnire pe care am avut-o cu domnul inspector general, am decis împreună ca domnia sa să meargă la Arad să coordoneze toate activităţile de acolo şi domnul Miriţescu să se întoarcă. Nu este nimic anormal sau spectaculos că domnul inspector general este acolo”.Bode susţine că întâlnirile pentru ancheta în acest caz sunt frecvente: „Noi ne-am întâlnit pe acest caz, în medie, de două-trei ori pe săptămână. Nu doar cu inspectorul general, şi cu alţi şefi de structuri din cadrul MAI”.Bode mai afirmă că au fost luate toate măsurile pentru protejarea familiei victimei şi bunul mers al anchetei. Omul de afaeri arădean Ioan Crişan a murit, în 29 mai, după ce maşina în care se afla a expodat , la scurt timp după ce a plecat de pe loc. Anchetatorii au stabilit că în autotrism a fost plasată o bombă, fiind deschis dosar penal de omor cu premeditare