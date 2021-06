VIDEO Șeful Gărzii de Mediu, dat afară din curtea unei firme de patron, care transmitea incidentul pe Facebook: ”Nişte vagabonzi de la Bucureşti”

„Noi aveam treabă fix cu nişte emisii de substanţe, fum. Le-am văzut ca orice cetăţean, din drum, şi am acţionat, era normal, sunt şeful Gărzii de Mediu, a trebuit să văd de unde e şi am chemat corpul de control. Doar că domnul era foarte agitat, probabil avea ceva probleme cu marfa pe care o încărca (n. red. – în curtea respectivă în care comisarii au ajuns din greşeală în acel moment era încărcat un camion cu deşeuri feroase şi neferoase), el are şi antecedente, n-avea, încă o dată, nicio legătură cu compania respectivă, aşa am înţeles din documente“, a declarat Berceanu.Comisarii au ajuns în cele din urmă în curtea societăţii pe care de fapt căutau să o investigheze, care se afla gard în gard cu centrul de colectare şi în care funcţionează o topitorie de aluminiu.Ce a spus patronul firmei, Florin Orodel: ”Au venit ei, credeau că mă intimidează. Au venit, parchează, caută prin magazii, ce caută nu ştiu...“, comentează patronul slătinean în timp ce îi urmăreşte pe cei doi comisari veniţi în control în drumul lor spre o altă societate. Orodel pune chiar la îndoială identitatea comisarului. „Au venit şi fac abuz cu noi. Cică Garda de Mediu. Nişte vagabonzi de la Bucureşti care au plecat de acasă. (...) Numai abuzuri sunt aici, că au venit că ei căutau fum, n-au mai zis nimic când am intrat în ei“.